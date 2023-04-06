Как 24 римских императора делили власть во времена кризиса III века и к чему всё это привело

В первой половине третьего века епископ Карфагена в Северной Африке, будущий святой Киприан, попытался опровергнуть утверждения некоего Деметриуса о том, что христианство было причиной зла, которое преследовало Римскую империю. В то время как поиск ответов на вопрос о том, что произошло в течение бурных пяти десятилетий между 235 и 284 годами нашей эры, когда Римская империя, казалось бы, балансировала на грани, епископ дал впечатляющий ответ о мире, охваченном водоворотом хаоса, в котором царила жестокая политическая нестабильность, враги, пересекающие шаткие имперские границы и двадцать четыре императора, сменившихся за пятьдесят лет, приведших страну к глобальному кризису.
«Осколки стареющего мира разваливаются на части... войны продолжают происходить всё чаще, бесплодие и голод усиливают беспокойство, ужасные болезни разрушают здоровье людей, человеческая раса опустошена неистовым разложением, и вы должны знать, что всё это было предсказано...»
Император Адриан. \ Фото: twitter.com.
В современной исторической науке период с 235 по 284 год нашей эры широко называют кризисом Третьего века. Это несколько бесполезный термин, поскольку его параметры слишком широки и неопределённы, чтобы дать точное отражение исторических событий. Тем не менее, это были десятилетия, в течение которых Римская империя страдала. Враги скопились и хлынули за его границы. В центрах власти череда императоров и солдат, не могли осуществлять какой-либо длительный контроль. Римское государство было разрушено изнутри и снаружи. Внешнее бремя усилило давление на этих людей, в то время как соперники, претенденты и узурпаторы заявили о себе.
1. Начало
Слева направо: Портретный бюст Александра Севера, 230-235 гг. н. э. \ Фото: metmuseum.org. \ Портрет-бюст Юлии Авиты Маммея, 192-235 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.
События кризиса третьего века становятся ещё более удивительными после рассмотрения событий второго. Императоры, правившие империей в период с 98-180 гг. н. э., долгое время были уверены в своём историческом наследии как в правлении Золотого века Империи. Траян расширил империю до её величайшей точки, Адриан помог расцвести классической культуре, а Марк Аврелий был образцом имперской добродетели. Даже Септимий Север, несмотря на своё более пёстрое наследие, попытался оставить империю в полном здравии.
Марк Аврелий. \ Фото: divany.hu.
Однако десятилетия, последовавшие за смертью Севера, были отмечены новыми подходами к империи и императорству, а также новыми проблемами, с которыми предстояло столкнуться. Попытки его сына Каракаллы полагаться исключительно на поддержку армий Империи оказались в конечном счёте тщетными. Последовавшая за этим гражданская война привела к воцарению Элагабала (Гелиогабал). Этот молодой человек из Сирии, жрец культа солнца и известный развратник, был возведён в сан на основании ложных династических притязаний. В итоге, его правление было кратким. В 222 году его сменил двоюродный брат, Александр Север и ему было поручено ещё раз восстановить Римскую империю.
Септимий Север и Каракалла, Жан Батист Грёз. \ Фото: blogspot.com.
Какое-то время Александру это удавалось. Молодой человек вернулся к традиционному стилю правления, добиваясь активного участия сената и полагаясь на опыт некоторых видных администраторов, чтобы подчеркнуть свою молодость и отчасти неопытность. В администрацию также входил известный юрист Ульпиан. Он также, по общему мнению, находился под влиянием своей матери, Юлии Маммеи, влияние которой не очень хорошо воспринималось традиционно патриархальным римским обществом.
Розы Гелиогабала, Сэр Лоуренс Альма-Тадема. \ Фото: wikioo.org.
Следы разврата Элагабала были удалены с римской карты, включая уничтожение его портретов и стирание его имени, практика, известная теперь как damnatio memoriae. Александр был «зеркалом принцев», представленным в резком контрасте с недостатками его двоюродного брата. Однако уже тогда были видны завуалированные намёки на назревающие проблемы.
Проблемы для Александра нарастали в последующие годы. В кризис, который предвещал потрясения третьего века, на востоке вспыхнуло насилие. Возвышение Сасанидов в Персии под предводительством Ардашира означало, что Рим снова столкнулся с серьёзной угрозой своей восточной границе.
Александр Север. \ Фото: antiquesboutique.com.
