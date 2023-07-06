Как не дать украсть информацию о себе и деньги в отеле

Безопасность в путешествии становится проблемой для тех, кто проводит много времени в разных отелях. От кражи личных данных до вполне физических материальных потерь — человек просто не может чувствовать себя защищенно там, где открыт доступ для многих незнакомцев. В следующий раз, собираясь в отпуск, попробуйте применить эти советы, чтобы обезопасить себя и свое имущество от недоброжелательных господ в масках.









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