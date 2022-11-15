Город «пряничных» домиков: как немецкий Моншау сумел не перестроиться на протяжении 300 лет

По-настоящему сказочное место. /Фото: orangesmile.com

Река и горы - вот что дополняет красивейшие виды самого города. /Фото: twitter.com







Городок, который стремится куда-то ввысь. /Фото: traveller-eu.ru

Большинство пейзажей в Моншау не изменились. /Фото: gv-mon.de, orangesmile.com

Американские солдаты в Моншау, 1944 год. /Фото: faz.net

Пейзажи Моншау действительно как будто из 18 века. /Фото: ft.net

Исторический центр города застроен именно фахверковыми домами. /Фото: wikipedia.org

Оригинальная технология обеспечивает запоминающийся внешний вид. /Фото: youtube.com

Оказывается, эта технология не просто старая, а действительно древняя. /Фото: realprojoe.com

Современный дом, построенный по технологии фахверка. /Фото: tilda.com

Замок Моншау в 1900 году. /Фото: wikiрedia.org

Замок Моншау, современный вид. /Фото: vpoisketurov.ru

Красный дом - во всех смыслах яркая достопримечательность города. /Фото: zum-haller.de