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Самые известные в мире «синие дыры»

«Синие дыры» — это подводные полости, которые появились тысячи лет назад. Другая поразительная особенность заключается в том, что они содержат пресную воду из подземных потоков, которая смешивается на поверхности моря с соленой водой. Самые известные в мире «синие дыры»

Большая голубая дыра, Белиз


Самые известные в мире «синие дыры» «Большая голубая дыра» расположена недалеко от побережья Белиза, маленькой страны на восточном побережье Центральной Америки, в Карибском бассейне.
Это круглая гигантская морская впадина, образованная таянием льда около 15 000 лет назад, когда уровень моря был очень низким. Ее диаметр составляет 300 метров, а глубина — 120, и она входит в список объектов Всемирного наследия. Эта дыра является одним из пяти самых популярных мест для дайверов. В ней есть множество рыб, и она входит в число самых удивительных уголков планеты.

Голубая дыра Дина, Багамские острова


Самые известные в мире «синие дыры» Дыра «Голубая смерть» — одна из крупнейших в мире. Она имеет диаметр около 115 метров в море и расположена над пещерой диаметром 100 метров. Ее глубина около 200 метров. Находится недалеко от Кларенса на побережье Лонг-Айленда на Багамах. Имеет богатую подводную жизнь и подходит для дайвинга и подводного плавания. «Голубая дыра Дина» отличается во многих отношениях, так как она соединяется с Атлантикой через вход с одной стороны, а с другой — между скалами и пляжами с белым песком.

Дыра Синего Дракона, Китай


Самые известные в мире «синие дыры» Имеет глубину 300 метров, а также яркий синий цвет, если смотреть сверху. Это почти на 110 метров глубже, чем Голубая дыра Дина.

Гуам Голубая дыра, Большой коралловый риф


Самые известные в мире «синие дыры» Голубая дыра расположена примерно в 30 метрах от западного побережья Гуама, острова в западной части Тихого океана.
Эта редкая голубая дыра представляет собой открытый залив, который начинается с глубины 18 метров и достигает 40 в море. Поскольку берег с голубой дырой — это скала высотой около 45 метров и вход с любого пляжа отсутствует, доступ возможен только на лодке.

Голубая дыра «Двери», Мальта


Самые известные в мире «синие дыры» Это еще одно популярное у дайверов место на острове Гозо, мальтийский архипелаг, Средиземное море. Эта область выходит на красивую арку Azure Window и начинается с фантастического 10-метрового крытого морского бассейна, который ведет к большой впадине в открытом море.

Дахаб Красное море, Египет


Самые известные в мире «синие дыры» Он расположен на юго-востоке Синая, на побережье Красного моря. Это подводная впадина глубиной 110 метров. Вокруг синей дыры находится большое количество кораллов и большое разнообразие рыб. Однако, она считается смертельной ловушкой, так как погибли от 150 до 200 дайверов!

Голубая дыра Уотлинга, Сан-Сальвадор


Самые известные в мире «синие дыры» Впадина, расположенная на востоке Багамских островов, соединена с океаном подземным туннелем.

Санта-Роза Блю Хоул, Нью-Мексико


Самые известные в мире «синие дыры» Это бассейн в форме колокола для дайвинга и тренировок. Это одно из самых популярных мест для дайвинга, которое когда-то использовалось как рыбная ферма. Кристально чистая вода имеет постоянную температуру 17 градусов по Цельсию. Тем не менее, поверхность Санта-Роза имеет диаметр всего 24 метра и глубину 40 метров.

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