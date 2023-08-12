Детали, которые сделают роскошной даже бюджетную ванную

Обычно мы придаем мало значения интерьеру ванной, делая акцент на других комнатах, в которых проводим больше времени.

Однако санузел имеет не менее важное значение в целостном восприятии квартиры. Novate.ru рассказывает, как обустроить ванную, чтобы она выглядела стильно, красиво и дорого, но при этом вложиться в ремонт по минимуму.



1. Элементы, подобранные в тон

2. Светильник на уровне зеркала

3. Декор

4. Акцентные цвета

5. Большое зеркало

6. Винтажные детали

7. Аксессуары для хранения

8. Парящая мебель

9. Отдельно стоящая ванна

Цвет и стиль деталей очень важенКак сделать интерьер ванной комнаты гармоничным и объединить все детали воедино? Подберите в одном оттенке как можно больше элементов. Это могут быть смесители, светильники, мебельная фурнитура, рама для зеркала, душевая лейка и пр. Чем больше подобных деталей будет присутствовать в санузле, тем дороже и продуманнее он будет выглядеть. Выбирайте такой объединяющий цвет, в котором легко можно будет найти самые разные предметы. От хромированных поверхностей советуем отказаться – они выглядят скучно и устарело. Лучше обратите внимание на черные или золотистые элементы, которые всегда в моде.Установите дополнительные источники света в области зеркалаЕще один нюанс, который отличает стильную и дорогую ванную комнату от бюджетной – сложность освещения. Элегантное пространство никогда не получится создать, если в комнате будет присутствовать лишь одна люстра по центру потолка или несколько встроенных точечных светильников. Очень важно продумать разные сценарии освещения, дополнив основной источник света, локальными.Самый простой прием, который вполне можно воплотить в жизнь без помощи дизайнера, – поверить на уровне зеркала над раковиной бра на длинном шнуре. Получится не только красиво, но и практично – благодаря дополнительной подсветке будет гораздо удобнее ухаживать за кожей, наносить макияж, проводить утренние и вечерние гигиенические процедуры.Украсьте зону раковины и повесьте красивую душевую шторуДо сих пор считаете, что ванна и декор – несовместимые вещи? Зря! Он добавляет эстетики, придает комнате определенного шарма. Даже если в помещении совсем мало место, это не повод отказываться от украшений. Подбирайте что-то лаконичное и компактное, например, ароматические свечи, вазу с зелеными ветвями, поднос со шкатулкой для мелочей. Таких элементов не должно быть много – хватит пары стильных экземпляров.Для того, чтобы декор органично вписывался в обстановку, позаботьтесь о закрытых системах хранения, в которые можно будет убрать все бытовые мелочи. И не забывайте регулярно проводить сеансы расхламления. Что касается тех предметов, которые должны находиться на виду (стакана с зубными щетками, дозатора для мыла и пр.), позаботьтесь, чтобы они также выглядели эстетично. Например, сейчас в моде деревянные щетки.Отлично смотрится как акцентная стена за раковиной, так и яркая тумбаОдин из признаков бюджетного интерьера, оформленного на скорую руку – это цветовая гамма. Обычно, люди, которые делают ремонт самостоятельно, боятся совершить ошибку, а потому придерживаются нейтральной белой или бежевой гаммы. Нельзя сказать, что это решение является заранее провальным. Просто в нем нет изюминки, и интерьер может выглядеть плоско.Дизайнеры всегда смело работают с цветом, в их проектах часто встречается яркая мебель, акцентные стены, смелые аксессуары. Советуем пойти по этому же пути и немного разнообразить цветовую палитру. Изучите цветовой круг Иттена и подберите два-три насыщенных оттенка для своей ванной комнаты, чтобы она выглядела интереснее.Кстати, для этого совсем не обязательно затевать полномасштабный ремонт – используйте понравившиеся оттенки локально, например, в текстиле, некоторых аксессуарах или декоративных элементах. Также можно сделать акцентную стену за раковиной или в зоне душа – для этой цели подойдет как влагостойкая краска, так и плитка.При выборе зеркала учитывайте размерМаленькое зеркало не только плохо справляется со своими функциями, но также выглядит гораздо хуже. Для ванной комнаты стоит подбирать более крупный экземпляр – он визуально смотрится дороже, зрительно расширяет пространство, делает комнату более светлой, что всегда актуально для маленького санузла.Касательно дизайна – здесь все в ваших руках. Вы можете выбрать как минималистичное, так и изделие необычной формы либо с декором. В ванной прекрасно будет смотреться зеркало в форме изогнутой капли или узкий прямоугольный экземпляр от пола до потолка. Получится очень интересно и небанально.Подбирайте детали из меди или латуниЕще один популярный способ, которым пользуются дизайнеры, чтобы придать интерьеру ванной комнаты глубины – детали в винтажном стиле. Это направление уже давно не выходит из моды, поэтому смело можете вписывать ретро-элементы в обстановку. Органично будут смотреться металлические смесители и массивная лейка для душа под золото. Также в качестве акцентов подойдут светильники и декор.На заметку: Большой популярностью пользуются латунные смесители и фурнитура, которые придают золотистый блеск и сияние нейтральной ванной комнате. Они хорошо смотрятся даже с матовой отделкой, создавая гармоничную картинку. Главное найти тот самый баланс.Но не стоит сильно увлекаться и бездумно подбирать составляющие обстановки – важно, чтобы каждая мелочь перекликалась с общим интерьером. Кстати, если в ванной комнате есть окна, украсьте его текстильными занавесками – они гораздо лучше впишутся в санузел, чем стандартные рулонные шторы.Подбирайте одинаковые бутылочки и красивые корзинкиПожалуй, самым простым и бюджетным способом, который позволяет сделать ванную комнату визуально дороже, является правильно организованное хранение. Присмотритесь к всевозможным органайзерам, плетеным корзинам, стильным бутылочкам для хранения гелей, бальзамов, шампуней. Последние стоит подбирать в цвет уже имеющихся элементов дизайна. Лучше выбирать емкости без надписей – в будущем можно будет распечатать и наклеить собственные этикетки, в зависимости от содержимого бутылки.Подвесная мебель выглядит легко и воздушноДобиться того, чтобы комната выглядела легко и воздушно, очень легко – достаточно подобрать для ее оформления «парящую» мебель. В гостиных уже давно используют подобные тумбы под телевизор, в спальне – туалетные столики. Так почему же ванная должна стать исключением?Подберите в магазине тумбу, которая крепится на стену, а затем установите на нее накладную раковину. Такой вариант всегда смотрится гораздо выигрышнее и интереснее, чем стандартная модель на ножках. Присмотритесь к изделию из дерева со специальной влагостойкой пропиткой – на фоне остальных элементов санузла он будет выгодно выделяться и создавать нужный контраст. Что касается столешницы, то идеально подойдет каменная – она сделает обстановку еще более особенной и роскошной!Хорошо, когда есть место для отдельно стоящей ванныЕсли вам повезло и вы стали обладателем большой ванной комнаты, советуем по максимуму использовать эту возможность. Откажитесь от стандартной душевой кабины и установите отдельно стоящую ванну. Последние несколько лет это решение снова считается модным и актуальным. Сделайте ванну центральным элементом комнаты, а уже вокруг нее создавайте остальной интерьер. Можете украсить пространство живыми растениями – тогда точно появится ощущение, что вы находитесь в спа-салоне, где можно расслабиться и не думать о плохом.