10 невероятных способов лечения, которые практиковали в Древнем Риме

Невероятные способы лечения, которые практиковали в Древнем Риме
Древним римлянам принадлежит ряд научных достижений, которые принесли огромную пользу человечеству. Правда, сегодня некоторые из этих методов кажутся, мягко говоря, странными. В нашем обзоре 10 примеров того, как в Риме пытались лечить разные болезни.
1. Акне и мясо крокодилов
Крокодилы, кипрское масло и падающие звёзды в лечении акне.
Угри, вероятно, были огромной проблемой почти для каждого римского подростка, поскольку римляне постоянно пытались придумать лекарство от них. Первым средством для выведения угрей было… крокодилье мясо в сочетании с «кипрским маслом». Этот же рецепт рекомендовался для избавления пятен на коже и даже веснушек. Если прыщи не проходили, римляне принимали ванну с маслом и кислым сыром, а также растирали на коже листья порея. Если не помогало ничего, что придворный врач Феодосия (римского императора в четвертом веке) рекомендовал своим пациентам потереть лицо тканью во время наблюдения за падающей звездой.
2. Бородавки и коровий навоз
Коровий навоз как средство лечения бородавок.
От бородавок существовало множество видов лечения. Часто римляне сжигали коровий навоз, помет мышей или жир лебедя, чтобы избавиться от бородавок. Плиний предложил брать бараний горох, касаться им каждой бородавки, после чего заворачивать горошину в ткань и выбрасывать. Также «эффективным» было растирание бородавки морской пеной или белым морским песком.
3. Головные боли и заспиртованный хамелеон
Заспиртованный хамелеон как средство от головной боли.
У римлян было несколько методов лечения головной боли, Что примечательно, для большинства из них нужны были животные. Например, рекомендовалось вином, в котором был заспиртован хамелеон, полить голову пациента. Также неплохими средствами считалось коснуться головы хоботом слона или выпить воду из поилки, из которой до этого пил вол или осел. В крайнем случае, при сильной мигрени рекомендовалось закрепить на голове отрезанные гениталии лисы.
4. Запор и волчий пупок
Дае добыв волчий пупок, не забудьте про фрукты.
Когда у древних римлян были проблемы с тем, чтобы ходить в туалет, в лучшем случаем им прописывали употребление в пищу недозрелой айвы. Что более противно, могли посоветовать намазывать свой пупок желчью волка, размешанной в молоке с солью и медом. Еще одним странным рецептом были ректальные свечи из желчи быка, размешанной с с полынью. И к любому лечению также было рекомендовано есть фрукты.
5. Тошнота и спасительная щепотка тмина
Спасительная щепотка тмина
Для тех, кто страдал от тошноты (то ли в силу естественных причин, то ли от «чудесных лечений» римлян), рекомендовалась щепотка тмина. Также можно было выпить отвара из лепестков роз, но при этом главное было не заснуть – ведь этот же отвар рекомендовался и в качестве лекарства от бессонницы. Как ни странно, древние римляне считали, что распитие большого количества вина являлось лекарством от тошноты.
6. Метеоризм и белый помет курицы
Куриный помёт - спасительное средство от метеоризма.
Метеоризм был частым побочным эффектом многих римских «лечений» и его можно было лечить с помощью различных методов. Куриный бульон якобы являлся отличным слабительным средством для кишечника, особенно если он был сделан из старого петуха и сильно пересолен. Также тем, кто страдал от неконтролируемого метеоризма, был полезен белый помет курицы. Плиний также сказал, что в данном случае полезно употребление смеси тмина и спаржи, хотя это лекарство часто вызывает осложнения.
7. Дизентерия и пятнистая ящерица
Похоже, древние во время дизентерии не скучали.
Обычно дизентерия вызывается бактериями, вирусами или паразитами. Тем не менее, в Древнем Риме не знали причину этой болезни, поэтому ее лечение было очень надуманным. К примеру, панацеей считались куриный суп или битум. Плоть пятнистой ящерицы также считалась эффективным средством. Еще одними рецептами были яичные желтки без белков, смешанные с маковым соком и вином, и цветки гранатов.
8. Недержание и вареная мышь
Словить мышь, сварить и вылечиться!
Недержание в Древнем Риме лечили с помощью пузыря гиены или кабана, вымоченного в вине. Если от недержания страдал ребенок, то Плиний рекомендовал ему съесть вареную мышь. Еще более странным средством было сжигание пениса свиньи, после чего получившуюся золу смешивали с вином. Этот отвар нужно было выпить.
9. Подагра, лисы и бобры
Подагра, лисы и бобры.
Подагра - острый воспалительный артрит, который нередко возникал у римлян, живших в плохо отапливаемых домах. Для лечения симптомов подагры рекомендовали сочетание горчицы, шафрана, жира козла, и помета козы. Также рекомендовалось носить обувь из кожи бобра (Плиний считал ее очень эффективной). Самый жуткий рецепт предусматривал использование живой лисицы, которую привязывали к столбу и варили в масле. Из нее якобы получался эффективный напиток для лечения подагры.
10. Эпилепсия и жуткие ритуалы
Эпилепсия и жуткие ритуалы.
Хотя эпилепсия до сих пор практически не лечится, древние римляне считали, что они умели исцелять эту хворь. Средства были, мягко говоря, необычными. К примеру, нужно было напиться воды, которая была набрана из родника в течение ночи, а затем настояна в черепе мертвеца. В качестве следующего шага нужно было съесть мясо зверя, который был убит железным оружием (причем этим оружием ранее должен был быть убит человек). Если это не помогало, то нужно было закопать железный гвоздь в землю, где у кого-то случился приступ эпилепсии. Весьма эффективным методом лечения считались яички медведя или дикого кабана, вымоченные в кобыльем молоке, или сушеный мозг верблюда, выдержанный в уксусе.
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