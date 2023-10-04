Великая соблазнительница или мудрая правительница: Жизненные перипетии Клеопатры

Клеопатра VII Филопатор наиболее известна как египетская царица, соблазнившая двух влиятельных людей Рима. История и Голливуд изобилуют рассказами о её отношениях с Юлием Цезарем и последующем эпическом романе с Марком Антонием. Однако Клеопатра была женщиной-правителем страны, находящейся в упадке, поэтому её отношения следует рассматривать не только с романтической стороны.
Ранние годы
Слева направо: Бюст Клеопатры VII из Шершелл в Алжире (Берлинское античное собрание). На Клеопатре царская диадема и повязка на волосах. \ Мраморный бюст Птолемея XII Авлета, музей Лувра, Париж.
Клеопатра родилась в 69 году до н.э., в то время, когда римская военная и политическая мощь в Средиземноморье была на подъёме, а Египет при греческой династии Птолемеев переживал упадок могущества и территориального контроля. В возрасте восемнадцати лет Клеопатра взошла на трон вместе со своим соправителем и сводным братом Птолемеем XIII в качестве лидера нации, уже находящейся под сильным влиянием Рима.
Слева направо: «Пир Антония и Клеопатры», Ян де Бре, 1669 год. \ «Клеопатра и Цезарь», картина художника Жана-Леона Жерома, 1866 год.
Прецедент римского вмешательства в египетские дела уже был создан в 58 году до н.э., когда старшая сестра Клеопатры, Береника IV, предприняла попытку государственного переворота против своего отца — Птолемея XII, который был восстановлен на престоле при поддержке Рима. Внутренняя борьба, возникшая между Клеопатрой, её сводным братом и его сторонниками, оказалась прекрасной возможностью для предприимчивого римлянина реализовать свои собственные планы.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь и Клеопатра (кадр из фильма: Цезарь). \ Фото: mafab.hu.
Юлию было пятьдесят два года, Клеопатре – двадцать один, когда сбежавшая царица обратилась за помощью к римскому правителю. Зная, что Птолемей XIII был причастен к смерти Помпея и что поражение египетского царя, позволит расширить ему политическое влияния в Восточном Средиземноморье, Цезарь принял сторону Клеопатры. Вскоре между ними завязался роман и об их отношениях стали шептаться на каждом углу. Большинство источников, изображающих Клеопатру как регину меретрикс (королеву блудницу), написаны с точки зрения западных римских авторов-мужчин, поскольку современные египетские и более поздние восточносредиземноморские источники представляют совершенно иную точку зрения, называя её «Клеопатрой мудрой». Также более современные источники концентрируются на её интеллекте, языковом даре, научном складе ума и даже философском образовании, нежели на её чертах лица или сладости в тоне её голоса.
Великий римский полководец и египетская царица. \ Фото: static.vkurse.kz.
Историки до сих пор задаются вопросом, были ли её отношения с Юлием результатом подлинной любви, махинацией отчаявшейся царицы или возможностью для взаимного продвижения. Время, проведённое Цезарем с Клеопатрой в Александрии, привело к рождению сына, Птолемея XV Цезариона. Юлий также вмешался непосредственно в египетские дела, потребовав, чтобы Птолемей и Клеопатра явились к нему на суд. Определённо, это не признак того, что мужчина находится под влиянием женских уловок. Светоний и Аппиан говорят о краткости этого бурного романа, который длился всего тридцать восемь дней. Клеопатра посетила Рим в 46 году до н.э. со своим номинальным вторым мужем, Птолемеем XIV, который, по-видимому, был одобрен Цезарем и встречен с почестями. Её принимали на вилле Цезаря и обожествляли статуями в храме Венеры-Наследницы. Она также находилась в Риме во время убийства Юлия в 44 году до н.э., и это должно было привести к связям со вторым римским триумвиратом Марком Антонием.
Марк Антоний
Клеопатра и Марк Антоний. \ Фото: blogspot.com.
