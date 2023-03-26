Перестаньте сидеть, закинув ногу на ногу! Эта поза вредит вашему здоровью, и вот почему

Хоть женщина на фото выше для большинства людей выглядит весьма привлекательной благодаря тому, как она сидит, все же каждому необходимо знать, что происходит с телом, когда человек долго занимает позицию «нога на ногу»:
- Склонность находиться в этой позе часами может привести к такому неприятному заболеванию, как паралич малоберцового нерва или просто паралич. Это же относится к тому, когда вы сидите в одной и той же позе на протяжении длительного периода времени. Оказывается, поза, вызывающая подобные осложнения здоровья, — обычное скрещивание ног.
- Еще в 2010-м многочисленные исследования доказали, что долгое сидение в позе «нога на ногу» вызывает увеличение кровяного давления. Даже если у вас никогда не было проблем с давлением, отказ от сидения в этой позе поможет вам стать здоровее и избежать проблем с циркуляцией крови.Причина повышения кровяного давления кроется в том, что когда вы кладете одну ногу на колено другой ноги, происходит дополнительная нагрузка на сосуды и кровь поступает к сердцу в большем количестве, что в итоге вызывает скачок давления. Другое возможное объяснение заключается в том, что давление поднимается в результате изометрического сокращения мышц ноги (это происходит, когда суставы не двигаются и мышцы не меняют свою длину). Вот почему перекрещивание ног у лодыжек не вызывает такого же эффекта, как закидывание одной ноги на другую.
- Эта поза тела также может привести к проблемам с мышцами таза. Длительное нахождение ног в перекрещенном состоянии со временем делает короче мышцы внутренней части бедра, а мышцы внешней стороны — длиннее, в результате чего суставы подвергаются риску смещения.
- Привычка класть ноги крест-накрест увеличивает шансы заработать варикозную «сеточку» на ногах. Несмотря на то, что варикозное расширение вен в большинстве случаев передается по наследству, частое перекрещивание ног может вызвать воспаление пережимаемых вен. В кровеносных сосудах есть крошечные клапаны, предотвращающие течение крови в неправильном направлении. Когда ноги скрещены, давление в венах увеличивается и это препятствует нормальному кровотоку, вызывая сужение и ослабление эластичности стенок сосудов. В результате происходит сгущение крови и вены на ногах вздуваются.
И наконец, исследования показывают, что если сидеть со скрещенными ногами более 3-х часов в день, развивается сутулость, боли в нижней части спины и шее, а также появляется дискомфорт в бедрах.
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