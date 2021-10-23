Зачем детям в XIX веке нужны были маленькие гробики и почему они играли на кладбище

Дети, в какое бы время они ни жили, всегда остаются детьми, которым нужно общение, нужны игры, куклы, и главное — любовь и внимание семьи. И детские игры обычно похожи у всех детей, где бы они ни жили, и в какой бы культуре ни росли: это имитация жизни в их семье, в их обществе. Вот куклы общаются, вот обедают, вот работают — а в случае игр XIX века, можно было бы добавить и «вот куклы умирают».
Фотографии детей викторианской эпохи.
Иметь в гардеробе своих кукол траурный наряд, а то и гроб для куклы, было не таким уж редким делом в то время. Игры повторяют окружающую жизнь, и жизнь диктует свои правила. XIX век — это время, когда население человечества стало активно расти (с 1800 до 1900 оно увеличилось почти в два раза), города стали сильно увеличиваться в размерах, а уровень санитарии и медицины по-прежнему оставлял желать лучшего.
Детские фотографии XIX веке.
Те болезни, которые сейчас или излечимы, или, по крайней мере, предотвратимы с помощью вакцинации, в XIX веке почти неизменно приводили к смерти. Оспа, корь, коклюш, скарлатина, периодические эпидемии гриппа, тифа, холеры, туберкулеза — все эти болезни были на то время практически приговором для любого человека, и особенно для маленьких детей, живущих в больших городах. Около 15% детей из сельской местности не доживало до 14 лет, а в крупных поселениях эта цифра увеличивалась вплоть до 30%.
Дети предыдущей эпохи.
Английская писательница Мэри Карбери, которая родилась в 1849 году, вспоминает в своих мемуарах, как ее братья и сестры дружно хоронили ее любимую куклу Отто в саду, играя в похороны. Похожая сцена была описана в романе Чарльза Диккенса «Лавка древностей», выпущенном в 1840 году — дети играли на настоящем кладбище в прятки, а также «хоронили» одного из малышей, «играя в смерть». И даже почти век спустя Андрей Платонов в своей повести «Одухотворенные люди» также описывает детскую игру «в кладбище» и в «похороны».
Похороны крестьянина.
Более того, смерть детей часто подталкивало родителей сделать семейную фотографию - вместе с только что умершим ребенком. На тот момент, для многих семей это была единственная возможность оставить себе на память изображение всей семьи полностью, а также сохранить наглядную память об умершем ребенке. Такие фотографии, на которых живые сидят или лежат рядом с мертвыми, могли стоять в рамке на самом видном месте дома.
Лавка древностей: иллюстрация.
Это сейчас многие родители стараются скрывать от своих маленьких детей сам факт смерти и штудируют родительские форумы в поисках информации, как лучше всего подготовить ребенка к этому серьезному разговору. В XIX веке дети с самого начала жили с осознанием, что жизнь конечна и смерть может случиться с каждым — и с друзьями, и с близкими, и с ними самими. Это не делало горе от утраты легче — смерть переживали так же глубоко и тяжело, как и сегодня. Но табу на обсуждение этой темы отсутствовало.
Дети в больнице.
Детские игры.
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