Пушистый коврик без вязания

Уникальная, предельно простая техника позволяет создать мягкий, пушистый коврик даже тем, кто не умеет вязать и не имеет навыков плетения.

Это покажется невероятным, но рисунок, количество цветов и даже форму можно выбрать самостоятельно.

Такая работа под силу даже ребенку, а результат просто восхищает.

И все благодаря маленькому секрету, а точнее совокупности материалов для работы.



Для работы понадобятся:

трафаретный рисунок

пряжа alize с петлями выбранных цветов

строительная сетка с мелкими ячейками

ножницы и крючок



При выборе рисунка лучше использовать такой, который можно проложить сплошной линией. Так работать будет проще всего.



Обрезаем сетку по контурам будущего коврика. Наложив сетку на рисунок делаем разметку.



Обрезаем рабочий конец нити и распускаем одну петлю.

Находим угол и продеваем сквозь ячейку готовую петлю, протащив ее снизу вверх.



Дальше продеваем петли одну за другой, не пропуская ячеек. Для удобства можно использовать крючок.



Техника не меняется на протяжении всей работы. Дойдя до края, нить прерывать не нужно. Работа с новым цветом начинается с роспуска одной петли. В конце работы образовавшиеся хвостики будут заправлены с изнанки коврика.



Так выглядит готовый коврик с изнанки.

Все здесь предельно аккуратно и просто. Дополнительная проклейка или подкладка не требуются.



Освоив эту технику можно создавать не только напольные коврики, но и пледы. В таком случае лучше использовать канву для рукоделия.

Источник