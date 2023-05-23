15 невероятных проектов великого архитектора Ренцо Пиано

Итальянский архитектор Ренцо Пиано наряду с британцами Норманом Фостером и Ричардом Роджером считается родоначальником архитектурного стиля хай-тек. Пиано внес огромный вклад в развитие современной архитектуры, а его работы не перестают удивлять даже самую искушенную публику. В нашем обзоре представлены 15 невероятных проектов итальянского архитектора Ренцо Пиано, которые должен увидеть каждый.
Небоскреб «Шард» в Лондоне, Великобритания
«Шард» с высоты птичьего полета
Небоскреб «Шард» (с англ. «осколок») был построен по проекту Ренцо Пиано в Лондоне в 2012 году. 72-этажное здание, достигающее 309 м в высоту, стало одним из главных символов современной Великобритании и ее столицы. Небоскреб состоит из офисной части (с первого по 28 этаж), ресторанов и баров (31-33 этажи), гостиничного комплекса (34-52) и 10 апартаментов класса люкс (на последних 20 этажах), также на последнем этаже расположена смотровая площадка. Небоскреб «Шард» считается самым высоким зданием Западной Европы.
Музей и выставочный центр Пауля Клее в Берне, Швейцария
Необычное по форме здание музея и выставочного центра немецкого художника Пауля Клее было построено в швейцарском Берне в 2005 году. Согласно замыслу Ренцо Пиано, оригинальная постройка представляет собой «некую ландшафтную скульптуру, плавные линии которой повторяют контуры поросших деревьями холмов на заднем фоне и гармонично вписываются в окружающий пейзаж».
Из-за того, что картины Клее очень чувствительны к свету, основная часть культурного комплекса была расположена под землей. Любопытно, что в коллекцию музея художника входят 2600 его работ.
Аквариум в Генуе, Италия
Аквариум в Генуе, построенный в рамках международной выставки «Экспо-1992», считается крупнейшим аквариумом Италии и вторым по величине в Европе. Здание аквариума площадью 3100 кв. м, одним из соавторов которого значится Ренцо Пиано, расположено в районе старого порта города Генуя. В 1998 году аквариум был расширен: к нему был приставлен стометровый корабль, соединенный мостом с основным строением. Сегодня аквариум состоит из 70 резервуаров общим объемом в 6 миллионов литров, в которых обитают самые разные рыбы, рептилии и беспозвоночные. Ежегодно аквариум в Генуе посещает около 1,2 миллиона человек.
Аквариум в Генуе, Италия: интерьер помещения
Торгово-развлекательный комплекс Welstadthaus в Кёльне, Германия
Торгово-развлекательный комплекс Welstadthaus в немецком городе Кёльн был построен в 2005 году. На 14 тыс. кв. м торговой площади современного торгово-развлекательного центра расположилось около 400 магазинов и бутиков, ресторанов и кафе, а также небольшой каток и детская зона на первых этажах. Это пятиэтажное здание из стекла внешне напоминает корабль, хотя местные жители называют его китом. Для облицовки фасада общей площадью 4,9 тыс. кв. м были использованы 6800 стеклянных панелей и 66 массивных балок из сибирской лиственницы.
Welstadthaus: ночной кадр
Современный корпус Института искусств в Чикаго, США
Ночной кадр
Современный корпус Института искусств в Чикаго общей площадью почти в 25 тыс. кв. м предназначен исключительно для экспозиции произведений искусства за период с 1900 года и по сей день, а также для проведения мастер-классов. Главными помещениями Института искусств считаются образовательный центр и залы для временных выставок. Главным принципом зодчего стала максимальная открытость интерьеров культурного центра.
Интерьер помещения
Здание фонда киностудии Pathe в Париже, Франция
Вид с высоты птичьего полета
Невероятное здание фонда киностудии Pathe было построено во французской столице в 2014 году. По замыслу архитектора Пиано, это здание сочетает в себе историческое прошлое Парижа и его футуристическое будущее. Со стороны главного фасада офис ничем не отличается от стоящих по соседству зданий XIX века, а сзади он представляет собой монолитную конструкцию, по форме напоминающую спину гигантского броненосца. Прогуливающиеся по соседним улочкам парижане видят лишь стеклянный купол и даже не могут вообразить, что за ним скрывается целое «органическое существо» («organic creature» — термин Ренцо Пиано).
Интерьер галереи
Музей современного искусства Аструпа Фернли в Осло, Норвегия
Музей современного искусства Аструпа Фернли в норвежской столице представлен тремя отдельными зданиями, объединенными единой стеклянной крышей. Одно из зданий занимают офисы и художественная выставка, в то время как два других отведены непосредственно под культурный центр. Для гостей комплекса на набережной разбит небольшой парк отдыха, где можно насладиться шелестом деревьев и шумом морских волн.
Главным архитектурным элементом комплекса выступает крыша, представляющая собой изогнутую поверхность. Она охватывает все три здания, подчеркивая их взаимосвязь и неразрывность. В состав музея входят 10 выставочных залов, каждый из которых отличается формой, высотой потолков и материалами отделки.
