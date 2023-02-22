Где монголы, обитая в степи, брали сотни тысяч стрел и луков для захвата государств

В своих сражениях монголы в качестве основного оружия использовали лук со стрелами. Этого оружия им требовалось сотни тысяч, и оно у них было в избытке. Но учитывая их среду обитания, а это бескрайние степи, становится непонятным, откуда это оружие у них появлялось и из чего вообще изготавливалось.
1. Кратко о монголах
Известный монгольский лук стал главным оружием, благодаря которому кочевники и получили столь впечатляющий результат / Фото: tehrantimes.com
Данный народ, объединившись под началом Чингисхана, стал практически непобедимым завоевателем. Именно в те времена монголы построили наиболее масштабную так называемую сухопутную империю, аналогов которой во всем мире не существовало. В период своего расцвета Монгольская империя проходила практически полностью через Евразию.
Известный монгольский лук стал главным оружием, благодаря которому кочевники и получили столь впечатляющий результат. Конечно же, возникает вопрос, откуда взялось такое количество этого оружия у монгольских солдат, ведь по сути именно оно помогало не только в сражениях, но и в охоте. А ведь степи – это не самое подходящее место для получения ресурсов на изготовление оружия. И здесь, в первую очередь, следует понять, из каких именно материалов его делали.
2. Изготовление луков
кочевники и передвигались исключительно по достаточно суровым степным территориям / Фото: Pinterest
На необходимость создания эффективного охотничьего и боевого оружия повлияли условия обитания монголов и их образ жизни. Ведь они кочевники и передвигались исключительно по достаточно суровым степным территориям. Детей с раннего возраста учили верховой езде и науке владения луком.
Монгольский классический лук относится к азиатской методике изготовления луков составного типа. В них сердцевина из дерева или бамбука между «спинкой» и «животом» лука обладала жилами. Под «спинкой» подразумевается обратная сторона оружия, а под «животом» та часть конструкции, которая повернута по направлению к лучнику. Все вместе скреплялось клеем животного происхождения (добывался из пузырей рыб). Этот природный клей является одним из лучших. Он и обеспечивал надежное соединение составляющих, к тому же влагостойкое. Многослойность и кривая форма монгольского лука сделали его эффективным и мощным, если сравнить его с луками, созданными представителями других народов.
Процесс изготовления стрел достаточно сложный, занимающий немало времени и требующий от мастера особого внимания / Фото: vikond65.livejournal.com
Теперь о сухожилиях. Монголы сушили сухожилия лося или оленя, затем их тщательно измельчали, превращая в рыхлую волокнистую массу. Волокна потом окунали в природный клей и накладывали на обратную часть оружия. Процесс достаточно сложный, занимающий немало времени и требующий от мастера особого внимания. Если в слоях волокон было мало, оружие получалось слабым, если много – жестким. Если сравнивать с материалами другого типа, то при натяжении лука увеличивается и прочность сухожилий. Эластичность обеспечивает коллаген, содержащийся в сухожилиях.
Последний этап в изготовлении – это нанесение берестового слоя. Таким образом, все слои распределяются равномерно. После добавления в конструкцию бересты, она обматывается достаточно плотно веревками. Все практически готово. Луку давали остыть, чтобы он высох при комнатной температуре. Для высыхания требовался год или даже больше. В результате получалось очень прочное оружие, которое не теряло свою форму, даже если из него выпускалась не одна тысяча стрел.
3. Изготовление стрел
Монгольские воины пользовались несколькими вариантами стрел / Фото: dostoyanie-pokoleniy.ru
Монгольские воины пользовались несколькими вариантами стрел. Все они имели определенные отличия: по весу, габаритам, назначению. Длина стрелы составляла приблизительно шестьдесят сантиметров. В большинстве своем стрелы изготавливались из ивы, хотя в некоторых случаях их делали и из березы. По направлению к наконечнику стержень стрелы делали тоньше. Лучник-монгол при создании стрелы брал наконечник из железа и вбивал его крайне аккуратно в древко, но так, чтобы его не расколоть.
В случае раскола сверху древка, эта часть связывалась хорошо шнуром, а затем при помощи бересты укреплялась. Что касается оперения, то здесь использовались перья птиц. В основном брались орлиные перья, реже – гусиные, перья дятлов, петухов черного цвета, коршунов. С перьями тоже все не так просто, как могло бы показаться. Если перо берется с правого крыла птицы, то стрела в данном случае закручивается при полете вправо, если с левого – соответственно, и стрела вращается влево. С учетом того, что сделанные монголами стрелы по аналогии с пулей в полете закручиваются, наконечник намного глубже проникает в цель, даже при наличии на ней доспехов. Достигается этот эффект благодаря асимметричности оперения.
Тяжелые стрелы с широкими и большими наконечниками предназначались для стрельбы на короткие расстояния и пробивания доспехов противника / Фото: camaroz28.com
Марко Поло, известный путешественник, венецианский купец, описывал в трудах наконечники стрел монголов по-разному. Он их разделил на два вида. Легкие стрелы с острыми небольшими наконечниками предназначались для использования в момент преследования и стрельбы на более длинные дистанции. Тяжелые стрелы с широкими и большими наконечниками предназначались для стрельбы на короткие расстояния и пробивания доспехов противника. Укреплялись наконечники путем погружения их в рассол, раскаленный докрасна. Это делало их максимально жесткими – настолько, что они с легкостью пробивали латы и любую броню.
