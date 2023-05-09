Женщины-самураи, Дагомейские амазонки и другие: Чем запомнились в истории дамы-воительницы

Сарматы и Амазонки

Среди женщин-сарматов было много храбрых воинов

Женщины-гладиаторы

Существует много свидетельств о женских гладиаторских боях в Древнем Риме

«Девы Щита» Викингов

Рисунок погребения Bj 581 из Бирки, сделанный в 1889 году

Онна-бугэйся - женщины-самураи

Томоэ Годзэн - средневековая японская воительница, национальная героиня страны, и онна-бугэйся с нагинатой

Африканские амазонки

Групповой портрет африканских амазонок во время их пребывания в Париже в 1891 году, фото из коллекции Тропического музея

Предводительница дагомейских амазонок Се-Донг-Хонг-Бе. Рисунок 1851 года