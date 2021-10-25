Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок

Не секрет, что многим очень тяжело расставаться с вещами, которые годами наживались непосильным трудом.
И чтобы прощание было не таким мучительным, старый хлам отправляется на дачу с мыслями — авось пригодится.
И действительно, многое может еще раз сослужить службу своим хозяевам. Эти 20 любопытных идей помогут преобразить дачный участок при помощи старых вещей.
1. Ограждение в виде наточенных цветных карандашей
Оригинальное ограждение в виде наточенных цветных карандашей, который точно понравится настоящим художникам.
2. Забор из старых деревянных колёс
Необычный и стильный забор из старых деревянных колёс, который сразу привлечёт внимание гостей.
3. Кашпо из старых покрышек
Яркие и оригинальные кашпо из старых покрышек, которые станут настоящей визитной карточкой.
4. Забор в виде пианино
Металлический забор, который выглядит как струнный клавишный музыкальный инструмент с ударным способом звукоизвлечения.
5. Рой пластмассовых бабочек
Рой пластмассовых бабочек отлично оживит скучное серое ограждение.
6. Оригинальный забор в виде карандашей
Ещё один, но уже более упрощённый вариант деревянного забора в виде наточенных карандашей.
7. Кашпо из старого велосипеда
Кашпо из старого велосипеда стал классикой современного ландшафтного дизайна.
8. Самодельные скворечники
Даже самое простое деревянное ограждение можно преобразить, украсив его яркими самодельными скворечниками.
9. Забор из сетки рабицы
Фантастический забор из сетки рабицы, украшенный узорами, которые выполнены относительно новой техникой плетения без пайки и литья.
10. Бетонная дорожка в форме листьев
Бетонная дорожка в форме листьев своими руками — отличный вариант для загородного дома или приусадебного участка.
11. Кашпо из старого пианино
Кашпо для цветов и растений из старого пианино будет прекрасно смотреться на любом дачном участке.
12. Забор из необработанных веток
Нескучный забор, который легко можно сделать из необработанных веток и коряг.
13. Поделки из шин своими руками
Гусеница из покрышек своими руками – одна из наиболее простых и одновременно очень симпатичных поделок.
14. Деревянный забор с вырезанными сердцами
Украсить скучное деревянное ограждение можно, аккуратно вырезав в нем отверстия в виде сердечек.
15. Розовый пуфик из шин
Красивый розовый пуфик, который несложно сделать из обычных автомобильных покрышек.
16. Подвесные горшки из пластиковых бутылок
Подвесные горшки из пластиковых бутылок с системой автоматического полива.
17. Садовые светильники
Садовые светильники своими руками из стеклянных бутылок — идеи для создания вечернего освещения на дачном участке.
18. Водопад из обычных леек и вёдер
Настоящий водопад из обычных леек и цинковых ведер.
19. Фантастический мини-фонтан
Фантастический мини-фонтан для сада, который можно легко сделать своими руками.
20. Божьи коровки из мячиков для гольфа
Из старых мячиков для гольфа можно сделать оригинальные божьи коровки, которые украсят дачный участок.
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