Роман Марка Антония и Клеопатры — это история трагедии и безумия. Отличный популярный шаблон для драмы, о чём свидетельствует его экранизация Уильямом Шекспиром, различными последующими авторами и голливудскими режиссёрами, наиболее запоминающаяся в «Цезаре и Клеопатре» Джорджа Бернарда Шоу и «Клеопатре» Манкевича. Отношения между двумя лидерами стали предметом пропагандистской клеветнической кампании Октавиана (Август), которая очернила Клеопатру и привела к убийству Марка. Когда Клеопатра встретила Антония в Тарсе в 41 году до н.э., она была более зрелая, уверенная в себе, светская царица, успешно заручившаяся помощью и поддержкой римлян. Плутарх, основываясь на более ранних источниках, утверждает, что Антоний послал за Клеопатрой, чтобы уличить её в предполагаемой поддержке Гая Кассия в предыдущих войнах. Однако, увидев её, он очарованный её красотой, тут же попал в ловушку женских чар.
Слева направо: Клеопатра и Марк Антоний. \ Марк Антоний - древнеримский политик и полководец.
Марк был опытным военачальником и государственным деятелем, пережившим крах первого триумвирата, несмотря на свою поддержку Цезаря. Почти все древние источники восхваляют его за исполнительность как военачальника и сочувствие к своим солдатам. Его особенно хвалят за пиететы по отношению к Юлию, и даже считается, что он преуспевал в политической и административной сфере.
О великой любви или страсти Клеопатры и Антония также мало что известно. Первоначально они не виделись в течение трёх лет после того, как провели время вместе, по обоюдному прагматичному решению. После смерти Фульвии Антоний не поспешил вернуться к Клеопатре, а вместо этого принял политически разумное решение заключить прочный союз с Октавианом, женившись на его сестре Октавии. Только ослабевшая уверенность в том, что Октавиан вернёт войска, заставила Антония искать более прочного союза с Клеопатрой.
Сражение при Акциуме, Лоренцо А. Кастро, 1672 год. \ Фото: wikipedia.org.
Египетская царица продемонстрировала политическую силу (возможно, приобретенную благодаря предыдущему опыту с Цезарем) в отношениях с Марком, выторговав возрождение старых египетских территорий в обмен на поставки и средства. В этот момент Антоний — правитель восточных провинций Рима поддерживал Клеопатру как независимого монарха, а не как лидера протектората. Кроме того, их дети должны были обзавестись собственными территориями.
Встреча Антония и Клеопатры, Джованни Баттиста Тьеполо, ок. 1745-47 года. \ Фото: images.fineartamerica.com.
И казалось бы, всё шло по плану. В течение десяти лет Египет действительно наслаждался частью своего былого процветания, пока вновь не возник конфликт между Октавианом и Антонием. Эти двое мужчин твёрдо стояли по разные стороны политической арены. Все другие возможности обеспечить трон Клеопатры и место Египта в мире были сильно истощены, о чем свидетельствует «почётное» самоубийство Клеопатры после поражения Марка Антония в битве при Акциуме в 31 году до н.э. и его собственное последовавшее за этим самоубийство.
P.S.
Встреча Антония и Клеопатры: 41 год до н.э., сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1883 год. \ Фото: puzzledepo.com.
Единственная часть истории Клеопатры, за которую древние писатели оправдывают царицу — это её смерть. Внезапно «зловредная красавица» (Лукан, Фарсалия, X.138) искупает свою вину, умирая так, как подобает истинной правительнице. Её смерть от аспида или кобры — распространённая теория, пропитанная символизмом, но до сих пор остаётся ничем не доказанной.
Смерть Клеопатры, картина Реджинальда Артура, 1892 год. \ Фото: wikipedia.org.
Клеопатра сама по себе была умным и политически подкованным лидером. Романтизм, окружавший её политически необходимые любовные связи, был привнесён римскими писателями, которые не могли смириться с тем, что иностранная матриархальная власть могла конкурировать с Римом, и был увековечен Империей, которая правила ещё долго после её смерти. Его привлекательность как трагической истории любви только обеспечивает ему дурную славу. На самом деле Клеопатра попыталась восстановить положение своей страны, и на некоторое время Египет частично восстановил своё былое могущество. Возможно, вместо её романов в центре внимания должна быть роль Клеопатры как лидера, не опустившего руки.
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