Римские императоры были обязаны с честью защищать Империю. Итак, с тяжёлым сердцем и слезами на глазах Александр отправился из Рима на восток. Дипломатия потерпела неудачу, и последовавшая за этим военная кампания, похоже, оказалась неудачной (по крайней мере, по словам Геродиана, поскольку отчёты различаются). В 234 году он был вынужден отправиться на север к германским границам, чтобы встретить повстанцев из-за лимеса. Его планы откупиться от германских агрессоров были встречены с презрением, что стало ещё одним свидетельством того, что Александр был совершенно не приспособлен к военным суровым условиям управления империей.
Максимин (Максиминус) Тракс. \ Фото: superepicfailpedia.fandom.com.
В итоге, солдаты сделали свой выбор в пользу Максимина Траксе, профессиональном солдате низкого происхождения. Время Александра истекло. Охваченный паникой, он мог лишь оплакивать свою судьбу в имперском лагере в Могунтиакуме (современный Майнц). И он, и его мать были убиты в марте 235 года нашей эры. Династия Северов закончилась.
2. Расцвет династии Гордиана
Максимин Тракс. \ Фото: nl.pinterest.com.
Максимин (Максиминус) Тракс не был типичным императором. Родившийся на дунайской окраине Римской империи - отсюда Тракс (буквально «фракиец») – он поступил на службу в римскую армию и поднялся по служебной лестнице. По общему мнению, он был отличным солдатом, уважаемым и славящимся храбростью, являясь полной противоположностью Александру.
«История Августа» утверждает, что он был достаточно силён, чтобы самостоятельно тащить повозки. Максимин на протяжении всего своего правления осознавал своё низкое происхождение. Несколько попыток восстания показали, что его опасения не были необоснованными.
Акцент в его правлении делался на военных. Он подавил восстания на границах, особенно проявив свою храбрость в борьбе с германскими племенами, а также, по-видимому, был ответственен за попытку укрепить регион, о чём свидетельствует ряд обнаруженных там вех.
Портрет-бюст императора Гордиана III. \ Фото: collections.vam.ac.uk.
Однако правление Максимина никогда не было безопасным. Напряжённость возникла в 238 году нашей эры, сначала в Северной Африке. Восстание землевладельцев в городе Тисдрус (Эль-Джем, современный Тунис, город, известный своим впечатляющим римским амфитеатром) привело к тому, что повстанцы провозгласили пожилого губернатора провинции Марка Антония Гордиана Семпрониана императором, а его сына - помощником. Гордианы I и II долго не протянут. Губернатор Нумидии Капелиан был верен Максимину. Он вошёл в город во главе единственного легиона в этом районе. Повстанцы, в основном местное ополчение, были убиты вместе с Гордианом II.
Гордиан II. \ Фото: kuenker.de.
Узнав о смерти своего сына, Гордиан I повесился. Но жребий был брошен. Римский сенат поддержал восстание Гордиана в Африке и теперь был загнан в угол. Максимин не проявил милосердия. Сенат избрал двух пожилых членов – Пупиена и Бальбина качестве императоров вместо Максимина. Бурный протест плебеев по поводу возвышения двух аристократов также вынудил сенат выдвинуть Гордиана III (внука Гордиана I) в качестве младшего помощника Пупиена и Бальбина.
Бюст Бальбина. \ Фото: sl.m.wikipedia.org.
С севера Максимин двинулся на Рим. Он въехал в Италию почти без сопротивления, но вскоре ему пришлось остановиться перед воротами Аквилеи. Город был укреплён в 168 году Марком Аврелием якобы для защиты Италии от набегов северных варваров.
Осада города затянулась, и поддержка Максимина ослабла перед лицом этой военной неудачи. К концу мая 238 года его солдаты, страдавшие от голода и соблазненные обещаниями милосердия со стороны защитников, убили Максимина и его сына. Голова императора была насажена на копьё и доставлена в Рим (это событие отмечено даже на некоторых редких монетах). Однако спокойствие в империи восстановлено не было.
Бюст Пупиена. \ Фото: origo.hu.
Несмотря на обещание братства и сотрудничества, данное при чеканке монет в обнимку, между Пупиеном и Бальбином возникло недоверие. Обсуждение возобновившейся военной кампании переросло в насилие, когда преторианская гвардия убила пожилых императоров, оставив молодого Гордиана III единственным императором.
3. Царствование императора Деция
Святая Репарата перед императором Децием, Бернардо Дадди, 1338-40 гг. \ Фото: theconversation.com.
Гордиан III правил с 238 по 244 год, но его молодость означала, что на практике властью обладали другие. Серия землетрясений разрушила ряд городов по всей Римской империи. В то же время германские племена и Сасаниды усилили свои нападения через границы империи. Несмотря на первые успехи в борьбе с сасанидами, Гордиан III, по-видимому, погиб в битве при Мисихе в 244 году. Роль его преемника, Филиппа Араба, остаётся несколько неясной. Правление Филиппа было примечательно празднованием ludi saeculares (Светских игр) в 247 году, приуроченных к тысячелетию Рима.
