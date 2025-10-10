С нами не соску...
Школьные обеды в разных странах мира

Предлагаю вам взглянуть на школьные обеды, которые предлагают детям в разных странах мира.




Школьные обеды в разных странах мира ланч, обед, рацион, школа, школьный обед






Италия





Рыба с рукколой, макароны с томатным соусом, Капрезе, багет и винограда

Италия ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Финляндия





Гороховый суп, салат свекольный, морковный салат, хлеб и блин со свежими ягодами

Финляндия ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Франция





Стейк, морковь, зеленая фасоль, сыр и свежие фрукты

Франция ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Бразилия





Свинина с овощами, черные бобы и риса, салат, хлеб и бананы

Бразилия ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Южная Корея





Рыбный суп, тофу с рисом, кимчи и свежие овощи

Южная Корея ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Греция





Запеченная курица, фаршированные виноградные листья, салат из овощей, свежие апельсины, йогурт с гранатом

Греция ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Украина





Картофельное пюре с сосисками, борщ, капуста, блины

Украина ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





Испания





Креветки с рисом и овощами, гаспачо, свежие перец, хлеб и апельсин.


Испания ланч, обед, рацион, школа, школьный обед





США





Жареная курица, картофельное пюре, зеленый горошек, фрукты и печенье

США ланч, обед, рацион, школа, школьный обед




 

