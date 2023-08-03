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Как продлить жизнь капроновым колготкам

Капроновые колготки, особенно не очень толстые, рвутся довольно легко: достаточно лишь зацепить ногтем, и появляется дырочка. Чтобы колготки были прочнее и носились годами, воспользуйтесь одним из 3 секретов ниже!

Как продлить жизнь капроновым колготкам

Первый секрет — это лак для волос. На чистые колготки попшикайте лаком с обеих сторон. Это нужно повторять после каждой стирки. Лак для волос скрепит нити, и колготки будут прочнее.

Как продлить жизнь капроновым колготкам

Второй секрет — это залить колготки кипятком и оставить на полчаса. Под воздействием температур нити меняют структуру и также становятся прочнее.

Как продлить жизнь капроновым колготкам

Третий секрет — это положить колготки в морозилку на час. Этот способ обратен предыдущему, также он самый простой из всех. Попробуйте повторить и заметите, что колготки стали гораздо прочнее!

Как продлить жизнь капроновым колготкам
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