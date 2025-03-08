Где и почему запрещена реклама с Бредом Питтом и другие малоизвестные факты о знаменитостях

Жизнь актеров, певцов и других медийных личностей всегда привлекает внимание. Поклонники наблюдают за своими кумирами со всех уголков планеты, а самые преданные из них знают наизусть биографию любимых звезд до самых мелких деталей. Однако у многих знаменитостей все же есть те факты биографии, о которых многие не знают или же сами звезды стараются не рассказывать. Почему актриса Лейтон Мистер родилась в тюрьме, и в какой стране запрещены рекламы с Бредом Питтом? Об этих и других малоизвестных фактах читайте далее в статье.
Инцидент с Джанет Джексон вдохновил на создание YouTube
Случай, произошедший с Джанет Джексон, вдохновил Джаведа Карима на создание YouTube
Существует версия, что идея создания популярного видеохостинга YouTube появилась из-за истории, произошедшей в 2004 году во время самого рейтингового шоу Америки. Тогда Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк выступали в перерыве Суперкубка по футболу: во время танца Джастин легким движением руки сорвал с Джанет часть костюма, «случайно» оголив ее грудь. Трансляцию сразу же прервали на рекламу, а артисты скрылись за сценой.
Некоторые из зрителей были в негодовании, считая, что данная ситуация оскорбила их достоинство, но основная часть публики не успела даже понять, что вообще произошло. Среди них был и Джавед Карим, который на следующий день искал в интернете это видео. Во время безуспешного поиска у него родилась идея создать интернет-платформу, куда все пользователи могли бы загружать интересные ролики.
Артисты уверяли всех, что это была случайность. Но через некоторое время они признались, что пытались таким образом привлечь внимание зрителей к их дуэту. Кстати, из-за этой истории не сбылась заветная мечта Джексон: она давно хотела сыграть в кинофильме американскую певицу и актрису Лену Хорн, но после произошедшего продюсеры отказали ей в роли.
Джей Ло - причина создания Google Images
На фото справа Дженифер Лопез в том самом нашумевшем платье от Версаче, которое вдохновило на создание Google Images
В 2000 году певица и актриса Дженнифер Лопес на церемонии «Грэмми» блистала в откровенном платье от Версаче, вызвавшее небывалый ажиотаж. Людей, желающих посмотреть на фото обсуждаемого платья, было так много, что данный запрос в интернете стал самым популярным за всю историю поисковика. Тогда создатели Google решили, что стоит поиску картинок сделать отдельную вкладку, что и подтолкнуло к созданию Google Images.
Кстати, артистка была удивлена, узнав об этом. На своей страничке в Instagram дива загрузила фотографию в том самом нашумевшем платье. Под этим постом Дженнифер добавила подпись, сопроводив ее хэштегами: «один человек и одно платье могут изменить мир», «Джей Ло и Versace делают историю».
Драмы Опры Уинфри
Несмотря на то, что с виду жизнь Опры идеальна: она успешна, известна и владеет миллиардами. но ее прошлое наполнено личными драмами
Детство и юность известной американской телеведущей Опры Уинфри были достаточно тяжелыми. Ее мать была не готова к материнству, поэтому несколько лет Опра жила с бабушкой, которая была хоть и строгим, но близким человеком для внучки. После первого класса мать забрала Опру к себе, но девочка не чувствовала привязанности к этой женщине и жизнь с ней давалась ей нелегко. А в 9 лет и вовсе произошло страшное: двоюродный брат надругался над ней. В тот момент близкие не оказали должной помощи ребенку, оставив ее один на один с ее психологической травмой.
Опра решила бросить учебу, но в 12 лет одумалась и восстановилась. Девочка часто сбегала из дома, а в 14 лет забеременела, но ее ребенок умер вскоре после появления на свет. Мать не захотела заниматься проблемами дочери и отправила ее в приют для трудных подростков, но, к счастью, ей на помощь пришел отец. Этими фактами из своего пошлого теледива ни с кем не делилась, пока ее родственник не рассказал об этом в интервью. Но Опра на него не в обиде, так как ей было трудно держать эту боль в себе.
Тюремное прошлое актрисы Лейтон Мистер
Актриса Лейтон Мистер родилась в семье преступников и появилась на свет в тюремном госпитале
Отец Лейтон, а также ее тетя и дедушка были замешаны в незаконной деятельности, за что и отбывали свой срок в тюрьме. Кстати, тетя входила в список 15 самых разыскиваемых преступников США. Мать актрисы также не отличалась законопослушностью: она была задержана за контрабанду запрещенных веществ, причем находясь тогда уже в положении. Так что актриса Лейтон Мистер родилась в тюрьме, вернее в госпитале при ней.
Рождение ребенка и хорошее поведение помогло женщине освободиться досрочно. В семье все потихоньку налаживалось, у актрисы родился младший брат. Но, когда у Лейтон начала выстраиваться карьера, мать попросила у дочери денег на лечение ее брата, у которого слабое здоровье. Каждый месяц актриса отправляла матери крупную сумму, однако вскоре оказалось, что та тратит тысячи долларов не на лечение брата, а на свои личные нужды. С тех пор актриса прекратила общение со своей матерью.
