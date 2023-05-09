Женщины-самураи, Дагомейские амазонки и другие: Чем запомнились в истории дамы-воительницы

На волне современной эмансипации нам порой кажется, что женщины в старину всегда были «слабым полом» - рожали детей и прислуживали мужчинам. Однако в разных странах и в разные времена существовали женщины-воины. Иногда они даже составляли действующие боевые подразделения, которые наводили ужас на противников не только из-за необычности бойцов, но и из-за их невиданной жестокости.
Сарматы и Амазонки
Две с половиной тысячи лет назад обширные степи от Дуная до Аральского моря заселяли кочевые племена сарматов. О воинской доблести этого народа сохранилось так много легенд и преданий, что название его до сих пор часто используется в фильмах-боевиках и компьютерных играх. Интересно, что положение женщин в обществе воинственного племени было очень высоким. Об этом сохранилось множество свидетельств. Геродот пересказал легенду об их происхождении от браков скифских юношей с амазонками — легендарным племенем женщин-воительниц, а также поделился с потомками шокирующими подробностями:
«Они ездят верхом на охоту с мужьями и без них, выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами одежду… Ни одна девушка не выходит замуж, пока не убьёт врага».
Среди женщин-сарматов было много храбрых воинов
Другие древние авторы рассказывали о том, что сарматские девушки нередко удаляют правую грудь, чтобы все жизненные соки и сила перешли в плечо и руку, однако историки считают, что тут, возможно, есть доля преувеличения. Все-таки, описывая «диких варваров», древние греки были склонны приписывать им разные зверства. Есть версия, что именно сарматские воительницы послужили прототипом мифа об Амазонках.
Женщины-гладиаторы
Жестокие развлечения древних римлян тоже, оказывается, не обходились без женщин. Женские гладиаторские бои, в отличие от мужских, не так хорошо изучены историками, однако их существование можно считать установленным фактом. Известно, что женщины боролись либо друг с другом, либо со зверями, смешанные бои не допускались. Судя по всему, не всем мужчинам нравились подобные развлечения. Так, например, Ювенал высмеивал женские бои:
«Ей бы участвовать в играх под трубы на празднике Флоры;
Вместо того не стремится ль она к настоящей арене?
Разве может быть стыд у этакой женщины в шлеме,
Любящей силу, презревшей свой пол?»
Существует много свидетельств о женских гладиаторских боях в Древнем Риме
Самым удивительным является то, что в смертельных схватках на арене участвовали не только рабыни и пленницы, у которых не было выбора, но и свободные римские женщины, порой даже из знатных семей. Вероятно, в момент расцвета женских игр - в I веке нашей эры при императорах Нероне и Домициане - это развлечение стало просто модным.
«Девы Щита» Викингов
Существование женщин-воительниц у древних викингов долгое время вызывало у историков сомнения. Однако новые данные позволяют делать такие смелые выводы. Еще в XIX веке на юго-востоке Швеции было раскопано крупное захоронение на территории древнего города Бирка. Погребение Bj 581 было описано как могила знатного воина. В последний путь с ним положили меч, топор, копье, стрелы, боевой нож, два щита, двух лошадей и даже набор игральных фишек.
Рисунок погребения Bj 581 из Бирки, сделанный в 1889 году
Однако в 70-х годах XX века антропологи заподозрили неладное – кости из захоронения оказались женскими. Современные методы ДНК-тестов подтвердили этот шокирующий факт: мужественный воин и явный военный лидер был, несомненно, женщиной. Ученым пришлось вспомнить о неких «Девах со щитом» - skjаldmær, которые упоминались в северных сказаниях. Например, «Рыжая женщина», возглавлявшая флот викингов в Ирландии. Можно здесь вспомнить, конечно, и о Валькириях – грозных девах, собирающих на полях сражений души доблестных воинов. Сказка, конечно, ложь, но намеки на давние и забытые уже традиции она вполне может отражать.
Онна-бугэйся - женщины-самураи
На Западе не очень известен факт, что в средневековой Японии женщин из семей самураев тоже обучали боевым искусствам. Обычно они не были воительницами, но должны были, в случае нужды, защитить дом и своих детей от врагов. Если для самурая главным было служение его господину, то для женщины единственной целью становилось служение своему мужу.
Из оружия Онна-бугэйся учили пользоваться главным образом нагинатой (холодное оружие с изогнутым клинком на длинной рукояти), а также копьем яри, цепями и веревками. Вместо катаны они имели танто – короткий меч самурая. За поясом или рукавом такой грозной домохозяйки всегда был спрятан короткий кинжал кайкэн, который при необходимости мастерски пускался в ход. Этот нож вручался девушке в 12 лет, в день совершеннолетия. Женщины-самураи, как и мужчины, были хранителями чести своей семьи, поэтому при необходимости они тоже должны были без раздумий провести ритуал самоубийства. История сохранила до наших дней имена многих доблестных женщин-самураев, которые даже командовали войсками, защищая свою страну.
Томоэ Годзэн - средневековая японская воительница, национальная героиня страны, и онна-бугэйся с нагинатой
Интересно, что женщины-ниндзя в средневековой Японии тоже существовали, их называли куноити. Их главным оружием были скрытность, яды, и, разумеется, женское обаяние. Однако при необходимости такие дамы, замаскированные обычно под гейш или артисток, могли дать отпор мужчине и в ближнем бою.
Африканские амазонки
До конца XIX века на западном побережье Африки существовало королевство Дагомея. Сегодня это территории Бенина и Того. Еще в конце XVII века третий король этого государства создал особый отряд «амазонок», которые сначала, как ни странно, охотились на слонов. Его сын немного изменил это подразделение, превратив его в отряд своих личных телохранителей. Группа женщин-воительниц называлась словом «mino», что означает «наши матери». Позднее хорошо обученный и прекрасно вооруженный отряд насчитывал до 6 тысяч женщин! Это, кстати, составляло треть всей воинской мощи Дагомеи. Страна со временем все больше склонялась к милитаризации и успешно давала отпор сначала соседям, а затем и некоторое время сопротивлялась французским войскам.
Групповой портрет африканских амазонок во время их пребывания в Париже в 1891 году, фото из коллекции Тропического музея
Интересно, что во время службы все женщины-Мино не могли иметь семьи и детей, так как формально они считались царскими женами. Шли туда добровольно или отправлялись насильно, если девушка проявляла агрессивное поведение и на нее жаловались мужчины из семьи. Строгая дисциплина и тяжелые физические тренировки делали этих женщин грозной машиной убийства. Упражнения включали в себя, например, прыжки через стены, которые устилались колючей акацией. А в качестве «выпускного экзамена» служили многодневные «голодные игры» - девушек отправляли в джунгли, где они должны были выжить, имея при себе только холодное оружие. «Фирменным приемом» этого подразделения было мгновенное отсечение головы.
Предводительница дагомейских амазонок Се-Донг-Хонг-Бе. Рисунок 1851 года
В 1890-е годы, когда Дагомея подверглась французской экспансии, «Амазонки» стали мощной силой: французские солдаты сначала были дезориентированы женщинами на поле боя, а затем и деморализованы. Они начали бояться жестоких дам-убийц. Их негативный образ даже использовался во французской печати как пропаганда в целях оправдания завоевания «варварской» и «нецивилизованной» Дагомеи. Это государство закончило свое существование в 1900 году, а последняя дагомейская амазонка по имени Нави ушла из жизни в 1979-м, в возрасте более ста лет.
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