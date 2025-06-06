Самые известные в мире «синие дыры»

«Синие дыры» — это подводные полости, которые появились тысячи лет назад. Другая поразительная особенность заключается в том, что они содержат пресную воду из подземных потоков, которая смешивается на поверхности моря с соленой водой.
Большая голубая дыра, Белиз
«Большая голубая дыра» расположена недалеко от побережья Белиза, маленькой страны на восточном побережье Центральной Америки, в Карибском бассейне.дыра является одним из пяти самых популярных мест для дайверов. В ней есть множество рыб, и она входит в число самых удивительных уголков планеты.
Голубая дыра Дина, Багамские острова
Дыра «Голубая смерть» — одна из крупнейших в мире. Она имеет диаметр около 115 метров в море и расположена над пещерой диаметром 100 метров. Ее глубина около 200 метров. Находится недалеко от Кларенса на побережье Лонг-Айленда на Багамах. Имеет богатую подводную жизнь и подходит для дайвинга и подводного плавания. «Голубая дыра Дина» отличается во многих отношениях, так как она соединяется с Атлантикой через вход с одной стороны, а с другой — между скалами и пляжами с белым песком.
Дыра Синего Дракона, Китай
Имеет глубину 300 метров, а также яркий синий цвет, если смотреть сверху. Это почти на 110 метров глубже, чем Голубая дыра Дина.
Гуам Голубая дыра, Большой коралловый риф
Голубая дыра расположена примерно в 30 метрах от западного побережья Гуама, острова в западной части Тихого океана.высотой около 45 метров и вход с любого пляжа отсутствует, доступ возможен только на лодке.
Голубая дыра «Двери», Мальта
Это еще одно популярное у дайверов место на острове Гозо, мальтийский архипелаг, Средиземное море. Эта область выходит на красивую арку Azure Window и начинается с фантастического 10-метрового крытого морского бассейна, который ведет к большой впадине в открытом море.
Дахаб Красное море, Египет
Он расположен на юго-востоке Синая, на побережье Красного моря. Это подводная впадина глубиной 110 метров. Вокруг синей дыры находится большое количество кораллов и большое разнообразие рыб. Однако, она считается смертельной ловушкой, так как погибли от 150 до 200 дайверов!
Голубая дыра Уотлинга, Сан-Сальвадор
Впадина, расположенная на востоке Багамских островов, соединена с океаном подземным туннелем.
Санта-Роза Блю Хоул, Нью-Мексико
Это бассейн в форме колокола для дайвинга и тренировок. Это одно из самых популярных мест для дайвинга, которое когда-то использовалось как рыбная ферма. Кристально чистая вода имеет постоянную температуру 17 градусов по Цельсию. Тем не менее, поверхность Санта-Роза имеет диаметр всего 24 метра и глубину 40 метров.
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