С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Ну и "Как жили простые американцы в конце 1940-х"? На фото открыточные туристические виды и богатые районы, а где "пр...Как жили простые ...
  • renatina2
    Да это наше детство!Игры начала 90-х,...
  • Никита Чуркин
    Автор странный, пишет что "существует совершенный меч" а описывает саблиСамые распростран...

Необычный ремонт туалета

Каждому известно, в какую астрономическую сумму может выйти ремонт ванной комнаты и туалета. Если же хочется сэкономить и попробовать что-то новое в дизайне, то можно взять интересную идею туалета в стиле лофт!
Необычный ремонт туалета
На стены мастер нанёс декоративную штукатурку, которую закрыл плёнкой, так как она быстро сохнет, оставил на 15 часов. На следующий день плёнку снял, нанёс грунтовку в несколько слоёв.
Необычный ремонт туалета
Установил инсталляцию, которую впоследствии решил зашить деревом.
Необычный ремонт туалета
Чтобы стены с арт-бетоном смотрелись ещё необычнее, после грунтовки губкой мастер нанёс перламутровую универсальную эмаль. Чтобы закрепить результат, на полностью просохшие стены был нанесён тонкий равномерный слой эпоксидной смолы.
Необычный ремонт туалета
Пол был также декорирован необычно и бюджетно. Пройдясь герметиком по углам, на пол мастер высыпал 5 кг гвоздей (заранее очищенных и обезжиренных) и залил хорошим слоем эпоксидной смолы.
Необычный ремонт туалета
Осталось лишь зашить инсталляцию досками.

Необычный ремонт туалета
Чуть выше, под самым потолком, был сделан навесной шкафчик с дверцами-жалюзи.
Необычный ремонт туалета
Потолок также был зашит деревянными досками. Ремонт туалета получился в стиле лофт, притом очень бюджетным!
Необычный ремонт туалета
Подробнее о бюджетном и стильном ремонте туалета в стиле лофт смотрите в видео ниже:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
ремонтТуалет
Обсудить

Картина дня

наверх