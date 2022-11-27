Печатные машинки, принадлежавшие известным писателям

Лев Толстой и его Remington understroke.
Сегодня печатные машинки кажутся не менее архаичными, чем патефон. Но на протяжении более 100 лет они были рабочим инструментом многих писателей. Окончательно от таких девайсов отказались только в 2011 году. В нашем обзоре 7 моделей пишущих машинок, на которых печатали свои произведения всемирно известные писатели.
1. "Triumph Gabriele" - Ян Флеминг
Ян Флеминг и его Triumph Gabriele.
Создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг писал свои всемирно известные романы на печатной машинке "Triumph Gabriele". Кроме этого, он также использовал "Royal portables" с позолоченной клавиатурой и "Olympia SF".
2. "Corona No. 3" - Эрнест Хемингуэй
Эрнест Хемингуэй и его Corona No. 3.
Знаменитый американский писатель, лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй использовал для работы разные модели пишущих машинок, но одной из его любимых была "Corona No. 3". Кстати, этой же печатной машинкой пользовалась и Агата Кристи.
3. "Torpedo 18" - Габриэль Гарсиа Маркес
Габриэль Гарсиа Маркес и Torpedo 18.
"Любовь во время холеры", "Сто лет одиночества", "Вспоминая моих грустных шлюх" и многие другие эпические романы были написаны знаменитым колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркес на машинке "Torpedo 18".
4. "Remington understroke" - Лев Толстой
Лев Толстой и его Remington understroke.
Ставшие достоянием мировой литературы романы Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина" и "Война и мир" были написаны на печатной машинке "Remington understroke".
5. "Olivetti Lettera 22" - Леонард Коэн
Леонард Коэн и его Olivetti Lettera 22.
"Я не хочу создавать что-то для того, чтобы мне платили. Я хочу, чтобы мне платили за то, что я что-то создаю", — говаривал канадский поэт, писатель, певец и автор песен Леонард Коэн, придвигая к себе печатную машинку модели "Olivetti Lettera 22". Именно на ней он создал свои лучшие произведения.
6. "Adler Tippa S" - Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик и его Adler Tippa S
Благодаря печатной машинке "Adler Tippa S" на свет появились такие произведения гениального режиссера Стэнли Кубрика, как "Заводной апельсин", "Космическая одиссея 2001 года", "Цельнометаллическая оболочка" и многие другие.
7. "Olympia SM3" - Вуди Аллен
Вуди Аллен и его Olympia SM3.
Как только не называли Вуди Аллена - невротический гений, гениальный режиссер, писатель, актер, универсальный неуравновешенный художник. Все свои гениальные сценарии он писал на одной и той же машинке, которую Вуди Аллен использует в течение уже 50 лет, - "Olympia SM3".
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