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Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Безопасность в путешествии становится проблемой для тех, кто проводит много времени в разных отелях. От кражи личных данных до вполне физических материальных потерь — человек просто не может чувствовать себя защищенно там, где открыт доступ для многих незнакомцев. В следующий раз, собираясь в отпуск, попробуйте применить эти советы, чтобы обезопасить себя и свое имущество от недоброжелательных господ в масках.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Контроль доступа


Выбирайте гостиницы, которые предлагают услуги ограниченного доступа постояльцев. В таких местах лифты просто не поднимаются до гостевых этажей, пока вы не вставите карту-ключ постояльца.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Не используйте свое имя при регистрации


В наше время все еще можно найти гостиницы, готовые, за умеренную плату, внести вас в книгу постояльцев не под настоящим именем. Это будет простейшим способом предохранить свою личную информацию.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Смените номер


Меняйте забронированный заранее номер на любой другой. Скорее всего, персонал гостиницы пойдет вам навстречу — при условии, что свободные номера вообще есть.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Телефонная проверка


Позвоните по сотовому из своего номера на стойку регистрации и попросите портье соединить вас с самим собой. Если портье называет ваш номер — о безопасности в этом месте можно забыть. Правильный ответ будет «я могу вас соединить».

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Значок на двери


Оставляйте знак «не беспокоить», когда вы покидаете комнату. Так вы покажете любопытным свое присутствие в номере и помешаете горничной поинтересоваться содержимым карманов вашей куртки. Кроме того, не лишним будет оставлять работающим телевизор.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Ближе к земле


Постарайтесь не останавливаться в номерах первого этажа. По статистике, именно эти номера чаще всего грабят — они просто находятся удобнее всего для проникших в отель недоброжелателей.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Интернет-проверка


Любая гостиница имеет свою страницу в Сети. Не поленитесь проверить отзывы предыдущих постояльцев — может быть, вы найдете здесь предупреждение о недобросовестных служащих, или рассказы об ограблениях гостей.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Глазок


Через глазок можно рассмотреть происходящее в комнате, пусть и смутно. Закройте его полоской бумаги, чтобы не допустить вторжения в свое личное пространство.

Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Серфинг по сети


Если вы опасаетесь за свои личные данные, не стоит пользоваться предоставляемым отелем доступом к беспроводной сети. Даже обыкновенный серфинг может принести злоумышленникам данные о паролях к вашей почте и социальным сетям, через которые они могут выйти на информацию о кредитных картах.

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