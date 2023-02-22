Где монголы, обитая в степи, брали сотни тысяч стрел и луков для захвата государств

1. Кратко о монголах

Известный монгольский лук стал главным оружием, благодаря которому кочевники и получили столь впечатляющий результат / Фото: tehrantimes.com

2. Изготовление луков

кочевники и передвигались исключительно по достаточно суровым степным территориям / Фото: Pinterest

Процесс изготовления стрел достаточно сложный, занимающий немало времени и требующий от мастера особого внимания / Фото: vikond65.livejournal.com

3. Изготовление стрел

Монгольские воины пользовались несколькими вариантами стрел / Фото: dostoyanie-pokoleniy.ru

Тяжелые стрелы с широкими и большими наконечниками предназначались для стрельбы на короткие расстояния и пробивания доспехов противника / Фото: camaroz28.com

В качестве сырья монголы еще использовали рога и кости животных / Фото: Twitter

К своим ремням солдаты, как правило, крепили запасные колчаны, в которых тоже были стрелы / Фото: psinom.ru

4. Где для стрел брали необходимый материал

У монголов не было недостатка в древесине еще до того времени, пока они не стали завоевателями / Фото: tr.pinterest.com

Что касается массового, масштабного оружейного производства, то оно у кочевников началось до окончания завоевания китайских земель / Фото: billing4.net

5. Как на большие расстояния удавалось перевезти огромное количество пищи для животных, вооружение и прочее снаряжение

Для транспортировки всего необходимого в больших количествах монголы задействовали верблюдов, а в отдельных случаях использовалась лошадиная сила / Фото: nat-geo.ru