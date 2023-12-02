Почему у кожаной куртки-косухи молния идет наискосок

Куртка Перфекто создавалась для мотоциклистов. |Фото: mavink.com.

За основу куртки Шот взял костюм с отворотами XIX века. |Фото: mavink.com.

Во второй половине XIX века была страшно популярна одежда внахлест с отворотом, правда не было молний. |Фото: mavink.com.

Настоящая популярность к косухе пришла уже после Второй мировой войны. |Фото: mavink.com.

Шот мог сделать классическую куртку, прямая без отворота ничем не хуже. Однако, Шот боялся конкуренции. |Фото: nazya.com.