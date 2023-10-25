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Как приготовить каштаны

Приготовьте каштаны самым простым способом — на сковороде! Они будут готовы всего за 10 минут. Ароматные, мягкие каштаны — попробуйте столь необычное лакомство!



Ингредиенты:

съедобные каштаны;

100 мл воды;

соль по вкусу.

Надрежьте кожуру каштанов поперек.



Тщательно промойте. Выложите каштаны на сковороду, включите средний огонь. Влейте 50 мл воды.



Накройте крышкой, тушите 5 минут. Затем добавьте ещё 50 мл воды, верните крышку и продолжайте тушить ещё 5 минут.



В конце посолите каштаны по вкусу. Они полностью готовы! Их легко и удобно чистить. Они мягкие, ароматные, полностью приготовленные!




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рецептс. Каштаны

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