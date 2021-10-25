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Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок

Не секрет, что многим очень тяжело расставаться с вещами, которые годами наживались непосильным трудом. 
И чтобы прощание было не таким мучительным, старый хлам отправляется на дачу с мыслями — авось пригодится.
И действительно, многое может еще раз сослужить службу своим хозяевам. Эти 20 любопытных идей помогут преобразить дачный участок при помощи старых вещей.

Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок

1. Ограждение в виде наточенных цветных карандашей


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Оригинальное ограждение в виде наточенных цветных карандашей, который точно понравится настоящим художникам.

2. Забор из старых деревянных колёс


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Необычный и стильный забор из старых деревянных колёс, который сразу привлечёт внимание гостей.

3. Кашпо из старых покрышек


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Яркие и оригинальные кашпо из старых покрышек, которые станут настоящей визитной карточкой.

4. Забор в виде пианино


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Металлический забор, который выглядит как струнный клавишный музыкальный инструмент с ударным способом звукоизвлечения.

5. Рой пластмассовых бабочек


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Рой пластмассовых бабочек отлично оживит скучное серое ограждение.

6. Оригинальный забор в виде карандашей


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Ещё один, но уже более упрощённый вариант деревянного забора в виде наточенных карандашей.

7. Кашпо из старого велосипеда


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Кашпо из старого велосипеда стал классикой современного ландшафтного дизайна.

8. Самодельные скворечники


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Даже самое простое деревянное ограждение можно преобразить, украсив его яркими самодельными скворечниками.

9. Забор из сетки рабицы


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Фантастический забор из сетки рабицы, украшенный узорами, которые выполнены относительно новой техникой плетения без пайки и литья.

10. Бетонная дорожка в форме листьев


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Бетонная дорожка в форме листьев своими руками — отличный вариант для загородного дома или приусадебного участка.

11. Кашпо из старого пианино


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Кашпо для цветов и растений из старого пианино будет прекрасно смотреться на любом дачном участке.

12. Забор из необработанных веток


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Нескучный забор, который легко можно сделать из необработанных веток и коряг.

13. Поделки из шин своими руками


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Гусеница из покрышек своими руками – одна из наиболее простых и одновременно очень симпатичных поделок.

14. Деревянный забор с вырезанными сердцами


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Украсить скучное деревянное ограждение можно, аккуратно вырезав в нем отверстия в виде сердечек.

15. Розовый пуфик из шин


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Красивый розовый пуфик, который несложно сделать из обычных автомобильных покрышек.

16. Подвесные горшки из пластиковых бутылок


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Подвесные горшки из пластиковых бутылок с системой автоматического полива.

17. Садовые светильники


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Садовые светильники своими руками из стеклянных бутылок — идеи для создания вечернего освещения на дачном участке.

18. Водопад из обычных леек и вёдер


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Настоящий водопад из обычных леек и цинковых ведер.

19. Фантастический мини-фонтан


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Фантастический мини-фонтан для сада, который можно легко сделать своими руками.

20. Божьи коровки из мячиков для гольфа


Фантастические решения, которые помогут украсить загородный участок
Из старых мячиков для гольфа можно сделать оригинальные божьи коровки, которые украсят дачный участок.
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