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Перестаньте сидеть, закинув ногу на ногу! Эта поза вредит вашему здоровью, и вот почему

Glamour sexy woman posing near bush

Хоть женщина на фото выше для большинства людей выглядит весьма привлекательной благодаря тому, как она сидит, все же каждому необходимо знать, что происходит с телом, когда человек долго занимает позицию «нога на ногу»:


  • Склонность находиться в этой позе часами может привести к такому неприятному заболеванию, как паралич малоберцового нерва или просто паралич. Это же относится к тому, когда вы сидите в одной и той же позе на протяжении длительного периода времени. Оказывается, поза, вызывающая подобные осложнения здоровья, — обычное скрещивание ног.



  • Еще в 2010-м многочисленные исследования доказали, что долгое сидение в позе «нога на ногу» вызывает увеличение кровяного давления. Даже если у вас никогда не было проблем с давлением, отказ от сидения в этой позе поможет вам стать здоровее и избежать проблем с циркуляцией крови.Причина повышения кровяного давления кроется в том, что когда вы кладете одну ногу на колено другой ноги, происходит дополнительная нагрузка на сосуды и кровь поступает к сердцу в большем количестве, что в итоге вызывает скачок давления. Другое возможное объяснение заключается в том, что давление поднимается в результате изометрического сокращения мышц ноги (это происходит, когда суставы не двигаются и мышцы не меняют свою длину). Вот почему перекрещивание ног у лодыжек не вызывает такого же эффекта, как закидывание одной ноги на другую.

  • Эта поза тела также может привести к проблемам с мышцами таза. Длительное нахождение ног в перекрещенном состоянии со временем делает короче мышцы внутренней части бедра, а мышцы внешней стороны — длиннее, в результате чего суставы подвергаются риску смещения.



  • Привычка класть ноги крест-накрест увеличивает шансы заработать варикозную «сеточку» на ногах. Несмотря на то, что варикозное расширение вен в большинстве случаев передается по наследству, частое перекрещивание ног может вызвать воспаление пережимаемых вен. В кровеносных сосудах есть крошечные клапаны, предотвращающие течение крови в неправильном направлении. Когда ноги скрещены, давление в венах увеличивается и это препятствует нормальному кровотоку, вызывая сужение и ослабление эластичности стенок сосудов. В результате происходит сгущение крови и вены на ногах вздуваются.


И наконец, исследования показывают, что если сидеть со скрещенными ногами более 3-х часов в день, развивается сутулость, боли в нижней части спины и шее, а также появляется дискомфорт в бедрах.

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Перестаньте сидеть, закинув ногу на ногу! Эта поза вредит вашему здоровью, и вот почему

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Перестаньте сидеть, закинув ногу на ногу! Эта поза вредит вашему здоровью, и вот почемуПодписаться на мой Instagram
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