Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок

Не секрет, что многим очень тяжело расставаться с вещами, которые годами наживались непосильным трудом.

И чтобы прощание было не таким мучительным, старый хлам отправляется на дачу с мыслями — авось пригодится.

И действительно, многое может еще раз сослужить службу своим хозяевам. Эти 20 любопытных идей помогут преобразить дачный участок при помощи старых вещей.







1. Ограждение в виде наточенных цветных карандашей

2. Забор из старых деревянных колёс

3. Кашпо из старых покрышек

4. Забор в виде пианино

5. Рой пластмассовых бабочек

6. Оригинальный забор в виде карандашей

7. Кашпо из старого велосипеда

8. Самодельные скворечники

9. Забор из сетки рабицы

10. Бетонная дорожка в форме листьев

11. Кашпо из старого пианино

12. Забор из необработанных веток

13. Поделки из шин своими руками

14. Деревянный забор с вырезанными сердцами

15. Розовый пуфик из шин

16. Подвесные горшки из пластиковых бутылок

17. Садовые светильники

18. Водопад из обычных леек и вёдер

19. Фантастический мини-фонтан

20. Божьи коровки из мячиков для гольфа

Оригинальное ограждение в виде наточенных цветных карандашей, который точно понравится настоящим художникам.Необычный и стильный забор из старых деревянных колёс, который сразу привлечёт внимание гостей.Яркие и оригинальные кашпо из старых покрышек, которые станут настоящей визитной карточкой.Металлический забор, который выглядит как струнный клавишный музыкальный инструмент с ударным способом звукоизвлечения.Рой пластмассовых бабочек отлично оживит скучное серое ограждение.Ещё один, но уже более упрощённый вариант деревянного забора в виде наточенных карандашей.Кашпо из старого велосипеда стал классикой современного ландшафтного дизайна.Даже самое простое деревянное ограждение можно преобразить, украсив его яркими самодельными скворечниками.Фантастический забор из сетки рабицы, украшенный узорами, которые выполнены относительно новой техникой плетения без пайки и литья.Бетонная дорожка в форме листьев своими руками — отличный вариант для загородного дома или приусадебного участка.Кашпо для цветов и растений из старого пианино будет прекрасно смотреться на любом дачном участке.Нескучный забор, который легко можно сделать из необработанных веток и коряг.Гусеница из покрышек своими руками – одна из наиболее простых и одновременно очень симпатичных поделок.Украсить скучное деревянное ограждение можно, аккуратно вырезав в нем отверстия в виде сердечек.Красивый розовый пуфик, который несложно сделать из обычных автомобильных покрышек.Подвесные горшки из пластиковых бутылок с системой автоматического полива.Садовые светильники своими руками из стеклянных бутылок — идеи для создания вечернего освещения на дачном участке.Настоящий водопад из обычных леек и цинковых ведер.Фантастический мини-фонтан для сада, который можно легко сделать своими руками.Из старых мячиков для гольфа можно сделать оригинальные божьи коровки, которые украсят дачный участок.