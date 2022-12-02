Немножко приуныл, или Как распознать у мужчины признаки депрессии?

Если верить специалистам из ВОЗ, депрессия – это далеко не выдумка ванильных барышень, каковой ее принято считать в современном обществе. Это опасное и распространенное психологическое заболевание с устрашающей статистикой. Психологи и психиатры на страже здоровья людей пришли к выводу, что мужская депрессия значительно отличается от женской. И в этом случае все обстоит намного хуже, чем у прекрасной половины населения.







Существует несколько признаков, исходя из которых, можно понять, что у представителя мужского пола депрессия. В этой статье мы детально расскажем вам об основных «звоночках» этого заболевания, которые помогут вам вовремя распознать это расстройство и обратиться к специалисту.



1. Перепады настроения

2. Злость без особой на то причины

3. Необдуманные поступки

4. Снижение сексуальной активности