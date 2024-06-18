Вперёд в прошлое: Тбилиси глазами гаитянского фотографа Джеральда Блонкура в 1963 году

Торговля на рынке. СССР, Тбилиси, 1963 год.
Всегда интересно, на что обращают внимание туристы, приезжающие на просторы нашей родины. И не менее интересны те детали, которые привлекли профессиональных фотографов из-за рубежа, которым довелось в свое время путешествовать по Советскому Союзу. Красивые девушки, серьезные взгляды прохожих, горы на горизонте, особая атмосфера солнечного Тбилиси - такой предстает Грузия на фотографиях гаитянского фотографа Джеральда Блонкура (Gerald Bloncourt).
1. Мемориальная доска
Мемориальная доска на здании Духовной семинарии. СССР, Тбилиси, 1963 год.
2. В парке
Бабушка, сидящая в парке. СССР, Тбилиси, 1963 год.
3. Дворик
В одном из переулков в центре города. СССР, Тбилиси, 1963 год.
4. Жилой дом
Жилой дом в старой части города. СССР, Тбилиси, 1963 год.
5. В магазине
Магазин художественных промыслов. СССР, Тбилиси, 1963 год.
6. Грузинка
Молодая грузинка. СССР, Тбилиси, 1963 год.
7. Монумент
Монумент Мать Картли. СССР, Тбилиси, 1963 год.
8. На рынке
Торговля овощами на рынке. СССР, Тбилиси, 1963 год.
9. На улицах города
Маленькие улочки в центре города. СССР, Тбилиси, 1963 год.
10. В окрестностях Тбилиси
Рыбалка в окрестностях Тбилиси. СССР, Тбилиси, 1963 год.
11. Панорама города
Панорама города и старой крепости. СССР, Тбилиси, 1963 год.
12. Живописец во время работы
Живописец во время работы над новой картиной. СССР, Тбилиси, 1963 год.
13. Священник
Пожилой священник из Тбилиси. СССР, Тбилиси, 1963 год.
14. Старик
Местный житель. СССР, Тбилиси, 1963 год.
15. Старый город
Улица старого города. СССР, Тбилиси, 1963 год.
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