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Простой способ размножения орхидеи

Орхидею дендробиум многие цветоводы считают самой красивой представительницей семейства. Во время цветения оригинальные цветы с прекрасным ароматом закрывают практически весь стебель. Стоит такая орхидея недешево.
Однако не стоит тратить деньги на покупку прекрасного растения, ведь его можно легко размножить, используя для этих целей псевдобульбы.
Сама по себе псевдобульба представляет собой клубень или луковицу, которая находится над землей и имеет зеленый цвет. Обрежьте псевдобульбу, используя для этих целей стерильный инструмент.

Простой способ размножения орхидеи

Чтобы срез быстрее подсох и в него не попали болезнетворные бактерии, обильно смажьте его мятной зубной пастой.

Простой способ размножения орхидеи

Налейте в емкость 1 литр теплой воды и растворите в ней 2 таблетки витамина В1. Замочите псевдобульбу в воде с витамином В1 на 30 минут.

Простой способ размножения орхидеи

Подготовьте круглый кусок пенопласта и приклейте к нему несколько заколок-крабиков, которые смогу удерживать псевдобульбу, при этом не повреждая ее.

Простой способ размножения орхидеи

Закрепите веточку в подготовленной конструкции и опустите в воду. Больше никакой уход за псевдобульбой не потребуется.

Простой способ размножения орхидеи

Примерно через месяц начнет активно развиваться корневая система новых молодых орхидей.

Простой способ размножения орхидеи

Еще через месяц молодые орхидеи можно будет разделить и пересадить для дальнейшего выращивания.

Простой способ размножения орхидеи
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