Нестандартное использование лака для волос в быту

Быт и дела по дому отнимают слишком много времени? Устали от бесконечных задач, которые нужно решать ежедневно? Тогда наша статья точно для вас! Мы покажем, как можно справиться с привычными делами гораздо проще и быстрее.







Достаточно лишь посмотреть на обычные вещи под другим углом. Например, на использование лака для волос.

1. Самый простой способ вдеть нитку в иголку

2. Забудьте про скользкую обувь

3. Больше никакой пыли на шторах

4. Самые крепкие шурупы

Вы удивитесь тому, как эффективно его можно применять для решения бытовых задач.Нитку в иголку вдеть проще с лаком для волос!Как часто случаются ситуации, в которых нужно срочно зашить порвавшуюся вещь? Думаем достаточно часто. Но все усложняет тот факт, что вдеть нитку в иголку достаточно проблематично. К счастью, у нас есть нестандартный совет на этот случай.Все, то вам потребуется, – это лак для волос. Именно о таких нестандартных использованиях вещей в быту мы и рассказываем в нашей статье. Достаточно просто сбрызнуть нитку лаком, и она без каких-либо проблем вденется в игольное ушко. Попробуйте сами, и результат вас точно удивит.Лак для волос защитит обувь от скольжения!Согласитесь, все мы готовы к тому, что можем поскользнуться в гололед. Но что делать, когда обувь скользит вне зависимости от сезона? Не стоит сразу отправлять ее в мусорку, ведь мы точно знаем, что нужно делать. Есть у нас на этот счет одна бытовая хитрость.И вновь поможет нам самый обыкновенный лак для волос. Достаточно просто сбрызнуть им подошву обуви, чтобы забыть про скользкую обувь. Удивительно, но это работает. Проверьте сами и поделитесь с нами результатом в комментариях.Лак для волос защитит шторы от пыли!Шторы не просто так называют домашним пылесборником. На них действительно оседает большой слой пыли и мелкой грязи. Даже в тех случаях, когда вам кажется, что они чистые, скорее всего это не так. Но мы точно знаем, как легко и просто предотвратить накопление пыли на ваших шторах.Всего лишь нужно посмотреть на проблему под другим углом. Если вы хотите защитить ваши шторы от слоя пыли, просто следуйте нашему совету. Сразу после стирки повесьте шторы и распылите на них лак для волос. Он обладает антистатическим эффектом и создаст на ткани защитный слой, который предотвратит оседание пыли. Таким образом вы сможете больше не беспокоиться насчет чистоты вашего дома.Лак для волос укрепит прочность шурупов!Всем известно, что нет ничего вечного в этом мире. Однако нам по силам максимально продлить срок службы любимых вещей. Например, новой мебели. Если вы хотите, чтобы новые предметы интерьера прослужили дольше, чем обычно, у нас есть для вас одна бытовая хитрость.При сборке мебели все мы закручиваем шурупы. Но оказывается, можно сделать их фиксацию более надежной. Просто следует вооружиться лаком для волос. После того, как закрутите шуруп, сбрызните его сверху лаком. Такое простое действие обеспечит намного более крепкую фиксацию и позволит вашей мебели прослужить гораздо дольше.