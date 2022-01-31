5 мифологических гигантов, о которых должен знать каждый читающий человек

Знаменитые мифические гиганты.
В фольклоре разных народов мира можно отыскать множество историй о великанах. Как правило, это были существа огромных размеров, обладавшие сверхчеловеческой силой и незаурядными способностями. Правда, этим персонажам практически всегда была уготована трагическая участь. О пяти самых необычных мифических гигантах – далее в обзоре.
1. Атлант – гигант, который держит небо
Римская статуя Атланта, II век до н.э. | Фото: ru.wikipedia.org.
В греческой мифологии Атлант (Атлас) был одним из титанов, которые выступили войной против Зевса, верховного правителя Олимпа. Когда титаны проиграли, Зевс наказал Атланта, заставив вечно держать небосвод над Землей.
Согласно легендам о 12 подвигах Геракла, герой встретил Атланта. Геракл взвалил на себя небосвод, чтобы гигант смог отдохнуть от своей тяжкой ноши.
В другой легенде рассказывается о Персее, который столкнулся с Атлантом в Северо-Западной Африке. Гигант хотел прогнать Персея, но тот достал и сумки отрубленную голову Медузы Горгоны. Увидев ее, Атлант превратился в камень, став горным хребтом.
2. Хрунгнир – гигант в каменных доспехах
Хрунгнир – скандинавский гигант в каменных доспехах. | Фото: vk.com.
В скандинавском эпосе есть немало легенд о великанах. Самый большой из них - это Хрунгнир. Однажды он состязался в скачках с верховным богом Одином, но проиграл. Тогда Хрунгнир заявил, что убьет всех богов Асгарда. Он надел каменные доспехи и взял точильный камень в качестве оружия. Его голова и сердце тоже были каменные.
На поединок с гигантом вышел Тор. Герой бросил молот, который разбил точильный камень и проломил голову Хрунгниру.
3. Библейский гигант Голиаф
Знаменитое библейское сражение Давида и Голиафа. | Фото: historiosophy.ru.
Согласно Библии, Голиаф был филистимлянином – представителем древнего народа, жившего на Ближнем Востоке. В Ветхом Завете описывается сцена сражения гиганта ростом 2,77 метра, одетого в медную броню, и иудейского юноши Давида, вооруженного лишь пращей.
Давид и Голиаф. Караваджо, 1600 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Давид с головой Голиафа. Андреа Ваккаро, 1635 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Удачно брошенный камень поразил гиганта, и тот пал. Давид достал меч из ножен поверженного противника и отсек тому голову.
4. Одноглазый циклоп Полифем
Одиссей бежит с острова Полифема. | Фото: fugatecvsp201.weebly.com.
Полифем, пожалуй, самый известный из циклопов - одноглазых великанов в греческой мифологии. Согласно гомеровской «Одиссее», Полифем был сыном Посейдона и морской нимфы Тоосы. Он жил на острове Сицилия с другими циклопами, где пас овец.
Когда Одиссей с его командой высадился на острове, то попал в плен. Циклопы заперли людей в пещере, чтобы затем всех съесть. Но хитроумный Одиссей и здесь нашел выход. Он выколол единственный глаз спящему гиганту, а затем вместе со стадом овец выбрался и сбежал с острова.
5. Голодный и сонный демон Кумбхакарна
Смерть Кумбхакарна. | Фото: en.wikipedia.org.
Кумбхакарна – это гигантский демон из индуистского эпоса Рамаяна. Кумбхакарна изначально не был злым, но по собственной ошибке попросил у Брахмы не благословение, а долгий сон. В результате гигант спал по шесть месяцев в году, а когда просыпался, ел всех подряд - и людей, и обезьян.
Когда началась важная битва и потребовалась помощь Кумбхакарна, лишь топот тысячи слонов смог его разбудить. Гигант выступил против войска принца Рамы, но был убит в бою.
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