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Продукты, вызывающие сонливость

Мы все испытали это мимолетное желание вздремнуть после обеда. Как выяснилось, способствует этому не любовь ко сну и не тяжелые трудовые будни, а некоторые виды продуктов.

Продукты, вызывающие сонливость

Мы собрали 10 продуктов, которые, если и не свалят вас с ног, но заставят зевать на работе. И если вы читаете этот пост на работе и хотите спать, вспомните, что вы съели.

Продукты, вызывающие сонливость

1. Молочные продукты.

Любые молочные продукты могут вызывать сонливость, но больше всего ко сну располагает твердый сыр, содержащий большое количество кальция. Бутерброд с сыром приведет к более сильному эффекту, поскольку углеводы активируют функцию триптофана.

Продукты, вызывающие сонливость

2. Масло хельбы.

Или хильбы. Продукт не то, чтобы часто встречающийся в рационе, но весьма популярный. Помимо седативного эффекта масло хельбы улучшает аппетит и стимулирует потенцию.

Продукты, вызывающие сонливость

3. Миндаль.

Орех богат триптофаном – гормоном сна. Но помимо этого в миндале содержится магний, который снижает напряжение мышц. Именно магний назначают беременным при судорогах в икрах. Так или иначе, но эти орехи вызовут у вас сонливость.

Продукты, вызывающие сонливость

4. Бананы.

В бананах есть триптофан как и в миндале, но в них также есть сахар магний и калий, которые ускоренно транспортируют гормон сна в ваш мозг и вот вы уже зеваете.

Продукты, вызывающие сонливость

5. Грецкие орехи.



Грецкие орехи не так богаты триптофаном как миндаль, но в них много мелатонина, который также вызывает сонливость.

Продукты, вызывающие сонливость

6. Черешня.

Черешня довольно богата мелатонином, но горстка ягод во время перекуса на свалит вас с ног, а вот вишневый сок вполне может это сделать.

Продукты, вызывающие сонливость

7. Ромашковый чай

В ромашке есть глицин. Да, именно тот, что продается в аптеке. Глицин обладает успокаивающим и немного снотворным действием. А еще ромашка является прекрасным противовирусным и противовоспалительным. Но вот пить ромашковый чай на работе не нужно.

Продукты, вызывающие сонливость

8. Семена тыквы.

Тыквенные семечки богаты триптофаном, магнием и цинком, что делает вас расслабленным и спокойным.

Продукты, вызывающие сонливость

9. Белый рис.

У белого риса высокий гликемический индекс и съев порцию рисовой каши вы захотите спать примерно спустя 3-4 часа.

Продукты, вызывающие сонливость

10. Жирная рыба.

Омега кислоты в жирной рыбе, такой как тунец или лосось, увеличивают выработку мелатонина, принцип действия которого вы уже знаете.

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