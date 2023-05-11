С нами не соскучишься!

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Пишет автор всякую хрень, лишь бы написать что-нибудь.Устаревшие вещи, ...
  • Ингерман Ланская
    дикие нравыСтраны, где полны...
  • Алексей
    А глаза стало быть прикрывать не надо? Странная защитаДля чего английск...

Пожарная часть изнутри

Большинство профессий и видов человеческой деятельности, конечно, намного сложнее и серьезнее, чем это может показаться со стороны непосвященному человеку. Очень забавно бывает слушать людей про работу, например фотографов: «А чего сложного? Ходишь с фотиком, кнопку нажимаешь!». Не говоря уже о такой реально важной и опасной профессии как пожарный! Ни у кого, наверное, сомнений нет, что работать пожарным совсем не просто, хотя полное понимание трудности и героизма пожарных мало у кого есть.

Мне повезло почувствовать себя пожарным и побывать в пожарно-спасательной части №32, где нам устроили хорошую экскурсию.

Пожарная часть изнутри

Как оказалось, большинство обычных людей чаще всего беспокоит вопрос количества воды в пожарной машине. Без подключения к городскому источнику воды, время самостоятельного тушения не превышает 10 минут. И это нормально, не стоит переживать.

Пожарная часть изнутри

Карта района, который покрывает пожарно-спасательная часть №32. Пожарные по всей Москве очень жалуются на узкие дворы, которые люди плотно и неаккуратно заставляют машинами. До самого квартала спасательная техника доезжает очень быстро, а вот дальше начинаются проблемы с подъездом к конкретному дому.

Пожарная часть изнутри

Есть два типа дыхательного оборудования, которым пользуются пожарные-газодымозащитники. Самое простое и надежное средство индивидуальной защиты органов дыхания — баллон со сжатым воздухом, которого при интенсивной работе хватает на 40-45 минут.

Пожарная часть изнутри

Более сложной системой является установка с баллоном сжатого кислорода и системой очистки выдыхаемого пожарным воздуха.

Пожарная часть изнутри

Аппарат для проверки работы дыхательного оборудования.

Пожарная часть изнутри

Такая система весит 15,5 килограмма, и хватает ее уже на 4 часа непрерывной работы.

Пожарная часть изнутри

Как я уже рассказывал, пожарный обязан собираться на выезд ровно за одну минуту. И не важно, чем он занят в части — спит или находится в туалете.

Пожарная часть изнутри

Вот так выглядят те самые столбы, по которым пожарные красиво и эффектно спускаются в кино, когда поступает вызов.

Пожарная часть изнутри

Правда с некоторых пор пользоваться ими запретили, из-за какого-то эксперта, который посчитал толщину столбов недостаточной.

Пожарная часть изнутри

В гараже пожарной части чистота и порядок. Заглянем в новую специальную машину.

Пожарная часть изнутри

Это автомобиль газодымозащитной службы.

Пожарная часть изнутри

Интересный момент: пожарные очень радовались, когда на службу поступили новые машины, потому что сидения у них со специальными нишами в спинках, чтобы сидеть с баллонами удобно.

Пожарная часть изнутри

В автомобиле ГДЗС имеются дополнительные баллоны и дыхательные системы на длительное время работы пожарных.

Пожарная часть изнутри

Пожарная часть изнутри

Пожарно-спасательный автомобиль с лестницей. Если не ошибаюсь, высота лестницы 30 метров, а бывают и длиннее.

Пожарная часть изнутри

Пока нет вызовов, пожарные почти все время учатся и тренируются. Это действительно так!

Пожарная часть изнутри

Здание для тренировки пожарных.

Пожарная часть изнутри

Комната для отдыха. Если нет вызовов, то пожарные спят с 11 вечера до 6 утра.

Пожарная часть изнутри

Тренировочный манекен.

Пожарная часть изнутри

Конечно, в части еще много различных помещений, но это административные и бытовые комнаты, в основном, не представляющие визуального интереса

Пожарная часть изнутри

Спасибо за внимание.

Пожарная часть изнутри

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх