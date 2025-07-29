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Жизнь на воде

Людей Баджо часто называют «морскими цыганами». В некоторых местах Малайзии, Индонезии и на Филиппинах они по-прежнему продолжают кочевой образ жизни, живут на море без питьевой воды и электричества и пристают к берегу только для того, чтобы похоронить своих родственников.

Сегодня мы побываем в Малайзии, чтобы увидеть настоящую жизнь на воде.



Жизнь на воде

Баджо — этническая группа, проживающая в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.

Жизнь на воде

Несмотря на то, что со временем всё больше и больше Баджо перебираются на сушу, часть общин по-прежнему ведут кочевой образ жизни на воде.

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Эти Баджо выходят на берег лишь для чтобы, продать пойманную рыбу, набрать питьевой воды да похоронить родственника.

Жизнь на воде

Рыбалка здесь основное занятие и источник дохода. Уже в возрасте 4 лет дети начинают ловить рыбу, осьминогов и лобстеров.

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Дети не имеют возможности ходить в школу, так что перспектив обосноваться в современном обществе у них немного.

Жизнь на воде

Здесь нет интернета, телевидения и водопровода, зато есть чистый воздух, экологические морепродукты и полная независимость от кризисов и курсов валют.

Жизнь на воде

Им здесь нравится.

Жизнь на воде

Почти отдых на Мальдивах.

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Жизнь на воде

Жизнь на воде


 

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