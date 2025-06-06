Самые известные в мире «синие дыры»

«Синие дыры» — это подводные полости, которые появились тысячи лет назад. Другая поразительная особенность заключается в том, что они содержат пресную воду из подземных потоков, которая смешивается на поверхности моря с соленой водой.





Большая голубая дыра, Белиз

Голубая дыра Дина, Багамские острова

Дыра Синего Дракона, Китай

Гуам Голубая дыра, Большой коралловый риф

Голубая дыра «Двери», Мальта

Дахаб Красное море, Египет

Голубая дыра Уотлинга, Сан-Сальвадор

Санта-Роза Блю Хоул, Нью-Мексико