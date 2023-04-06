Как 24 римских императора делили власть во времена кризиса III века и к чему всё это привело

Император Адриан. \ Фото: twitter.com.

1. Начало

Слева направо: Портретный бюст Александра Севера, 230-235 гг. н. э. \ Фото: metmuseum.org. \ Портрет-бюст Юлии Авиты Маммея, 192-235 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.

Марк Аврелий. \ Фото: divany.hu.

Септимий Север и Каракалла, Жан Батист Грёз. \ Фото: blogspot.com.

Розы Гелиогабала, Сэр Лоуренс Альма-Тадема. \ Фото: wikioo.org.

Александр Север. \ Фото: antiquesboutique.com.

Максимин (Максиминус) Тракс. \ Фото: superepicfailpedia.fandom.com.

2. Расцвет династии Гордиана

Максимин Тракс. \ Фото: nl.pinterest.com.

Портрет-бюст императора Гордиана III. \ Фото: collections.vam.ac.uk.

Гордиан II. \ Фото: kuenker.de.

Бюст Бальбина. \ Фото: sl.m.wikipedia.org.

Бюст Пупиена. \ Фото: origo.hu.

3. Царствование императора Деция

Святая Репарата перед императором Децием, Бернардо Дадди, 1338-40 гг. \ Фото: theconversation.com.

Святая Репарата, замученная раскаленным железом, Бернардо Дадди. \ Фото: google.com.

Рельеф и детали саркофага битвы в Людовизи, изображающие битву между римлянами и готами, около 250-260 гг. н. э. \ Фото: museonazionaleromano.beniculturali.it.

Гай Мессий Квинт Траян Деций. \ Фото: violity.com.

Бронзовая статуя, идентифицированная как император Требониан Галл, 251-3 гг. н. э. \ Фото: metmuseum.org.

4. Император Валериан

Камея из сардоникса, изображающая императора Валериана и Шапура I, конец 3-го века. \ Фото: ca.m.wikipedia.org.

Унижение императора Валериана персидским царём Сапором, Ганс Гольбейн Старший, 1521 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Публий Лициний Эгнаций Галлиен. \ Фото: twitter.com.

5. Галлиен, Постум и Галльская империя

Портрет императора Галлиена, 261 год н. э. \ Фото: louvre.fr.

Золотой ауреус Постума с аверсным портретом в шлеме и реверсным изображением Геркулеса Деусонского, 260-269 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.

6. Аврелиан: Отвоевание Римской империи

Королева Зенобия Обращается к своим солдатам, Джованни Баттиста Тьеполо, 1725-30 гг. \ Фото: kressfoundation.org.

Серебряный антониниан Аврелиана, с обратным изображением бога Солнца Непобедимого и побеждённых врагов, 270-275. \ Фото: numid.ku.de.

Римские древности, вид на стены Аврелиана, Джованни Баттиста Пиранези, ок. 1750 года. \ Фото: google.com.

7. Проб, Диоклетиан

Золотой ауреус Проба, с обратным изображением крылатой победы, 276-82 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.

Фрагмент статуи императора Диоклетиана, ок. 295-300 гг. н. э. \ Фото: getty.edu.

Император Диоклетиан. \ Фото: blogspot.com.