10 стран, эмигрировать в которые проще простого

С нами не соскучишься!





Где родился, там и не сидится...

Нередко у человека появляется желание сменить место жительства. Причём, не просто улицу или город



Нередко у человека появляется желание сменить место жительства. Причём, не просто улицу или город , а уехать из своей страны. Навсегда. И хотя эмиграция – это не самая простая вещь в мире, есть ряд стран, где очень рады новым жителям. Получить вид на жительство в таких странах бывает проще, чем купить авиабилет . В этом обзоре рассказ о странах, куда эмигрировать проще простого (кстати, мы не стали включать в этот список страны, гражданство в которых можно приобрести за баснословные средства).

Пусть повезет...

1. Эквадор

Гостеприимный Эквадор.

2. Австрия

Гостеприимная Австрия.

3. Бельгия

Гостеприимная Бельгия.

4. Парагвай

Гостеприимный Парагвай.

5. Канада

Гостеприимная Канада.

6. Белиз

Гостеприимный Белиз.

7. Никарагуа

Гостеприимный Никарагуа.

8. Панама

Гостеприимная Панама.

9. Мексика

Гостеприимная Мексика.

10. Шпицберген (Норвегия)

Гостеприимный Шпицберген (Норвегия).

Хорошо там, где нас нет.