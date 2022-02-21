Секреты чистки изделий из натуральной шерсти и синтетики

Сейчас шубки, которые в народе окрестили «тедди» за внешнюю схожесть с мягкими игрушками, чрезвычайно популярны. В ходу — самые разные цвета и столь же различные составы меха: от натуральной шерсти до 100% акрила.



Как же ухаживать за такими шубами, чтобы они не теряли «товарный вид» и выглядели новыми не один сезон? Правильно чистить! Но не спешите нести изделие в химчистку! Вы вполне справитесь сами, а результат будет отличным!





Итак, первое, что необходимо сделать, это изучить состав. Если в составе много натуральной шерсти, то стирать изделие в машинке не желательно. Лучше всего почистить его вручную. Для этого смешайте в равных пропорциях тёплую воду и 9% столовый уксус. Защитив руки перчатками, пропитайте составом махровую тряпочку (или, если есть, варежку) и отожмите.



Чистку начинайте с воротника и рукавов. Проводите пропитанной чистящим составом махровой рукавицей по направлению ворса. Если встречаются замятые места (обычно в районе локтей и шеи), потрите их в разных направлениях, а затем пригладьте.



Свалявшийся мех (например, от ремня сумки) можно аккуратно разобрать с помощью любого острого предмета.



Если вы хотите сохранить эффект мягкой игрушки, (т.е., чтобы мех был как-бы сосульками), то после чистки шубу лучше не расчёсывать.

Просто развесьте её на плечиках и дайте хорошенько просохнуть. Убирая на длительное хранение, не забудьте про средства от моли!Если же на этикетке вашей шубы значится, что она сделана из 100% акрила, то изделие можно смело стирать в машине! Главное — правильно подобрать средство. Лучше всего подойдёт бальзам для стирки изделий из шерсти и шёлка.Не лишним будет к полному колпачку бальзама добавить и полный колпачок нашатырного спирта. Он сделает воду мягче, а изделие лучше простирается.Стирать следует при температуре не выше 30 градусов в режиме «Шерсть» или «Тонкое бельё». После стирки шубу необходимо аккуратно развесить для просушивания так, чтобы не вытянулись плечи.Вот и все премудрости! Ещё более подробно о методах чистки шубок-тедди — в видео ниже.