Великая соблазнительница или мудрая правительница: Жизненные перипетии Клеопатры

Ранние годы

Слева направо: Бюст Клеопатры VII из Шершелл в Алжире (Берлинское античное собрание). На Клеопатре царская диадема и повязка на волосах. \ Мраморный бюст Птолемея XII Авлета, музей Лувра, Париж.

Слева направо: «Пир Антония и Клеопатры», Ян де Бре, 1669 год. \ «Клеопатра и Цезарь», картина художника Жана-Леона Жерома, 1866 год.

Юлий Цезарь

Юлий Цезарь и Клеопатра (кадр из фильма: Цезарь). \ Фото: mafab.hu.

Великий римский полководец и египетская царица. \ Фото: static.vkurse.kz.

Марк Антоний

Клеопатра и Марк Антоний. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Клеопатра и Марк Антоний. \ Марк Антоний - древнеримский политик и полководец.

Сражение при Акциуме, Лоренцо А. Кастро, 1672 год. \ Фото: wikipedia.org.

Встреча Антония и Клеопатры, Джованни Баттиста Тьеполо, ок. 1745-47 года. \ Фото: images.fineartamerica.com.

P.S.

Встреча Антония и Клеопатры: 41 год до н.э., сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1883 год. \ Фото: puzzledepo.com.

Смерть Клеопатры, картина Реджинальда Артура, 1892 год. \ Фото: wikipedia.org.