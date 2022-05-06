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Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Фотограф Навид Барати (Navid Baraty) приглашает совершить виртуальное путешествие по космическому пространству, посмотрев его серию работ «WANDER Space Probe». Трудно поверить, но все эти изображения на самом деле являются сканами, созданными при помощи сканера Epson и обычных кухонных принадлежностей и пищевых ингредиентов, которые можно найти практически в любом доме.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов


Планета и спутник: блины.
Фон: оливковое масло, мука, корица, тмин, соль.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Планета Земля: дно стакана с бурбоном, кокосовым молоком, водой, соевым соусом, пищевым красителем.
Звёзды: соль, мука, корица, карри порошок.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Туманность: вода, кофе, пищевой краситель.
Звёзды: сахар, пекарский порошок.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Планета: дно стакана с апельсиновым соком, васаби, томатным соусом.
Туманность: вода, кофе, пищевой краситель.
Луна: блин.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Туманность: чай, вода, пищевой краситель.
Звёзды: мука, горошины перца.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Галактика: карри порошок, корица, семена мака, мука, соль, сырный порошок, тмин.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Туманность: сакэ, вода, пищевой краситель, мука, соль.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Огненное кольцо: куркума, сырный порошок, корица, пищевая сода.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Астероид: картофелина.
Космический мусор: кофе, горошины перца, крошки печенья Girl Scout.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Туманность: соус Sriracha, порошок чили, корица, пищевая сода, соль, кошачья шерсть.



Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Марс: дно стакана с томатным соусом, водой, пищевым красителем, соевым соусом и кокосовым молоком.
Фон: мука, пищевая сода.

Реалистичные космические пейзажи из пищевых ингредиентов

Туманность: соевый соус, кофе, пищевой краситель, мука, соль.

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