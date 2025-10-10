Школьные обеды в разных странах мира
Предлагаю вам взглянуть на школьные обеды, которые предлагают детям в разных странах мира.
Италия
Рыба с рукколой, макароны с томатным соусом, Капрезе, багет и винограда
Финляндия
Гороховый суп, салат свекольный, морковный салат, хлеб и блин со свежими ягодами
Франция
Стейк, морковь, зеленая фасоль, сыр и свежие фрукты
Бразилия
Свинина с овощами, черные бобы и риса, салат, хлеб и бананы
Южная Корея
Рыбный суп, тофу с рисом, кимчи и свежие овощи
Греция
Запеченная курица, фаршированные виноградные листья, салат из овощей, свежие апельсины, йогурт с гранатом
Украина
Картофельное пюре с сосисками, борщ, капуста, блины
Испания
Креветки с рисом
и овощами, гаспачо, свежие перец, хлеб и апельсин.
США
Жареная курица, картофельное пюре, зеленый горошек,
фрукты и печенье
