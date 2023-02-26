Самые опасные животные планеты

Человек, конечно, царь природы, но многие звери об этом просто еще не знают. Собственно, животные вообще плевать хотели на людей — до того, как мы вторгаемся на их охотничьи территории. Перед вами список самых опасных и грозных созданий планеты, каждое из которых может уничтожить «царя природы» за пару минут.









Конусы

Рыба-камень

Большая белая акула

Черная мамба

Древолаз

Белый медведь

Бумсланг

Рыба фугу

Комодский варан