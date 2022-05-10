15 сумасшедших домов, в которых живут самые обычные люди

Дом-чайник и другие невероятные жилища.
Современный человек, казалось бы, смирился с коробками-многоэтажками, заполонившими мегаполисы. Но всё же время от времени появляются настоящие архитектурные шедевры. Причём, это не музеи, библиотеки или другие общественные здания, а дома самых обычных людей. В нашем обзоре 15 самых невероятных домов, владельцы которых решили выйти за привычные рамки.
1.Дом - летающая тарелка
Гора Сигнал, штат Теннесси, США.
Подъезжая к горе Сигнал в штате Теннесси, можно увидеть большую летающую тарелку, припаркованную на вершине горы. На самом же деле, это частный дом стоимостью $ 135 000. Внутри "летающей тарелки" нет ничего "космического" — обычная обстановка в трех спальнях и большой гостиной.
2. Дом - гриб
Цинциннати, штат Огайо, США.
Профессор Терри Браун – архитектор, который преподавал в Университете Цинциннати дизайн, архитектуру, искусство и планирование. Именно он сделал себе дом, который похож на гигантский гриб. В этом грибе есть всего одна спальня, но потребовалось 14 лет для того, чтобы закончить стройку.
3. Дом-пузырь
Канны, Франция.
Пузырчатый дом общей площадью 1200 квадратных метров был построен в Каннах, Франция для французского дизайнера Пьера Кардена в 1970 - е годы. В нем можно найти десять современных спален, огромный сад и бассейн во дворе. Из дома открывается вид на Средиземное море.
4. Гелиодом
Эльзас, Франция.
Во Франции довольно часто встречаются дома с уникальной архитектурой. Одним из самых уникальных является Гелиодом, который не только выглядит, но и действует, как солнечные часы. Солнечный свет нагревает гостиную в холодные месяцы, а летом в доме царит постоянная тень.
5. Кубический дом
Роттердам, Нидерланды.
В Нидерландах можно найти строения, выглядящие так, будто огромные игральные кости, которые прокатились по крышам других домов и стали на ребро. Архитектор Пит Блом спроектировал эти необычные дома еще в 1970-е годы, когда строения странной формы были "в моде".
6. Дом на скале
Баина-Башта, Сербия.
Этот восхитительный маленький дом стоит на вершине скалы, выступающей посередине реки, которая проходит через Баина-Башта в Сербии. Легенда гласит, что дом был построен в 1968 году туристами, которые искали место для отдыха во время плавания.
7. Дом-ботинок
Хеллам, штат Пенсильвания, США.
Этот гигантский 8-метровый "ботинок" был создан в 1948 году полковником Малоном Натаниэлем Хейнсом, который хотел прорекламировать свои сорок обувных магазинов. Сейчас в "ботинке" находится музей, а когда-то он использовался в качестве отеля для пожилых людей.
8. Дом-водопад
Питтсбург, штат Пенсильвания, США.
Пенсильвания известна своими красивыми горами и сельской местностью по всем США. Неудивительно, что именно здесь был построен дом на вершине водопада. Самый известный архитектор Америки, Фрэнк Ллойд Райт, создал дом для семьи Кауфман в 1936 году. Сейчас это строение считается национальным памятником.
9. Клубничный дом
Токио, Япония.
Япония является единственным местом в мире, где можно найти дом в форме клубники. Компания Sanrio построила "клубнику" в 1984 году. Первоначально предполагалось, что строение должно стать торговым центром для детей.
10. Дом-чайник
Галвестон, штат Техас, США.
Это здание, выглядящее как большой чайник, было построено недалеко от Галвестона, штат Техас. Стены здания сделаны из стали, а крыша — деревянная. Несмотря на то, что дом стоит невредимым уже больше 50 лет в месте, знаменитом своими ураганами, неизвестно кто и для чего его построил.
11. Золотая пирамида
Уодсворт, штат Иллинойс, США.
Хотя до сих пор никто не знает точной причины, по которой были построены пирамиды в Египте, но очень многие люди сегодня восхищаются ими. Джим и Линда Онан построили в 1977 году собственный дом в виде золотой пирамиды площадью 1600 квадратных метров в Уодсворте, штат Иллинойс.
12. Перевернутый дом
Ниагарский водопад, Канада.
Ниагарский водопад известен на весь мир своими прекрасными видами. Теперь же в этих краях появилась еще одна достопримечательность - перевернутый дом, расположенный в нижней части водопада в Онтарио, Канада. Сегодня в дом, построенный "вверх тормашками", ежедневно водят экскурсии.
13. Дом-самолет
Озеро Уитингтон, штат Миссисипи, США.
Тем, кто когда-либо задумывался о том, каково жить в самолете, стоит знать, что Джоанн Ассери уже проверила это, когда превратила Boeng 727 в собственное жилище. В 1994 году дом парикмахера раздавило рухнувшее во время шторма дерево, после чего Джоан по совету своего брата решила купить самолет на свалке и превратить его в настоящий дом.
14. Шагающий дом N55
Копенгаген, Дания.
Некоторые люди не любят подолгу задерживаться на одном месте. Для них идеально подошел бы "шагающий дом", который не нуждается во внешних коммуникациях и может сам путешествовать где угодно. Подобное чудо на четыре человека было построено в Копенгагене, Дания.
15. Дом-туалет
Сувон, Южная Корея.
В 2009 году мэр Сувона Сим Джа-Дак построил этот дом в память о своей бабушке, поскольку он родился в ее уборной. Сегодня в гигантском туалете находится музей, посвященный туалетам.
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