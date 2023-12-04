Почему американцы ходят дома не снимая обувь.
Наверняка многие замечали, что в голливудских фильмах американцы ходят по дому в уличной обуви, а потом (неслыханное дело!) складывают ноги в кроссовках или сапогах прямо на постель или светлый диван. Нет, это вовсе не наигранная ситуация, а самая настоящая реальность. Так почему же американцы ходят по дому в обуви?
Американцы ходят по дому не снимая обувь.
В нашей стране сложно представить, что кто-то начнет ходить по комнате в уличной обуви. Ведь можно нанести столько грязи в дом, что недолго устроить себе и антисанитарию. Что уж говорить об осеннем сезоне, когда к сапогам прилипают комки грязи.
За океаном дела обстоят несколько иначе. Менталитет американцев кардинально разнится с нашим. Дело в том, что большинство жителей маленьких и больших городов предпочитают перемещаться из точки А в точку Б на личных автомобилях или такси. Грязь попросту не успевает прилипнуть к подошве.
Почему американцы ходят дома не снимая обувь.
Еще один немаловажный фактор – тротуары и дороги тщательно моются. Если в нашей стране в основном используется труд дворников с метлами, то на Западе в порядке вещей мойка тротуарных дорожек специальными моющими средствами. Что касается частных секторов, то там владельцы частных домов обязаны следить за чистотой придомовой территории самостоятельно. Например, если прохожий поскользнется на дорожке, припорошенной снегом, и сломает себе ногу, то оплатить лечение должен будет хозяин дома, напротив которого расположен этот участок тротуара.
Мойка дорог.
Дороги заграницей тоже строятся по-другому. Особо внимательные могут заметить, что обочина расположена немного ниже уровня дороги, поэтому грязь от осадков смывается с поверхности покрытия. Там ее впитывает специально рассыпанная щепа, которая со временем превратится в органическое удобрение.
Дороги в США гораздо чище, чем у нас.
Можно заметить, что в домах американцев практически нет ковров, на которых бы скапливалась грязь. А напольные покрытия легко чистятся или моются при помощи пылесосов.
Конечно же, в США есть немало неблагополучных районов, где чистота улиц оставляет желать лучшего, да и погодные условия требуют ношения резиновых сапог, тут уж американцы сами решают, ходить им по дому в обуви или менять ее на комнатные тапочки.
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