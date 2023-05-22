Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.







Жительница Веллингтона, штат Колорадо, Селета Нотнагель два года назад купила цыпленка в зоомагазине и сделала птицу своим домашним животным. По словам Селеты, птица любит отдыхать у нее на коленях: закрывает глаза и начинает «мурлыкать». Вскоре хозяйка заметила в поведении своей любимицы странности. Она выглядела уставшей и задыхалась.



Нотнагель, в прошлом ветеринарный техник, обратилась к нескольким специалистам для анализа крови, рентгена, УЗИ и эхокардиограммы, пытаясь выяснить, что не так с ее любимой птицей. Компьютерная томография показала, что у Блю врожденный порок сердца. Общие расходы на лечение птицы составили около 10 тысяч долларов. Американка озаботилась медицинской страховкой для животного, но из-за специфики болезни страховая может покрыть только 2500 долларов.







Кошка — она и в Африке кошка, только очень большая. И, как известно, нет лучше мастеров сна, чем кошки. Вот вам небольшой вебинар по пробуждению от леопарда:







Почему крокодилы выглядят так же, как 200 млн лет назад. Родственники крокодилов существуют уже очень давно, их окаменелые останки были найдены в скалах раннего юрского периода, возраст которых составляет около 200 миллионов лет. Что еще более странно, эти крокодилы времен динозавров часто удивительно похожи на современных крокодилов. Такое отсутствие изменений за столь долгое время весьма необычно — особенно с учетом огромного разнообразия современных животных, которое накопилось за куда более короткий промежуток времени.



Исследование доказывает, что крокодилы оставались неизменными в течение очень долгого времени, потому что достигли состояния равновесия, которое не требует частого изменения. В общем, крокодилы достигли своего идеала в строении.







Угощайся! (Фото Xinhua News Agency):







Папуанский пингвин в вольере в тематическом парке Ocean Park в Гонконге. (Фото Richard A. Brooks):







Масочный режим в Джакарте, Индонезия. (Фото Jefta Images):







Енот выползает из своего укрытия на крыше в Берлине, Германия. (Фото Britta Pedersen):







Лебеди на озере Сасык в Евпатории, Крым, Россия, 3 января 2021. (Фото Sergei Malgavko):







Зачем нарвалу рог? В холодных арктических водах обитают настоящие единороги — нарвалы, гордые обладатели длинного винтообразно закрученного «рога».



На самом же деле то, что называют рогом нарвала, в действительности является видоизменившимся левым передним зубом, который вырос в прямой и закрученный мелкой спиралью бивень. Он полый и весит около 10 кг. Длинными бивнями обладают только самцы нарвалов, самки же имеют более короткие и прямые «рога». Внушительный размер и заостренная форма «рога» самца заставляют думать, что он необходим ему для защиты от врагов или нападения на жертву. Однако ни для чего подобного бивень не используется.



Впрочем, в 2006 году появилась ещё одна теория. По предположению исследователя Мартина Нвиия, бивень нарвала — чувствительный орган, содержащий множество нервных окончаний. Он позволяет нарвалу ощущать изменение давления, температуры и относительную концентрацию взвешенных в воде частиц. А трением бивнями нарвалы избавляются от образовавшихся на «рогах» наростах.







Филиппинский орел-обезьяноед: это что за птица?



Раскинув громадные бурые крылья, над кронами тропических лесов на филиппинском архипелаге парит птица, которая столетиями не знала соперников. На островах Филиппин нет крупных хищников, поэтому филиппинский орёл, или орёл-обезьяноед (Pithecophaga jefferyi), остается здесь на вершине пищевой пирамиды. Этот хищник из семейства ястребиных – одна из самых сильных и редких птиц в мире. Размах крыльев у взрослых особей может быть больше двух метров, а в длину от кончика клюва до хвоста филиппинская гарпия, как еще называют эту птицу, достигает метра. Однако при всей своей мощи этот символ Филиппин находится под угрозой полного исчезновения – исчезновение среды обитания сыграло с ними злую шутку.



За убийство филиппинского орла, который раньше считался престижным трофеем, теперь светит до 12 лет тюрьмы и немалый штраф.







Лигр и тигон: зачем скрещивают кошачьих? Лигр, тигон, леопон и ягулеп – кажется, что эти слова выдумал ребенок. Однако так называют реальных животных, родившихся в неволе.



Гибридов тигров, львов, леопардов и ягуаров принято называть «двойными» словами, первый слог которых наследуется от отца, а второй обозначает видовую принадлежность матери. Как правило, представители этих видов не спариваются друг с другом, поскольку их ареалы почти не пересекаются. Гибриды появляются на свет исключительно в зоопарках, неизбежно становясь популярными «экспонатами».



Такая судьба, например, ожидает лигров — самых больших кошек на планете. Взрослый лигр в два раза тяжелее собственных отца или матери и может достигать четырех метров в длину. Самым крупным лигром считается внесенный в книгу рекордов Гиннеса 400-килограммовый Геркулес. Тигров и львов разделяют примерно семь миллионов лет обособленной эволюции, однако эти животные способны к скрещиванию







Олени в Северном Йоркшире, Англия. (Фото Danny Lawson):







Дай орех! (Фото John Sibley):







Три львенка в Тюрингском зоопарке в центральной Германии. (Фото Martin Schutt):







Бос индюков на ферме. (Фото Finnbarr Webster):







Пятидневные львята в сафари-парке «Тайган» в Белогорске, Крым, 3 января 2021. (Фото Alexey Pavlishak):







Праздники продолжаются. Новый года на греческом острове Крит. (Фото Jason Tavlas):







Шоу с попугаями, Джахра, Кувейт, 7 декабря 2020. (Фото Xinhua News Agency):







Хозяин и любимый лев, Сирия. (Фото Delil Souleiman):







Охотничьи состязания с беркутами в Казахстане, 5 декабря 2020. (Фото Pavel Mikheyev):







Всем пока! (Фото Sergen Sezgin):







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