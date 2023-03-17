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Как полностью очистить стиральную машинку

Периодически любую стиральную машинку нужно профилактически чистить от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы. Если за машинкой регулярно ухаживать, то она прослужит вам долгие годы!

Как полностью очистить стиральную машинку

Разведите соду водой в пропорции 2:1. Нанесите пасту внутрь на барабан, оставьте на 10 минут, затем влажной тряпкой удалите остатки пасты.

Как полностью очистить стиральную машинку

Теперь в отсек для жидкого порошка налейте 1 стакан уксуса, запустите с пустым барабаном самую долгую стирку на самой высокой температуре. Такая чистка с уксусом поможет устранить неприятные запахи и накипь в машинке.

Как полностью очистить стиральную машинку

Последний этап — чистка резинки и дверцы. Они легко очищаются от налёта и плесени с помощью уксуса и любого моющего средства для посуды в пропорции 1:1. Нанесите смесь губкой на резинку и дверцу, почистите, удалите влажной тряпкой. Теперь машинка совсем как новенькая!

Как полностью очистить стиральную машинку

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