Менг-Хун, генерал, который служил династии Сун, рассказывал о трех типах стрел монголов: легких, стрелах, сделанных из кости верблюдов, и бронебойных.
В качестве сырья монголы еще использовали рога и кости животных / Фото: Twitter
Таким образом, становится понятно, что наконечники для своих стрел монголы делали не только металлические. В качестве сырья они еще использовали рога и кости животных. Если противник был в доспехах, то костяной вариант наконечников был практически бесполезен. А вот тем, у кого брони не было, они наносили существенный урон, как и животным. Наконечники из стали и железа разрабатывались непосредственно для того, чтобы была возможность пробить броню.
Были еще и свистящие стрелы. У такой стрелы под наконечником, сделанном из кости, находилось два овальных отверстия. В момент пуска стрелы она начинала свистеть. В чем заключалась функция данной стрелы? Это тема для споров историков, которая много раз обсуждалась в определенных кругах. По одной из версий, свист должен был либо сигнализировать о чем-то, либо напугать противника.
К своим ремням солдаты, как правило, крепили запасные колчаны, в которых тоже были стрелы / Фото: psinom.ru
К перечисленным типам стрел следует добавить еще один – ядовитая стрела. Для нее брали специальный яд – хорон. Стрелы смазывались ядом гадюк, которых в степи предостаточно, или ядовитым растением аконитом. Кстати, яд у змей монголы забирали искусно и использовали его в разных целях. Изготовление этого типа стрел – одна из них. У каждого лучника было при себе шестьдесят стрел. К своим ремням солдаты, как правило, крепили запасные колчаны, в которых тоже были стрелы.
4. Где для стрел брали необходимый материал
У монголов не было недостатка в древесине еще до того времени, пока они не стали завоевателями / Фото: tr.pinterest.com
Независимо от того, что степная территория раскинулась на тысячи километров, она соседствует в северо-восточной части и на севере с таежными лесными насаждениями. На востоке степь соседствует с азиатскими маньчжурскими лесами.
Поэтому у монголов не было недостатка в древесине еще до того времени, пока они не стали завоевателями. А вот железо у них было в дефиците. Популярность наконечники из этого материала получили лишь после того, как монголы завоевали Китай. До того момента в основном изготавливались костяные наконечники или же для этой цели брали древесину, рога. Металл же приходилось покупать.
Скорее всего, именно это и стало причиной того, что с наличием мечей у монголов наблюдалась серьезная проблема. Материал для производства мечей они были вынуждены закупать у Китая. Вероятно, из-за этого у них традиционный вариант этого оружия отсутствует. Вместо них существовали объединенные модели, сочетающие в себе характеристики разных мечей. Их изгиб был слабым. В производстве применялись техники, о которых они узнали от тех народов, которых покорили. В любом случае монголы использовали в бою мечи, как и копья, топоры, булавы и прочее, исключительно в качестве второстепенного оружия при ведении ближнего боя.
Что касается Китая, то там продавать металл монголам строго запрещалось действующим на тот момент законодательством. Более того, нарушителя ждало суровое наказание, даже смертная казнь не исключалась. Но если верить сохранившимся до наших дней документам, была настоящая контрабандная сеть, в которой были и чиновники в правительстве. Они за несколько лет до того, как кочевники во главе с Чингисханом напали на Китай, продавали им же железо, причем в немалых объемах.
Что касается массового, масштабного оружейного производства, то оно у кочевников началось до окончания завоевания китайских земель / Фото: billing4.net
Что касается массового, масштабного оружейного производства, то оно у кочевников началось до окончания завоевания китайских земель. Пока еще не существовало Каракорума, ставшего столицей империи, главной базой великий завоеватель выбрал поселение, именуемое Аурук. Сравнительно недавно были найдены его останки. По результатам исследований удалось отыскать и свидетельства наличия в поселении производственного квартала. Именно здесь обрабатывали металл в крупных масштабах.
Работали в данной сфере, скорее всего, китайцы, которых пленили монголы, или те, что добровольно перешли к ним. Еще до момента, как Чингисхан со своей армией в 1207-1211 гг. совершил первое нападение на китайское государство под названием Цзинь, он завоевал территории племен, проживающих в лесах Сибири. Поверженные должны были завоевателям платить дань. Таким образом армия была обеспечена полностью древесиной самого разного качества, специалистами в деревообрабатывающей сфере и финансовыми средствами. Более того, удалось укрепить и границы от тангутов. Последние нередко являлись союзниками Китая в стычках и оказывали ему хорошую, мощную помощь.
5. Как на большие расстояния удавалось перевезти огромное количество пищи для животных, вооружение и прочее снаряжение
Для транспортировки всего необходимого в больших количествах монголы задействовали верблюдов, а в отдельных случаях использовалась лошадиная сила / Фото: nat-geo.ru
Для транспортировки всего необходимого в больших количествах монголы задействовали верблюдов, а в отдельных случаях использовалась лошадиная сила. Один верблюд способен нести на себе от 200 до 240 килограммов поклажи, а тянуть около четырех-шести сотен килограммов. Скорость его передвижения составляет тридцать-сорок километров за один день. Именно верблюдов монголы использовали для транспортировки тележек с сотнями тысяч мечей, стрел, луков, палаток и другого снаряжения.
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