Кэти Перри носила в сумочке пряди волос Майли Сайрус и Тейлор Свифт
Раньше Перри и Свифт были подругами, и Кэти носила с собой прядь волос Тейлор
На одной из церемоний «Грэмми» у певицы Кэти Перри была одна гримерка с коллегами по сцене Тейлор Свифт и Майли Сайрус. Перри попросила Тейлор и Майли отрезать по локону волос для нее. Девушки удивились странной просьбе, но выполнили ее. И певица долгое время носила локоны в своем кошельке. На вопрос, зачем ей это нужно, Кэти ничего толком не ответила, лишь улыбнувшись сказала: - «Да, я странная».
Однако после ссоры с Тейлор, актриса избавилась от странного «сувенира». Конфликт между певицами возник после того, как Кэти переманила участников подтанцовки из труппы Тейлор, причем прямо перед ее гастрольным туром. Ко всему прочему, Перри еще и пыталась закрутить роман с бывшим парнем Свифт, диджеем Кельвином Харрисом.
Ди Каприо назвали в честь итальянского художника
Во время просмотра картин Леонардо да Винчи мама Ди Каприо впервые почувствовала шевеление сына
Любимец женщин, Леонардо Ди Каприо, назвали в честь известного на весь мир итальянского художника, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи. Причем дело не в том, что родители Лео были фанатами творчества художника эпохи Возрождения, а именно сам будущий актер, находясь еще в утробе матери, случайно подсказал им идею. Дело было так. Родители Ди Каприо отправились в Италию в свадебное путешествие, где посетили Галерею Уффици - один из самых старых и знаменитых музеев в Европе.
Во время экскурсии по музею, когда родители актера рассматривали великие картины «Поклонение волхвов» и «Благовещение», написанные гениальным Леонардо да Винчи, мать Ди Каприо впервые ощутила первое шевеление ребенка, которого носила под сердцем. Решив что это знак, будущие родители дали своему сыну имя Леонардо.
Майкл Джексон - фанат «Гарри Поттера»
Майкл Джексон был ярым фанатом «Гарри Поттера» и хотел поставить мюзикл по этому роману
Легендарный Майкл Джексон был под огромным впечатлением от книг о юном волшебнике Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Певец будто ребенок скупал книги, диски, а также всю сувенирную атрибутику, связанную с этим романом. Поговаривают, что Джексон приобрел раритетный первый выпуск дебютного романа писательницы - «Гарри Поттер и философский камень».
Каждый выход новой части доставлял артисту волнительный восторг. Когда король поп-музыки прочел книги о Гарри Поттере, он сделал заманчивое предложение автору - поставить по мотивам романа мюзикл. Однако Джоан Роулинг ответила Джексону отказом, так как не думала, что эта история будет пользоваться успехом.
Бенедикт Камбербэтч был жертвой вооруженного нападения
После того как актер Бенедикт Камбербэтч побывал в заложниках, его жизненные ценности и приоритеты изменились
В 2005 году Камбербэтч и двое его друзей стали жертвами вооруженного нападения в Южно-Африканской Республике, где проходили очередные съемки актера. Мужчины решили отдохнуть на побережье, но по дороге туда, в пустыне, их автомобиль остановили вооруженные люди. Как оказалось позже, это место контролировали банды, которые были известны захватами заложников и грабежами.
Шесть вооруженных преступников, связали путников, забрали у них все ценные вещи и увезли с собой. Бенедикт, которого засунули в багажник, был до смерти напуган. Он кричал, тарабанил, просил выпустить. Вскоре надежды на спасение покинули актера, он уже смирился со смертельным исходом, но тут неожиданно пленников бросили связанными и уехали. К счастью, на дороге их подобрал какой-то путник и привел в чувства. Счастливые пленники, увидев спасителя, плакали от счастья и благодарности. После этого происшествия актер и его друзья пересмотрели свои жизненные приоритеты и ценности.
Дуэйн Джонсон - мировой рекордсмен по селфи
Дуэйн Джонсон поставил новый рекорд по количеству селфи
В Лондоне во время премьеры боевика «Разлом Сан-Андреа» американский актер и рестлер установил рекорд: 105 селфи за 3 минуты. Все селфи были сделаны с поклонниками таланта «Скалы». По признанию Дуэйна, он обожает фотографироваться, особенно делать селфи. Стоит заметить, что таким количеством снимков актер побил свой же предыдущий рекорд - 75 снимков за 3 минуты. Судья из Книги рекордов Гиннесса проверил и задокументировал селфи на четкость изображения и заявил, что все лица легко можно распознать.
Запрещенный Брэд Питт
Актер Брэд Питт оказался сильно красив для реклам, которые показывают в Малайзии
Многие видели рекламу автомобиля Toyota c участием Брэда Питта. А вот жители Малайзии не могут лицезреть этого красавца-актера в рекламном ролике. А все из-за того что Питт оказался уж очень красивым. Поэтому, чтобы местные жители не комплексовали и не чувствовали себя неполноценными, эта реклама попала под запрет в данном регионе.
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