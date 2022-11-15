Город «пряничных» домиков: как немецкий Моншау сумел не перестроиться на протяжении 300 лет

В Германии можно найти немало городов, которые сохранили аутентичную архитектуру. Однако есть одно место, концентрация легендарных немецких «пряничных» домиков велика, как нигде. Речь идет о небольшом городке Моншау, феномен которого состоит в поразительном спокойствии и стабильности его существования. А все дело в том, что в нем ничего не перестраивалось вот уже три столетия.
По-настоящему сказочное место. /Фото: orangesmile.com
Город Моншау, расположен в западной части Германии, причем совсем рядом с границей Бельгии. Местность там живописна сама по себе: в ущелье предгорного района силами течения реки Рур был образован небольшой полуостров - вот именно на нем и расположился этот уникальный населенный пункт. Речка там течет буквально везде: то есть, не только между улицами, а и сами дома буквально омываются водами Рура.
Река и горы - вот что дополняет красивейшие виды самого города. /Фото: twitter.com
Кроме того, небольшая площадь стала причиной того, что улочки в Моншау довольно узкие. А расположение в непосредственной близости от горной местности подарило городу еще две занимательные характерные черты: во-первых, он как будто разбросан по возвышенности, а во-вторых, сколько не ходи по улицам, создается впечатление, что все они ведут куда-то вверх.
Городок, который стремится куда-то ввысь. /Фото: traveller-eu.ru
История Моншау давняя и, в большей степени, стабильная. Первое упоминание о городе датируется 1198 годом. В данном случае информация говорит о существовании одноименного замка, вокруг которого и стали селиться люди. С середины XV столетия он стал резиденцией герцогов Юлих-Берга. Моншау частенько переходил из рук в руки, не претерпевая при этом значительных физических трансформаций.
Большинство пейзажей в Моншау не изменились. /Фото: gv-mon.de, orangesmile.com
На момент Второй мировой войны Моншау находился во владении Третьего рейха, однако не имел никакого стратегического значения. Поэтому боевые действия также не стали причиной потенциального разрушения аутентичной исторической застройки. А уже на последнем этапе войны на территорию города зашли американские войска.
Интересный факт: согласно сведениям местных жителей, союзнические танки так до конца и не зашли на территорию города, попросту потому, что оказались неспособными проехать по узким улочкам. Поэтому довольно быстро Моншау американцы покинули.
Американские солдаты в Моншау, 1944 год. /Фото: faz.net
Поэтому нет ничего удивительного в том, что история города поспособствовала формированию главной особенности Моншау: город практически не перестраивался за последние три столетия, поэтому почти в полном объеме сумел сохранил свою историческую застройку. Причем такое явление - действительно феномен, ведь больше места с подобным количеством аутентичных домиков на всей территории современной Германии не найти.
Пейзажи Моншау действительно как будто из 18 века. /Фото: ft.net
Если же рассматривать непосредственно архитектуру Моншау, то можно отметить, что ключевой ее деталью является наличие в городе подавляющего большинства так называемых фахверковых домов. Обыватели же знают эти сооружения под именем «пряничные» или «немецкие» домики. Несмотря на то, что существует подобная технология уже не одно тысячелетие и воплощалась в жизнь и в Голландии, и в Чехии, и в Прибалтике, она ассоциируется именно с Германией.
Исторический центр города застроен именно фахверковыми домами. /Фото: wikipedia.org
Технология фахверковых домов представляет собой сооружения из каркаса без стен. Они складываются из неких ящиков, которые стенок не имеют, зато обзавелись имеют диагональными балками, скрепляющими конструкцию. Поверх наносится штукатурка, при этом балки не закрашиваются, что и придает конечному зданию столь оригинальный дизайн. Собственно, поэтому эти дома так и называются - немецкое Fachwerk складывается из двух слов Fach — ящик и Werk — работа.
Оригинальная технология обеспечивает запоминающийся внешний вид. /Фото: youtube.com
Впервые подобная технология, по предположениям историков, использовалась древними римлянами, как способ быстро и недорого обеспечить своих людей жильем на завоёванных территориях франков и галлов. А все дело в том, что там нередко попросту не хватало необходимого количества материалов - камня и древесины, а для данных домов необходима больше глина, камыш или ветки, то есть, все, что вместе называют саманной смесью. Да и сравнительная простота возведения также была достоинством этой технологии.
Оказывается, эта технология не просто старая, а действительно древняя. /Фото: realprojoe.com
Позднее отдельные элементы технологии несколько раз менялись, однако на популярности фахверковых домов это не сказалось - наоборот, они все больше распространялись по Европе. Современные способы строительства таких сооружений также имеет несколько занимательных особенностей. Так, например, сегодня фахверковые дома нередко делают из стеклянных стен, и дополнительным утеплением здания.
Современный дом, построенный по технологии фахверка. /Фото: tilda.com
Поэтому, собственно, нет ничего удивительного в том, что фахверковые дома являются достопримечательностью Моншау. Однако есть и другие туристические точки: пожалуй, наиболее яркой является тот самый упомянутый замок, вокруг которого и появилось первое средневековое селение на территории нынешнего населенного пункта.
Замок Моншау в 1900 году. /Фото: wikiрedia.org
Его история была весьма насыщенной. Так, его значительно повредили войска Карла Пятого, а 17 столетии под сооружением нашли залежи сланца и стали его добывать, в результате чего образовались целые пещерные лабиринты. Им тоже нашли применение: в период Второй мировой войны местные жители использовали их в качестве бомбоубежищ. Но и помещения замка не пустовали, ведь уже более ста лет их используют как хостел.
Замок Моншау, современный вид. /Фото: vpoisketurov.ru
Другая достопримечательность в Моншау - это ткацкая фабрика, которую построили ещё в 18-м столетии. Из-за своего яркого кирпичного цвета здание сейчас известно как «красный дом». Краеведы Моншау говорят, что именно развитие ткацкого производства стало причиной того, что и город сам вырос.
А вот после того, как фабрика была закрыта, главной деятельностью для местных стала именно сфера услуг, ведь город с того времени заимел славу туристической точки на карте Германии. Сегодня в здании ткацкой фабрики расположен музей, а вот владельцами здания все еще остаются члены семьи Шрайберов, предки которых, собственно, производство и возвели.
Красный дом - во всех смыслах яркая достопримечательность города. /Фото: zum-haller.de
Среди других памятных мест, которые будут интересны туристам в этом небольшом местечке на 13 тысяч жителей - это музей горчицы, стеклодувная мастерская и пивоварня. Также в Моншау регулярно проводятся фестивали и ярмарки, например, Рождественская. Есть и оригинальный транспорт в виде специального туристического паровозика, который следует по туристическим маршрутам. Само собой, что и кафе, и небольшие гостиниц в городу довольно много много.
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