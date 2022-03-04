Продукты, вызывающие сонливость

Мы все испытали это мимолетное желание вздремнуть после обеда. Как выяснилось, способствует этому не любовь ко сну и не тяжелые трудовые будни, а некоторые виды продуктов.







Мы собрали 10 продуктов, которые, если и не свалят вас с ног, но заставят зевать на работе. И если вы читаете этот пост на работе и хотите спать, вспомните, что вы съели.







1. Молочные продукты.



Любые молочные продукты могут вызывать сонливость, но больше всего ко сну располагает твердый сыр, содержащий большое количество кальция. Бутерброд с сыром приведет к более сильному эффекту, поскольку углеводы активируют функцию триптофана.







2. Масло хельбы.



Или хильбы. Продукт не то, чтобы часто встречающийся в рационе, но весьма популярный. Помимо седативного эффекта масло хельбы улучшает аппетит и стимулирует потенцию.







3. Миндаль.



Орех богат триптофаном – гормоном сна. Но помимо этого в миндале содержится магний, который снижает напряжение мышц. Именно магний назначают беременным при судорогах в икрах. Так или иначе, но эти орехи вызовут у вас сонливость.







4. Бананы.



В бананах есть триптофан как и в миндале, но в них также есть сахар магний и калий, которые ускоренно транспортируют гормон сна в ваш мозг и вот вы уже зеваете.







5. Грецкие орехи.

Грецкие орехи не так богаты триптофаном как миндаль, но в них много мелатонина, который также вызывает сонливость.6. Черешня.Черешня довольно богата мелатонином, но горстка ягод во время перекуса на свалит вас с ног, а вот вишневый сок вполне может это сделать.7. Ромашковый чайВ ромашке есть глицин. Да, именно тот, что продается в аптеке. Глицин обладает успокаивающим и немного снотворным действием. А еще ромашка является прекрасным противовирусным и противовоспалительным. Но вот пить ромашковый чай на работе не нужно.8. Семена тыквы.Тыквенные семечки богаты триптофаном, магнием и цинком, что делает вас расслабленным и спокойным.9. Белый рис.У белого риса высокий гликемический индекс и съев порцию рисовой каши вы захотите спать примерно спустя 3-4 часа.10. Жирная рыба.Омега кислоты в жирной рыбе, такой как тунец или лосось, увеличивают выработку мелатонина, принцип действия которого вы уже знаете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)