Реконструкция музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, США
В 2012 году в столице штата Массачусетс было открыто новое крыло основанного в 1902 году Музея Изабеллы Стюарт Гарднер. В новом корпусе на площади в 6,5 тыс. кв. м расположены: просторный интерактивный зал временных выставок, концертный зал, рассчитанный на 300 мест, реставрационные мастерские, апартаменты для приезжих художников и т.д. Стоит отметить, что в этом проекте итальянский зодчий предусмотрел специальную геотермальную систему отопления и охлаждения помещений, естественное освещение и эффективное использование местных строительных материалов, за что современный бостонский объект претендует на получение золотого сертификата LEED.
Интерьер помещения
Стадион «Сан-Никола» в Бари, Италия
Стадион «Сан-Никола» с высоты птичьего полета
Многофункциональный стадион, построенный в 1990 году в итальянском городке Бари, был назван в честь покровителя этих мест, святого Николая Чудотворца. Любопытно, что стадион, автором которого является Ренцо Пиано, вмещает 58 248 человек, но при этом ни разу не был заполнен до отказа. Именно со строительством нового спортивного объекта многие связывают экономические достижения небольшого провинциального города, о котором до недавних пор было мало что известно.
Ночной кадр
Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, Франция
Главный фасад
Национальный центр искусства и культуры был открыт в Париже в 1977 году по инициативе французского президента Жоржа Помпиду. Здание музея, спроектированное Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом, считается настоящим шедевром архитектурного направления хай-тек. Главная идея творческого тандема архитекторов заключалась в расположении всех технических конструкций (арматурные соединения, лифты и эскалаторы, трубопроводы) снаружи здания, что позволило освободить максимум полезной площади. Центр имени Помпиду в Париже — один из самых посещаемых туристических объектов в мире: его посещают более 6 миллионов человек в год.
Фрагмент фасада
Научный музей NEMO в Амстердаме, Нидерланды
Здание научного музея NEMO, построенное в 1997 году в районе Восточной верфи Амстердама, представляет собой 30-метровый наполовину ушедший в воду корабль. Благодаря оригинальному замыслу истинного ценителя направления хай-тек Пиано, внутри музея можно увидеть вентиляционные трубы, стальные перекрытия и другие инженерные детали здания. Выставки музея посвящены в первую очередь научной сфере, технологиям и искусству, а также процессу их взаимодействия. Особым интересом у посетителей пользуется терраса на крыше этого зеленого здания, откуда открываются завораживающие виды на Амстердам.
Главный вход
Небоскреб «Нью-Йорк-Таймс-билдинг» в Нью-Йорке, США
Главный фасад
Строительство 52-этажного небоскреба «Нью-Йорк-Таймс-билдинг» в западном Манхэттене было завершено в 2007 году. Башня высотой 228 метров (с учетом антенны — 319 метров) занимает 3-е место в списке самых высоких сооружений Нью-Йорка и 7-е — во всей Америке. Конструкция дома включает большое количество энергосберегающих материалов. Наружные стены полностью покрыты специальным стеклом, пропускающим большое количество солнечных лучей. Это роскошное здание, являющееся штаб-квартирой известного во всем мире печатного издания, расценивается многими жителями и гостями Нью-Йорка как новый архитектурный символ города.
Ночной кадр
Концертный зал «Парко-делла-Музика» в Риме, Италия
«Парко-делла-Музика» с высоты птичьего полета
Концертный зал «Парко-делла-Музика» был построен в 2002 году. Название комплекса — «Парк музыки» — объясняет проектную идею, заключающуюся в том, что три музыкальных зала должны буквально «парить» над зеленью парка. Второе название объекта, «Аудиториум» — музыкальный комплекс, назначение которого состояло в том, чтобы создать центр классический музыки. В римском «Парко-делла-Музика» часто проходят глобальные мероприятия, саммиты и концерты знаменитых групп. Общая вместимость трех залов составляет порядка 4,7 тыс. зрителей.
Интерьер главного зала
Крыша Калифорнийской Академии наук в Сан-Франциско, США
Крыша Калифорнийской Академии наук в Сан-Франциско с высоты птичьего полета
В 2008 году в городе Сан-Франциско по проекту Ренцо Пиано был построен современный учебный корпус Калифорнийской Академии наук. Безусловно, главным элементом всего комплекса стала его невероятно «зеленая» крыша площадью более 1 га. Фактически крыша представляет собой травяной покров из 2 млн видов различных растений. Также по периметру крыши расположены ряды солнечных батарей. Ожидается, что скоро новое здание Калифорнийской Академии наук станет самым большим в мире, получившим платиновый сертификат LEED.
Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия
Ночной кадр
Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо имеет очень большую художественную ценность. Она находится рядом с больницей «Дом для облегчения страданий». Площадь церкви составляет 6 тыс. кв. м, и она является второй по величине церковью в Италии. Нижний этаж склепа покрыт золотом из пожертвований верующих, и там находится гробница святого. Это место для молитв может принять большой поток верующих, и многие пользуются местными гостиницами, которые находятся в нескольких минутах ходьбы, и такими услугами, как кровать и завтрак.
Интерьер помещения
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