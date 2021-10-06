Необычный ремонт туалета

Каждому известно, в какую астрономическую сумму может выйти ремонт ванной комнаты и туалета. Если же хочется сэкономить и попробовать что-то новое в дизайне, то можно взять интересную идею туалета в стиле лофт!



На стены мастер нанёс декоративную штукатурку, которую закрыл плёнкой, так как она быстро сохнет, оставил на 15 часов. На следующий день плёнку снял, нанёс грунтовку в несколько слоёв.



Установил инсталляцию, которую впоследствии решил зашить деревом.



Чтобы стены с арт-бетоном смотрелись ещё необычнее, после грунтовки губкой мастер нанёс перламутровую универсальную эмаль. Чтобы закрепить результат, на полностью просохшие стены был нанесён тонкий равномерный слой эпоксидной смолы.



Пол был также декорирован необычно и бюджетно. Пройдясь герметиком по углам, на пол мастер высыпал 5 кг гвоздей (заранее очищенных и обезжиренных) и залил хорошим слоем эпоксидной смолы.



Осталось лишь зашить инсталляцию досками.





Чуть выше, под самым потолком, был сделан навесной шкафчик с дверцами-жалюзи.



Потолок также был зашит деревянными досками. Ремонт туалета получился в стиле лофт, притом очень бюджетным!



Подробнее о бюджетном и стильном ремонте туалета в стиле лофт смотрите в видео ниже:



