10 стран, эмигрировать в которые проще простого

Где родился, там и не сидится...
Нередко у человека появляется желание сменить место жительства. Причём, не просто улицу или город, а уехать из своей страны. Навсегда. И хотя эмиграция – это не самая простая вещь в мире, есть ряд стран, где очень рады новым жителям. Получить вид на жительство в таких странах бывает проще, чем купить авиабилет. В этом обзоре рассказ о странах, куда эмигрировать проще простого (кстати, мы не стали включать в этот список страны, гражданство в которых можно приобрести за баснословные средства).
Пусть повезет...
Хотя уехать за границу навсегда, возможно, не самая легкая вещь в мире, на самом деле это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В некоторых странах получение вида на жительство настолько простое, что сложнее купить билет в эту страну. Итак, куда же можно довольно просто эмигрировать (из списка были исключены страны, которые позволяют покупать гражданство за непомерные средства).
1. Эквадор
Гостеприимный Эквадор.
Эквадор - это страна, в которой есть кипящие вулканы, огромные горы и буйные джунгли. По сути, это чрезмерно романтизированный стереотип Латинской Америки, который многие считают привлекательным. Здесь очень низкая стоимость жизни, а доллар США является вполне ходовой валютой. Вроде бы звучит здорово, и эта страна может стать новым домом всего за 800 долларов в месяц.
Причем, эти деньги платить вовсе не нужно, необходимо просто доказать, что есть ежемесячный доход в таком размере, чтобы переехать в Эквадор. Эквадор не устанавливает минимальные возрастные требования к визам для пенсионеров: все, что нужно, это предъявить доказательства, что 800 долларов США будут поступать на банковский счет каждый месяц в течение неограниченного срока.
2. Австрия
Гостеприимная Австрия.
Прежде всего, стоит уяснить, что Австрия - плохой вариант для тех, кто любит сочетание красоты и дешевизны. Бывшая резиденция императорской власти Габсбургов, Австрия - страна, которая чем-то похожа на магазин для хипстеров: она маленькая, ее интересно посмотреть, и она настолько дорогая, что придется продать обе почки, чтобы уехать жить в нее.
Но у Австрии есть одна вещь, в которой нет в магазине для хипстеров. Согласно The Telegraph, Австрия предлагает более 10 видов видов на жительство, ни один из которых не требует какой-либо формы внутренних инвестиций.
3. Бельгия
Гостеприимная Бельгия.
Бельгия - одно из самых крошечных государств Северной Европы, и она может похвастаться прекрасным жильем и дорогами. Также в ней есть одни из самых привлекательных небольших городов на континенте, не говоря уже о вкусном пиве. В Бельгии довольно легко получить вид на жительство. Единственное, что нужно сделать, это получить работу.
В настоящее время многие страны Европы не очень хорошо относятся к приезжим, которые «отнимают» рабочие места у местных жителей. В Бельгии же не только с радостью примут на работу иностранца, но и предложат вид на жительство после.... двух недель работы. Это не постоянное разрешение на жительство, но это, безусловно, шаг в правильном направлении.
4. Парагвай
Гостеприимный Парагвай.
Ничто не может быть проще, чем получить разрешение на проживание в Парагвае. Вероятно, благодаря своей бесконфликтности, правительство, похоже, отчаянно пытается заполучить как можно больше людей в не имеющую выхода к морю южноамериканскую страну. В результате есть только одно жесткое требование - необходимо положить деньги в парагвайский банк.
Хватит суммы в размере 35 месячных минимальных заработных плат (от 4500 до 5 500 долларов США). Как только иностранец сделает это, ему предоставят вид на жительство. Плохая сторона заключается в том, что это бедная, слаборазвитая страна, окруженная более крупными, более развитыми странами. Хотя, по крайней мере, жить в ней дешево.
5. Канада
Гостеприимная Канада.
Канада всегда придерживалась либеральной позиции по отношению к иммигрантам, в отличие от США. В то время как Штаты в настоящее время экспериментируют с тем, чтобы сделать иммиграцию непривлекательной, Канада открыта для остального мира... если, конечно, иностранцу получится доказать, что он заслуживает проживания. Канадские иммиграционные правила варьируются от чрезмерно либеральных до совершенно драконовских, в зависимости от того, насколько приезжий квалифицирован.
Для тех, у кого есть навыки или уровень образования, которые нужны Канаде, есть программа быстрого гражданства. Нужно заполнить онлайн-форму, в которой потенциальному иммигранту присваиваются «баллы» за такие вещи, как уровень образования, профессиональные навыки и владение французским языком (а также желание жить в Квебеке). Если соискатель наберет высокий балл, а также у него будет прочие благоприятствующие факторы (например, он учился в Канаде или у него есть канадские родственники), то все, что понадобится, это примерно 500 канадских долларов ($ 390).
6. Белиз
Гостеприимный Белиз.
Англоязычная страна в Центральной Америке отличается сверхнизкой стоимостью жизни и просто потрясающими пляжами. Райский уголок по названию Белиз — крошечная страна (чуть больше Уэльса), «затесавшаяся» между Мексикой и Гватемалой. Но что же нужно, чтобы остаться в стране пальм и кристально чистой воды. Заявление на постоянное проживание в Белизе можно подать только через год.
Чтобы пробыть в стране в течение года, все, что вам нужно сделать, - это прилететь по 30-дневной туристической визе и продлевать ее каждые 30 дней. После того, как пройдет 50 недель, нужно заплатить 1000 долларов и пройти некоторые бюрократические процедуры. Стоит быть осторожным с требованием о запрете покидать страну более чем на две недели за полгода. Это приведет к сбросу годового счетчика.
7. Никарагуа
Гостеприимный Никарагуа.
Это может быть шоком для тех, кто помнит, как в 1980-е годы бушевали перевороты, гражданские войны и зверствовали «контрас», но сегодня Никарагуа просто великолепна. Создается впечатление, что это кто-то нашел остатки рая и поместил их под бесконечной небесной «чашей» между двумя нетронутыми береговыми линиями. Если не обращать внимания на политику, Никарагуа - это то место, где хочется жить.В Никарагуа действует программа въезда для пенсионеров, как и в Эквадоре.
Как и в Эквадоре, здесь все требования заключаются в том, что нужно доказать стабильный доход в размере 600 долларов в месяц. В то время как большинство стран не разрешают работать людям, которые въехали по пенсионной визе, правительство Никарагуа относится к этому лояльнее. Если иммигрант откроет ресторан или небольшой отель, то это не будет числиться, как работа. Если человек получает доход в цифровой форме от не-никарагуанской компании, то это тоже не квалифицируется, как работа.
8. Панама
Гостеприимная Панама.
И снова Центральная Америка, но на этот раз она скорее выглядит, как часть Флориды, которая «оторвалась» и уплыла на юг. В Панаму выезжают те, кто не хочет хлопот и неудобств, которые обычно происходят за границей. Эта страна безопасна, хорошо развита, в в ней многие люди говорят по-английски, и здесь ходит доллар США. А еще в Панаму очень легко въехать.
Большинство иностранцев, которые направляются в Панаму на ПМЖ, делают это по визе для пенсионеров, что дает им огромные скидки на множество вещей, при этом требуется только ежемесячный доход в размере 1000 долларов США. Но виза на жительство для молодых рабочих также хороша. В принципе, все, что нужно сделать, это внести 5000 долларов в панамский банк.
Затем, если человек приехал из одной из 47 «дружественных стран» (включая США, Канаду, Великобританию, Новую Зеландию, Австрию и ЕС), он может получить визу «Дружеские нации». После этого все, что ему нужно, это найти работу или открыть бизнес в Панаме, и он получит право на долгосрочное проживание.
9. Мексика
Гостеприимная Мексика.
Мало что может быть проще, чем отправиться в Мексику. Нужно просто купить в аэропорту или на границе визу FMM. Если человек не собирается работать, виза FMM позволит ему оставаться в Мексике в течение 6 месяцев. После этого ее можно снова обновить, и так до бесконечности. Обойдется это все в... $ 21 за полгода.
Итак, за 42 доллара в год можно будет законно жить в стране нетронутых пляжей, городов мирового класса и горных пейзажей. Конечно, понадобится какой-то доход для этого. А негативная сторона медали заключается в том, что в настоящее время в Мексике идут войны наркокартелей. За последнее десятилетие из-за них погибли десятки тысяч человек.
10. Шпицберген (Норвегия)
Гостеприимный Шпицберген (Норвегия).
Сразу стоит оговориться, Норвегия — далеко не самая простая страна на Земле для въезда. К примеру, в ней от тех, кто хочет постоянное место жительства (даже не гражданство) требуется изучение норвежского языка в течение 250 часов и 50 часов «социальных исследований». Но на архипелаге Шпицберген, который является частью Норвегии, нет визового режима. Буквально каждый переехать сюда и поселиться без необходимости получения разрешения.
Единственное, что нужно доказать, так это то, что у иммигранта есть достаточно средств для существования после переезда. Это важно, потому что на Шпицбергене холодно. Шпицберген находится ближе к Северному полюсу, чем материковая Норвегия (которая сама по себе очень холодная страна), и постоянно скован льдами, а также изолироват от остального мира. До материка здесь более полутора тысяч километров, зимы проходят в постоянной темноте, а голодные белые медведи рыскают по улицам.
Хорошо там, где нас нет.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии