Чем покорили мир 8 самых известных художников Казахстана: Бескрайние степи, Шелковый путь и метафоры

Сегодня, пожалуй, Казахстан – одна из тех стран, где искусство удивительно органично сочетает в себе традиции и новаторство, острое чувство актуальных тенденций и национальную самобытность. Природа родной страны, ее традиции и быт стали излюбленной темой для одних художников, другие же выбрали для себя сказочные, фантастические темы, не забывая, впрочем, об узнаваемом народном колорите и архетипах.
Жанатай Шарденов и бесконечные дали
Высоко в горах.
Жанатай Шарденов – без преувеличения, фигура для искусства Казахстана легендарная. Он был сыном скотовода (от чьего имени и образована его фамилия), рано потерял родителей. Первый свой рисунок нарисовал хворостиной на песке, а вскоре среди односельчан уже ходили слухи о невероятном таланте юноши. Уже вскоре он выиграл районную олимпиаду с картиной «Чапаев», а соседи собрали деньги и провизию, чтобы отправить его в Алма-Атинское художественное училище.
Окжетпес. Боровое.
В творческом багаже Шарденова, разумеется, немало портретов партийных деятелей, но больше – образов простых людей, занятых тяжелым сельским трудом. Известность же в первую очередь он завоевал своими пейзажами с тонким, лиричным колоритом, невероятной техникой, скорее импрессионистской, чем академической. Шарденова любили – благодаря фамилии – сравнивать с французским живописцем Жан-Батистом Шарденом, однако точнее оказалось бы сравнение с Матиссом или Моне. Его работы высоко ценил Мартирос Сарьян, уже в шестидесятые он был известен за рубежом, а сегодня пейзажи Шарденова вызывают особый интерес коллекционеров.
Молдахмет Кенбаев: свобода и степь
Ловля лошади.
Вечер.
Кенбаев воспитывался в детском доме – родители просто не могли прокормить такое количество детей (четырнадцать!). Он получил образование в Москве, но вернулся в Казахстан, чтобы воспевать красоту степей, говорил, что «болен степной болезнью». Произведения его и посвящены в основном степной жизни. Бегущие во весь опор лошади стали его визитной карточкой, а за свободный, смелый живописный стиль художника прозвали «неистовым Молдахметом».
Народный модернизм Шаймардана Сариева
Девушки.
Портреты - за них Сариева называли казахским Модильяни.
Сариев был настоящим борцом – и за отражение национального своеобразия своего народа в искусстве, и за собственную творческую индивидуальность. Он говорил, что нужно «класть краски по-казахски». Присоединившись к коллективу художников-новаторов шестидесятых годов, он смело отверг требования живописного социалистического реализма и перешел к экспериментам с колоритом, композицией, формами. За подход, свойственный скорее европейским модернистам, его сравнивали с Модильяни, однако он всегда сохранял прочную связь с народным искусством и мифопоэтикой.
Салихитдин Айтбаев – постимпрессионизм и трудовой народ
Работы Салихитдина Айтбаева.
Салихитдина Айтбаева считают основателем по-настоящему современного искусства Казахстана. Он учился в Москве, там же вошел в число художников-шестидесятников, открытых к творческому новаторству и выступавших против узких рамок советского академизма.
Собрание бригады.
Сам он говорил, что ощутимое влияние на него оказали постимпрессионисты, Сезанн и Диего Ривера Отдыхающие чабаны, дети, играющие возле юрт, палящее солнце, места и – главное – люди, знакомые ему с детства, нашли отражение в работах художника. . Также иллюстрировал поэтические сборники и казахские сказки.
Натюрморты Айши Галимбаевой
Сирень.
Натюрморт с яблоками.
Айша Галимбаева – первая женщина в Казахстане, официально получившая профессию художника. Она известна, в первую очередь, своими натюрмортами, но созданы ею и монументальные работы, посвященные традициям родной страны, портреты современников, пейзажи. Несколько лет проработала на киностудии «Казахфильм». Кроме того, внесла большой вклад в сохранение и изучение национального костюма.
Акжана Абдалиева: Климт, любовь и чашка чая
Работы Акжаны Абдалиевой.
Работы Акжаны Абдалиевой.
Акжана Абдалиева принадлежит к числу самых узнаваемых (и коммерчески успешных) художников Казахстана, тех, с чьим творчеством в первую очередь ассоциируется арт-рынок региона. Она получила международное признание в очень молодом возрасте – как и степень доктора в области изящных искусств. Ее работы хранятся в частных коллекциях по всей территории Европы. Полотна Акжаны отсылают к творчеству живописцев модерна, в первую очередь, Густава Климта, однако ее стиль все же иной. В ее картинах ключевую роль играют женские образы – задумчивые и расслабленные, длинноволосые девы пьют чай, отвечают на поцелуи, обсуждают новости… Кто-то из них – героиня библейского сюжета, кто-то – случайно встреченная на улице незнакомка. Но все они, без сомнения, полны любви.
Нелли Бубэ и Великий Шелковый путь
Арарат.
Шанырак. Солнце пустыни.
Современная художница Нелли Бубэ работает на стыке нескольких техник – живописных и графических, применяет приемы коллажирования. Излюбленная ее тема – история Шелкового пути, культура кочевых народов, декоративно-прикладное искусство Казахстана, древняя архитектура Средней Азии. Кроме того, посвятила цикл работ библейским сюжетам.
Фантастические миры Вячеслава Люй-Ко
Работы Вячеслава Люй-Ко.
Мир метафор и сепии - это картины Люй-Ко.
Люй-Ко – художник, своей необычной фамилией обязанный китайскому происхождению. В интервью он говорит, что навсегда запомнил китайских друзей своего деда, виденных в детстве – их речь, их беседы, еду, которую они готовили… Он не из тех, про кого можно сказать «рисовал едва ли не с рождения», но, выбрав свой путь уже взрослым, стал узнаваемым, успешным и, бесспорно, значимым художником. Впрочем, именно коммерческая успешность и регалии волнуют его меньше всего. Главное – работать много и с удовольствием, быть верным себе и своему дару. В годы ученичества педагоги часто посмеивались над ним: «Какие бы краски Люй-Ко не взял, все равно выйдет сепия!». Однако именно сдержанный, почти монохромный колорит придает загадочность и глубину его метафоричным работам. Вдохновляют его тканые ковры, народные орнаменты и сказочные (и мифологические) сюжеты. Потрясающая детализация картин Люй-Ко завораживает зрителей – и пусть говорят, что их невозможно «понять без подготовки», посетители его выставок, замирающие напротив каждой работы, подтверждают – понимание приходит интуитивно, «зорко одно лишь сердце».
Текст: Софья Егорова.
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