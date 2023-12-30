С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Современное наступательное оружие - *меч*- обладает такой огромной мощью , что побеждает любую защиту солда...Бездоспешная эпох...
  • владимир сергеев
    в  50 годах уже было нормальное ж.бельёБлеск и нищета со...
  • Сергей Косторнов
    Ахфтор  к  чемy  ты  это  написал ?  Ключевое  слово  СССР ?  Ты  просто  выблядок...15 вещей из СССР,...

7 способов худеть ночью

На самом деле, легче всего человек худеет во сне. И наоборот, недостаток ночного отдыха провоцирует повышенную потребность в пище. Полученную энергию обеспокоенный сбоем циркадных ритмов организм старается запасти в жировых запасах, избавиться от которых будет очень непросто. Вот несколько способов, которые помогут вашему телу настроить метаболизм идеальным образом, чтобы худеть даже во сне.

7 способов худеть ночью

Еда


Вы не должны ложиться спать голодным. Забудьте все правила про «не есть после шести вечера». Запланируйте последний прием пищи за пару часов до того, как пойти в постель. Так вы оставите организму время на переваривание и заставите метаболизм работать даже во сне.

7 способов худеть ночью

Спорт


Регулярные тренировки способствуют урегулированию циркадных ритмов. Однако, не стоит бежать в зал за полчаса до отхода ко сну: избыток энергии после тренировки не даст уснуть. Легкая гимнастика около девяти вечера, напротив, утомит организм в достаточной степени и спровоцирует выброс гормонов, несущих ответственность за расщепление подкожного жира.

7 способов худеть ночью

Свет экрана


Световое излучение от экрана телефона или планшета блокирует выработку гормона сна, мелатонина. К тому же, ваш мозг будет оставаться взбудораженным, обрабатывая полученную информацию. Все это ведет к замедлению метаболизма и, как следствие, к ожирению. Оставляйте любимый смартфон подальше от кровати.

7 способов худеть ночью

Расписание


Приучите себя ложиться в одно и то же время, даже в выходные. Идеальный распорядок сна — с 11 вечера до 6 утра. Привычка поможет телу гармонично распределять полученную за день энергию и прекратить запасать ее в жировые запасы «на всякий случай».

7 способов худеть ночью

Алкоголь


Примерно за четыре часа до сна позволяйте себе бокал красного вина, не больше. В таком объеме содержащийся в напитке энцекладин провоцирует дополнительную выработку тета-гормона, который еще называют гормоном роста. Этот гормон способствует формированию мышц.

7 способов худеть ночью

Специи


Острая пища значительно увеличивает скорость метаболизма. Кайенский перец и тобаско станут отличной приправой к ужину — главное, не переборщить.

7 способов худеть ночью

Шоколад


Как ни странно, но худеть во сне помогает даже шоколад. Вот только есть его нужно с умом: выбирать исключительно темные горькие сорта с высоким содержанием какао и не жадничать. Две-три дольки горького шоколада повысят содержание антиоксидантов в организме — большее количество уже осядет ненужными килограммами жирового запаса.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх