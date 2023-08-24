Марко Мичиелетто: черно-белое совершенство

Сам Марко определяет себя как любителя, которому просто везет делать отличные снимки. С ним не готовы согласиться десятки модных журналов со всего мира: работы талантливого итальянца пользуются огромной популярностью, а чтобы попасть в его график, нужно серьезно постараться. Перед вами черно-белая серия фотографий Мичиелетто.



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