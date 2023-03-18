10 шокирующих фактов о том, как нас обманывают в магазинах

Многие уже не удивляются тому, что на рынках и в маленьких магазинах, происходят случаи обвеса и обсчета. А вот в крупных торговых сетях, нечистые на руку продавцы, еще изощреннее дурят нашего брата.



Публикуем реальные способы обмана, которыми поделились бывшие сотрудники крупных магазинов.









Магазины электроники

Магазины элитного нижнего белья

Продуктовые магазины