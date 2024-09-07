Самые жуткие стоматологические инструменты в истории

Фрагмент картины Теодора Ромбоутса 'Удаление зуба', XVII в.
Самыми первыми стоматологическими инструментами были пальцы. Древние китайцы тренировались вытаскивать зубы на гвоздях: смогут вытащить плотно забитый гвоздь за шляпку – и с зубами справятся. А Петр I учился у голландцев тащить зубы ручкой ложки и концом шпаги и, говорят, серьезно в этом преуспел: целая очередь из голландцев выстраивалась к нему на прием. А какими приспособлениями пользовались стоматологи прошлого?
Рассказывает главный врач Международного Ортодонтического Центра Invisalign Ольга Емельянова (invisaligncenter.ru).
Удаление зубов
Лечение зубной боли в древности в большинстве случаев ограничивалось их удалением, и инструментов для этих целей существовало немало, начиная от заковыристого «пеликана» и заканчивая самыми обычными щипцами.
Инструмент для удаления зубов «пеликан».
Впервые упоминание пеликана встречается в 1363 году. К XVI веку он стал главным инструментом для извлечения зубов. Название говорит о сходстве устройства с клювом одноименной птицы. Инструмент использовался долгое время, хотя осложнения после его применения встречались довольно часто.челюстной кости, причем случалось это даже у искусных хирургов.
Основной инструмент для удаления зубов в Средневековье.
Не менее устрашающе выглядят древние щипцы и секаторы, захватывающие зубы у корня и способные их расшатать и вытянуть. К сожалению, не всегда получалось вынуть зуб целиком, не обломив корни и не раскрошив коронку.
Секаторы.
Для извлечения остатков зуба использовалась «козья ножка», названная так за сходство с раздвоенными копытами козы. Ей еще в XVIII веке выскабливали лунки или расшатывали зуб перед удалением.
Для извлечения остатков зуба использовалась «козья ножка».
Стоматологические ключи, названные так из-за сходства с дверными, были распространены с середины XVII и вплоть до конца XIX века. У них был округлый коготь, которым захватывали зуб, и затем вращали его. Процедура была очень травматичной: часто случались переломы челюсти, выбитые зубы и разрывы тканей.
Стоматологический ключ для удаления зубов.
В середине XIX века были распространены разнообразные щипцы для выдергивания зубов. Одна из моделей может на кого угодно нагнать ужас. Речь идет о щипцах с винтовым шипом, который проникал в корень для более надежной фиксации и более эффективного удаления зубов.
Щипцы для выдергивания зубов середины XIX века.
С помощью такого расширителя челюсти пациента стоматолога XVI века держали открытыми во время выполнения длительных манипуляций. Им же боролись со спазмом челюстей.
Расширитель челюсти пациента стоматолога XVI века.
Обезболивание
Сегодня безболезненность манипуляций – главная задача стоматологии. Однако расцвет обезболивания начался лишь к концу XIX века, ранее зубы драли и сверлили на живую.
Обезболивающий аппарат Джозефа Кловера, регулирующий количество вдыхаемого эфира.
Обезболивающий аппарат Джозефа Кловера, регулирующий количество вдыхаемого эфира.
Первая демонстрация успешно проведенного наркоза случилась в 1846 году в Бостоне. Тогда американский дантист Уильям Мортон использовал эфир для того, чтобы удалить опухоль с челюсти пациента. Через год тем же способом анестезии воспользовался английский врач Джеймс Робинсон, удаливший больной моляр пациенту в Лондоне.
А в 1877 году английский врач Джозеф Кловер придумал аппарат, помогающий регулировать количество вдыхаемого газа. Глобально механика такого дыхательного аппарата осталось неизменной по сей день, хотя, конечно, внешний вид и материалы изготовления устройства сильно изменились.
Хлороформ и эфир могли «отключить» человека лишь на небольшое количество времени, а по количеству побочных эффектов могли сравниться с самым древним способом наркоза – ударом тяжелым предметом по голове. Нередко случался летальный исход.
Использование закиси азота, смешанного с кислородом, дало врачам больший простор для действий. Закись азота была известна раньше эфира и хлороформа как веселящий газ, а при смешивании с кислородом она позволила проводить более длительные операции.
Еще один шаг к современной анестезии – изобретение в середине XIX века шприцов для подкожных инъекций. Местно вводили, как правило, кокаин или этилхлорид, особенно если речь шла о лечении зубов.
Пародонтальный шприц Уилкокс-Джеветта для оральных инъекций обезболивающего.
Стоматологические боры
Несмотря на то, что больные зубы предпочитали удалять, иногда все же вели борьбу с кариесом: пораженные поверхности препарировали, пульпу прижигали, а отверстия заделывали самыми разными веществами: от воска, смеси меда с травами и до серебра. Первые боры напоминали устройство для высекания огня: «лук» с веревкой и «стрела» со сверлом на конце.
Один из первых боров.
Позднее, в 1870 году, начали применять ручные боры, приводящиеся в движение пальцами. Одну кариозную полость приходилось обрабатывать несколько часов. Доктор стирал пальцы в кровь, да и пациенту приходилось набраться недюжинного терпения.
Ручной бор XIX века.
Первый автоматический бор был на пружинном механизме. Его изобрел британский врач Джордж Фэллоус Хэррингтон в 1864 году. А через год он предложил сменные насадки и изменение угла постановки бора. Одного завода этого устройства хватало на две минуты, и врач мог справиться с зубом за считанные минуты. Хотя шум и вибрация были очень и очень заметными, и врачу было неудобно с ним обращаться.
Ручной бор XIX века.
Следующим этапом развития стоматологических боров стал ножной бор, сконструированный с помощью привода старой швейной машинки. Он был способен достигать скорости в 2000 оборотов в минуту.
Автоматический бор XIX века.
Первый электрический бор был запатентован в 1875 году доктором Грином. Он мог достигать скорости 3000 оборотов в минуту и господствовал вплоть до 1914 года.
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