Святая Репарата, замученная раскаленным железом, Бернардо Дадди. \ Фото: google.com.
Филипп был убит в 249 году нашей эры. Он был побеждён в битве узурпатором и его преемником Гаем Мессием Квинтием Децием, который пользовался поддержкой грозных дунайских легионов. Деций активно действовал в империи, будучи провинциальным администратором как при Александре Севере, так и при Максимине. Деций спровоцировал попытки восстановить нормальную жизнь по всей империи. Символом этого были бани Деция, построенные в Риме на Авентинском холме в 252 году нашей эры, которые просуществовали до XVI века.
Рельеф и детали саркофага битвы в Людовизи, изображающие битву между римлянами и готами, около 250-260 гг. н. э. \ Фото: museonazionaleromano.beniculturali.it.
Деций наиболее печально известен так называемыми децианскими преследованиями. В этот период христиане по всей империи подвергались преследованиям и мученической смерти за свою веру. Гонения начались в 250 году нашей эры, после провозглашения нового императора указа, который предписывал всем жителям Империи совершать жертвоприношения римским богам и за здоровье императора. По сути, это была массовая клятва верности Империи и императору. Однако жертвоприношение представляло собой непреодолимое препятствие для монотеистических верований христиан. Учитывая, что евреи были освобождены, кажется маловероятным, что преследование было направлено против христиан намеренно. Тем не менее, это оказало глубокое травмирующее воздействие на зарождающуюся христианскую веру. Погибло много верующих, в том числе папа Фабиан.
Гай Мессий Квинт Траян Деций. \ Фото: violity.com.
Другие, в том числе Киприан, епископ Карфагенский, скрылись. Гонения начали утихать с 251 года нашей эры, но будут повторяться в римской истории. Как и многие его непосредственные предшественники во время кризиса третьего века, правление Деция характеризовалось как внутренним, так и внешним давлением. Чума охватила некоторые провинции, особенно в Северной Африке (иногда её называют Чумой Киприана, названной в честь епископа Карфагенского). В то же время северные границы империи подвергались испытаниям всё более дерзкими армиями варваров, особенно готов. Во время правления Деция в исторических записях, в частности, фигурируют готы, которые были бы так заметны в четвёртом и пятом веках.
Бронзовая статуя, идентифицированная как император Требониан Галл, 251-3 гг. н. э. \ Фото: metmuseum.org.
Правление Деция подошло к концу во время этих готических войн. В сопровождении своего сына Квинта Геренния Этруска и полководца Требониания Галла, Деций столкнулся с готскими захватчиками в битве при Абрите (близ Разгада в современной Болгарии) в 251 году нашей эры. Римская армия потерпела поражение в болотистых окрестностях Абрита, а император и его сын были убиты в бою. Деций был первым римским императором, павшим в битве с иностранным врагом. Его сменил Требониан Галл.
4. Император Валериан
Камея из сардоникса, изображающая императора Валериана и Шапура I, конец 3-го века. \ Фото: ca.m.wikipedia.org.
Имперский контроль оставался неуловимым после смерти Деция. В 251-253 годах было три императора. Последний, Эмилиан, правил всего несколько коротких месяцев летом 253 года. Его заменил Валериан I, который казался чем-то вроде отступника. Он был императором из традиционной сенаторской семьи, с карьерой в имперской администрации, в том числе в качестве цензора после возрождения цензуры Децием в 251 году нашей эры.
Взяв под контроль империю, Валериан быстро укрепил власть, назвав своего сына Галлиена своим наследником. Однако правление Валериана было также мимолётным, поскольку военные кризисы Римской империи достигли своего апогея.
На границах Северной Европы готы продолжали свирепствовать, в то время как агрессия Сасанидов продолжалась на востоке. Давление на империю привело к возрождению гонений на христиан, поскольку им снова было приказано совершать жертвоприношения римским богам в 257 году нашей эры. Во время гонений Валериана многие выдающиеся христиане, отказавшиеся от вероотступничества, были замучены за свою веру, в том числе Киприан в 258 году нашей эры.
Унижение императора Валериана персидским царём Сапором, Ганс Гольбейн Старший, 1521 год. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Однако историческая репутация Валериана была укреплена событиями на востоке. Отец и сын разделили свои силы. Галлиену было поручено защищать Империю от готов, в то время как его отец отправился на Восток, чтобы противостоять Сасанидам. Поначалу Валериан пользовался некоторыми успехами. Он отвоевал космополитический город Антиохию и восстановил римский порядок в провинции Сирия к 257 году нашей эры. Но к 259 году н. э. ситуация ухудшилась. Валериан двинулся дальше на восток, к городу Эдесса, но вспышка чумы там ослабила силы императора, так как город был осаждён персами.
Публий Лициний Эгнаций Галлиен. \ Фото: twitter.com.
Весной 260 года нашей эры две армии вышли в поле. Во главе с Шапуром I, сасанидским шаханшахом (Царём царей), сасаниды полностью уничтожили римские войска. В одном из самых известных событий кризиса третьего века Валериан был схвачен и приговорён к позорной жизни в качестве пленника сасанидов. Более поздний христианский автор Лактанций записывает, как Валериан доживал свои дни, служа царской скамеечкой для ног. Менее пристрастный писатель, Аврелий Виктор, пишет, что императора держали в клетке. Изображение Валериана было увековечено в монументальной наскальной резьбе в Накш-э-Ростам на севере Ирана.
5. Галлиен, Постум и Галльская империя
Портрет императора Галлиена, 261 год н. э. \ Фото: louvre.fr.
Кризис третьего века обычно представляется как период ярко выраженной политической нестабильности, примечательно, что Валериан и Галлиен, соответственно, правили в течение значительного периода времени. Однако через четверть века после смерти Деция в 251 году н. э. империя почти рухнула как политическая структура, с восьмилетним правлением Галлиена с 260 по 268 год н. э., военным давлением и фрагментацией империи местами.
Пока его отец воевал на Востоке, Галлиен сражался на северных границах империи, близ Рейна и Дуная. Во время кампании там один из губернаторов паннонских провинций, некий Ингенуй, провозгласил себя императором. Его узурпация была недолгой, но зловещим признаком грядущих событий. Галлиен со всей поспешностью пересёк Балканы и разбил Ингенуя. Но враг, оставшийся в германском регионе, способствовал вторжению племён через лимес, распространяя террор по западноевропейским провинциям. Захватчики добрались даже до южной Испании, где разграбили город Таррако (современная Таррангона). Это должен был самый бурный период кризиса третьего века.
Золотой ауреус Постума с аверсным портретом в шлеме и реверсным изображением Геркулеса Деусонского, 260-269 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.
Крах римской власти наиболее остро ощущался в Галлии. Здесь, когда границы в Европе рухнули, губернатор Германии Марк Кассиан Латиний Постум разгромил отряд рейдеров. Вместо того, чтобы отдать добычу, которую он выиграл, Сильвану, человеку, надзиравшему за Салонином (сыном Галлиена и со-императором), Постум вместо этого раздал её своим солдатам. По образцу, распространённому на протяжении всей истории Римской империи, благодарные солдаты немедленно провозгласили Постума императором. Однако там, где предыдущие начинающие императоры, возможно, шли на Рим, Постуму, по-видимому, не хватало ресурсов или даже желания. Вместо этого он основал отдельное государство, так называемую Галльскую империю, которая просуществовала с 260 по 274 год нашей эры.
Природу новой империи Постума трудно понять. Тем не менее, она пользовалась некоторым успехом, распространяясь из Галлии в Британию и северную Испанию. Более того, как видно из приведённой выше чеканки монет, в культурном отношении Галльская империя была полностью римской.
6. Аврелиан: Отвоевание Римской империи
Королева Зенобия Обращается к своим солдатам, Джованни Баттиста Тьеполо, 1725-30 гг. \ Фото: kressfoundation.org.
Отделение Галльской империи во время правления Галлиена было одной из множества проблем, стоящих перед его преемниками. В то же время становилось ясно, что Римская империя находится и на востоке, особенно в Пальмире, богатом торговом городе в Сирии. После того, как лидер Пальмиры Оденат был объявлен царём, якобы для того, чтобы помочь городу защититься от сасанидов, стало ясно, что возникает новое восточное государство, отражающее распад западной империи. Оденат был убит в 267 году н. э. и заменен своим десятилетним сыном Вабаллатом, регентом которого была королева Зенобия.
Зенобия выходит из этого периода как одна из самых сильных и интригующих личностей в поздней римской истории. Её период влияния охватывает правление двух римских императоров: Клавдия II Готского (268-270 гг. н. э.) и Аврелиана (270-275 гг. н. э.). Первые ответные удары по сасанидам были якобы нанесены под римской властью. Тем не менее, территориальные завоевания, в том числе в Египте, и растущая грандиозность, с которой Зенобия представила своего сына, усилили напряжённость, и война была неизбежна после того, как Вабаллат принял титул Августа в 271 году нашей эры.
