Пожарная часть изнутри

Большинство профессий и видов человеческой деятельности, конечно, намного сложнее и серьезнее, чем это может показаться со стороны непосвященному человеку. Очень забавно бывает слушать людей про работу, например фотографов: «А чего сложного? Ходишь с фотиком, кнопку нажимаешь!». Не говоря уже о такой реально важной и опасной профессии как пожарный! Ни у кого, наверное, сомнений нет, что работать пожарным совсем не просто, хотя полное понимание трудности и героизма пожарных мало у кого есть.



Мне повезло почувствовать себя пожарным и побывать в пожарно-спасательной части №32, где нам устроили хорошую экскурсию.







Как оказалось, большинство обычных людей чаще всего беспокоит вопрос количества воды в пожарной машине. Без подключения к городскому источнику воды, время самостоятельного тушения не превышает 10 минут. И это нормально, не стоит переживать.







Карта района, который покрывает пожарно-спасательная часть №32. Пожарные по всей Москве очень жалуются на узкие дворы, которые люди плотно и неаккуратно заставляют машинами. До самого квартала спасательная техника доезжает очень быстро, а вот дальше начинаются проблемы с подъездом к конкретному дому.







Есть два типа дыхательного оборудования, которым пользуются пожарные-газодымозащитники. Самое простое и надежное средство индивидуальной защиты органов дыхания — баллон со сжатым воздухом, которого при интенсивной работе хватает на 40-45 минут.







Более сложной системой является установка с баллоном сжатого кислорода и системой очистки выдыхаемого пожарным воздуха.







Аппарат для проверки работы дыхательного оборудования.







Такая система весит 15,5 килограмма, и хватает ее уже на 4 часа непрерывной работы.







Как я уже рассказывал, пожарный обязан собираться на выезд ровно за одну минуту. И не важно, чем он занят в части — спит или находится в туалете.







Вот так выглядят те самые столбы, по которым пожарные красиво и эффектно спускаются в кино, когда поступает вызов.







Правда с некоторых пор пользоваться ими запретили, из-за какого-то эксперта, который посчитал толщину столбов недостаточной.







В гараже пожарной части чистота и порядок. Заглянем в новую специальную машину.







Это автомобиль газодымозащитной службы.







Интересный момент: пожарные очень радовались, когда на службу поступили новые машины, потому что сидения у них со специальными нишами в спинках, чтобы сидеть с баллонами удобно.







В автомобиле ГДЗС имеются дополнительные баллоны и дыхательные системы на длительное время работы пожарных.











Пожарно-спасательный автомобиль с лестницей. Если не ошибаюсь, высота лестницы 30 метров, а бывают и длиннее.







Пока нет вызовов, пожарные почти все время учатся и тренируются. Это действительно так!







Здание для тренировки пожарных.







Комната для отдыха. Если нет вызовов, то пожарные спят с 11 вечера до 6 утра.







Тренировочный манекен.







Конечно, в части еще много различных помещений, но это административные и бытовые комнаты, в основном, не представляющие визуального интереса







Спасибо за внимание.







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