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15 сумасшедших домов, в которых живут самые обычные люди


Дом-чайник и другие невероятные жилища.

Дом-чайник и другие невероятные жилища.

Современный человек, казалось бы, смирился с коробками-многоэтажками, заполонившими мегаполисы. Но всё же время от времени появляются настоящие архитектурные шедевры. Причём, это не музеи, библиотеки или другие общественные здания, а дома самых обычных людей. В нашем обзоре 15 самых невероятных домов, владельцы которых решили выйти за привычные рамки.

1.Дом - летающая тарелка


Гора Сигнал, штат Теннесси, США.

Гора Сигнал, штат Теннесси, США.

 

Подъезжая к горе Сигнал в штате Теннесси, можно увидеть большую летающую тарелку, припаркованную на вершине горы. На самом же деле, это частный дом стоимостью $ 135 000. Внутри "летающей тарелки" нет ничего "космического" — обычная обстановка в трех спальнях и большой гостиной.

2. Дом - гриб


Цинциннати, штат Огайо, США.

Цинциннати, штат Огайо, США.

 

Профессор Терри Браун – архитектор, который преподавал в Университете Цинциннати дизайн, архитектуру, искусство и планирование. Именно он сделал себе дом, который похож на гигантский гриб. В этом грибе есть всего одна спальня, но потребовалось 14 лет для того, чтобы закончить стройку.

3. Дом-пузырь


Канны, Франция.

Канны, Франция.

 

Пузырчатый дом общей площадью 1200 квадратных метров был построен в Каннах, Франция для французского дизайнера Пьера Кардена в 1970 - е годы.
В нем можно найти десять современных спален, огромный сад и бассейн во дворе. Из дома открывается вид на Средиземное море.

4. Гелиодом


Эльзас, Франция.

Эльзас, Франция.

 

Во Франции довольно часто встречаются дома с уникальной архитектурой. Одним из самых уникальных является Гелиодом, который не только выглядит, но и действует, как солнечные часы. Солнечный свет нагревает гостиную в холодные месяцы, а летом в доме царит постоянная тень.

5. Кубический дом


Роттердам, Нидерланды.

Роттердам, Нидерланды.

 

В Нидерландах можно найти строения, выглядящие так, будто огромные игральные кости, которые прокатились по крышам других домов и стали на ребро. Архитектор Пит Блом спроектировал эти необычные дома еще в 1970-е годы, когда строения странной формы были "в моде".

6. Дом на скале


Баина-Башта, Сербия.

Баина-Башта, Сербия.

 

Этот восхитительный маленький дом стоит на вершине скалы, выступающей посередине реки, которая проходит через Баина-Башта в Сербии. Легенда гласит, что дом был построен в 1968 году туристами, которые искали место для отдыха во время плавания.

7. Дом-ботинок


Хеллам, штат Пенсильвания, США.

Хеллам, штат Пенсильвания, США.

 

Этот гигантский 8-метровый "ботинок" был создан в 1948 году полковником Малоном Натаниэлем Хейнсом, который хотел прорекламировать свои сорок обувных магазинов. Сейчас в "ботинке" находится музей, а когда-то он использовался в качестве отеля для пожилых людей.

8. Дом-водопад


Питтсбург, штат Пенсильвания, США.

Питтсбург, штат Пенсильвания, США.

 

Пенсильвания известна своими красивыми горами и сельской местностью по всем США. Неудивительно, что именно здесь был построен дом на вершине водопада. Самый известный архитектор Америки, Фрэнк Ллойд Райт, создал дом для семьи Кауфман в 1936 году. Сейчас это строение считается национальным памятником.

9. Клубничный дом


Токио, Япония.

Токио, Япония.

 

Япония является единственным местом в мире, где можно найти дом в форме клубники. Компания Sanrio построила "клубнику" в 1984 году. Первоначально предполагалось, что строение должно стать торговым центром для детей.

10. Дом-чайник


Галвестон, штат Техас, США.

Галвестон, штат Техас, США.

 

Это здание, выглядящее как большой чайник, было построено недалеко от Галвестона, штат Техас. Стены здания сделаны из стали, а крыша — деревянная. Несмотря на то, что дом стоит невредимым уже больше 50 лет в месте, знаменитом своими ураганами, неизвестно кто и для чего его построил.

11. Золотая пирамида


Уодсворт, штат Иллинойс, США.

Уодсворт, штат Иллинойс, США.

 

Хотя до сих пор никто не знает точной причины, по которой были построены пирамиды в Египте, но очень многие люди сегодня восхищаются ими. Джим и Линда Онан построили в 1977 году собственный дом в виде золотой пирамиды площадью 1600 квадратных метров в Уодсворте, штат Иллинойс.

12. Перевернутый дом


Ниагарский водопад, Канада.

Ниагарский водопад, Канада.

 

Ниагарский водопад известен на весь мир своими прекрасными видами. Теперь же в этих краях появилась еще одна достопримечательность - перевернутый дом, расположенный в нижней части водопада в Онтарио, Канада. Сегодня в дом, построенный "вверх тормашками", ежедневно водят экскурсии.

13. Дом-самолет


Озеро Уитингтон, штат Миссисипи, США.

Озеро Уитингтон, штат Миссисипи, США.

 

Тем, кто когда-либо задумывался о том, каково жить в самолете, стоит знать, что Джоанн Ассери уже проверила это, когда превратила Boeng 727 в собственное жилище. В 1994 году дом парикмахера раздавило рухнувшее во время шторма дерево, после чего Джоан по совету своего брата решила купить самолет на свалке и превратить его в настоящий дом.

14. Шагающий дом N55


Копенгаген, Дания.

Копенгаген, Дания.

 

Некоторые люди не любят подолгу задерживаться на одном месте. Для них идеально подошел бы "шагающий дом", который не нуждается во внешних коммуникациях и может сам путешествовать где угодно. Подобное чудо на четыре человека было построено в Копенгагене, Дания.

15. Дом-туалет


 
Сувон, Южная Корея.

Сувон, Южная Корея.

 

В 2009 году мэр Сувона Сим Джа-Дак построил этот дом в память о своей бабушке, поскольку он родился в ее уборной. Сегодня в гигантском туалете находится музей, посвященный туалетам.

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15 сумасшедших домов, в которых живут самые обычные люди

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15 сумасшедших домов, в которых живут самые обычные людиПодписаться на мой Instagram
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