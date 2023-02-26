Самые опасные животные планеты

Человек, конечно, царь природы, но многие звери об этом просто еще не знают. Собственно, животные вообще плевать хотели на людей — до того, как мы вторгаемся на их охотничьи территории. Перед вами список самых опасных и грозных созданий планеты, каждое из которых может уничтожить «царя природы» за пару минут.
Конусы
Одна капля яда, вырабатываемого этим невинным с виду морским организмом, может убить двадцать человек. Жители островов Тихого океана, где встречаются конусы, зовут их «Сигаретной улиткой» — мол, после укуса у человека есть время выкурить ровно одну сигарету до смерти. Противоядия от яда конусов в природе не существует.
Рыба-камень
Идеальный камуфляж позволяет рыбе-камню сохранять звание чуть ли не самого удачливого охотника океана. Проплывающая мимо добыча почти не имеет шанса на спасение: атака рыбы-камня молниеносна, а укус смертелен. Попробуйте наступить на нее: как минимум, это будет стоить вам ноги, как максимум — самой жизни.
Большая белая акула
Этот легендарный хищник никак не может определиться с диетой. Собственно, большая белая акула предпочитает попробовать на зуб все, что попадает в поле ее зрения — а вдруг вкусно. Буйки, лодки, доски для серфинга, люди, не важно. Вопреки распространенному мнению, белые акулы не людоеды. Мы для них слишком костистые. Хищник, скорее всего, просто оставит вас истекать кровью в открытом море и поплывет искать что-то более интересное.
Черная мамба
Некоторые особо впечатлительные эксперты ласково зовут черную мамбу «Воплощением смерти». Змея известная своим ужасным нравом, смертельно опасным ядом и любовью к нападению исподтишка, без малейшей провокации со стороны человека.
Древолаз
Внешности лягушки-древолаза может позавидовать любой поклонник псай-транса. Психоделическая расцветка ее кожи предупреждает других животных: трогать меня не стоит. Количество яда, умещающееся на булавочной головке, с легкостью остановит человеческое сердце — а чтобы получить такую дозу, достаточно просто легонько коснуться древолаза.
Белый медведь
В отличие от большинства животных, белый полярный медведь человека не боится. Собственно, он вообще ничего не боится: у белого медведя нет природного врага. Эти ребята неторопливо бродят по своим ледяным владениям и поедают все, что кажется им питательным, включая других полярных медведей.
Бумсланг
Бумсланги — относительно застенчивые змеи, редко нападающие на людей. Однако, такие прецеденты есть. Яд бумсланга содержит гемотоксин, предотвращающий свертываемость крови, то есть жертва истекает кровью из каждой поры тела до самой смерти.
Рыба фугу
Рыба считается одним из самых ядовитых созданий в мире. Однако, рисковые японцы почитают фугу большим деликатесом. Яд фугу парализует диафрагму и человек просто умирает от удушья — одна ошибка повара может стоить вам жизни.
Комодский варан
Как и белые медведи, комодо не очень-то привередливы в еде. Они будут питаться тем, что найдут: птицы, пойманный на водопое буйвол, случайный человек…
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