Серебряный антониниан Аврелиана, с обратным изображением бога Солнца Непобедимого и побеждённых врагов, 270-275. \ Фото: numid.ku.de.
Прибытие Аврелиана на восток в 272 году нашей эры привело к быстрому распаду Пальмирской империи на фоне ряда исторических событий. Было два сражения, в Иммае близ Антиохии, а затем в Эмесе, когда император двинулся на Пальмиру. Последовала осада Пальмиры, и римляне не смогли пробить стены. Когда ситуация для защитников ухудшилась, Зенобия попыталась сбежать. Она искала поддержки у персов, когда её схватили близ Евфрата и привели к императору.
Сам город был спасён от разрушения после его капитуляции. Однако вторая попытка восстания пальмирцев в 273 году н. э., снова подавленная Аврелианом, привела к тому, что терпение императора иссякло. Город был разрушен, а его самые драгоценные сокровища вывезены для украшения храма Солнца Аврелиана в Риме, солнечного божества, которому он был предан.
Римские древности, вид на стены Аврелиана, Джованни Баттиста Пиранези, ок. 1750 года. \ Фото: google.com.
После поражения Пальмирской империи внимание Аврелиана снова сместилось на запад. Здесь нужно было решить две проблемы: Галльскую империю и слабость самой Италии, продемонстрированную частыми германскими вторжениями в предыдущие десятилетия. Чтобы укрепить столицу империи, Аврелиан руководил строительством колоссальной оборонительной стены вокруг Рима, которая стоит высокой и внушительной по сей день.
Стены Аврелия защищали город, но служили напоминанием о подверженности римскому правлению ошибкам. Там, где когда-то её жители могли бы похвастаться, что ей не нужны стены, теперь они жили в их тени. На севере Галльская империя рушилась, искалеченная борьбой за престолонаследие после смерти Постума. Возвышение Гая Тетрика в 273 году нашей эры привело к краху Галльской империи. Хотя ему удалось договориться о собственной капитуляции, его армия была разгромлена римлянами. Двойной триумф, последовавший за этим, был временным возвращением к безмятежным дням имперской славы. Зенобия, Тетрик и его сын прошли парадом по столице империи как свидетельство несокрушимой силы империи.
7. Проб, Диоклетиан
Золотой ауреус Проба, с обратным изображением крылатой победы, 276-82 гг. н. э. \ Фото: britishmuseum.org.
Традиционные повествования описывают правление Аврелиана как поворотный момент в кризисе третьего века. Его победы на востоке и западе, воссоединение империи и укрепление столицы свидетельствуют о восстановлении римской власти. Однако в царствованиях его непосредственных преемников, Тацита и Флориана, мало что говорит о том, что империя была на пути к окончательному восстановлению. Действительно, несчастный Флориан, похоже, был императором менее ста дней.
Затем империя перешла под контроль Проба, который провёл почти всё своё шестилетнее правление в состоянии войны, и границы снова оказались особенно проницаемыми. Он пользовался некоторыми успехами в борьбе с врагами Рима и взял титулы Готик Максимус и Германик Максимус в 279 году нашей эры и отпраздновал триумф в 281 году нашей эры. Но в 282 году н. э. он был убит во время похода на восток.
Фрагмент статуи императора Диоклетиана, ок. 295-300 гг. н. э. \ Фото: getty.edu.
Обстоятельства смерти Проба остаются неясными. Его преторианский префект, Марк Аврелий Кар, был либо невольным бенефициаром, либо активным заговорщиком. Кар из южной Галлии попытался смягчить политическую нестабильность, назначив своих сыновей Карина и Нумериана своими наследниками.
Царствование Кара было прервано божественным вмешательством, когда молния поразила его во время кампании на востоке в 283 году нашей эры. Нумериан, во время кампании вместе со своим отцом, был убит префектом преторианцев Апером, который в свою очередь в скором времени был повержен, и солдаты востока собрались, чтобы избрать подходящего лидера.
Император Диоклетиан. \ Фото: blogspot.com.
Они остановились на младшем офицере Диокле, чьё прошлое в значительной степени неизвестно. Прославленный в 284 году н. э., Диокл взял новое имя: Марк Аврелий Гай Валерий Диоклетиан. Сам Карин был предан Диоклетиану. Империя вернулась под контроль одного человека. Однако Диоклетиан не был заинтересован в том, чтобы его постигла та же участь, что и многих его предшественников, и положил начало периоду глубоких перемен. При Диоклетиане был опущен занавес над кризисом третьего века, и имперская история перешла от Принципата к Господству.
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