Почему у кожаной куртки-косухи молния идет наискосок

Кожаная куртка-косуха с асимметричным косым расположением молнии остается в моде уже не одно десятилетие. Редкий пример предмета гардероба, который от года к году не теряет ни своей актуальности, ни востребованности, ни привлекательности. При этом мало кто задумывается над тем, когда именно появилась косуха и почему она обладает именно таким расположением молнии.
Куртка Перфекто создавалась для мотоциклистов. |Фото: mavink.com.
Чаще всего косуха ассоциируется у людей с какими-либо субкультурными направлениями. В первую очередь с любителями разнообразной «рок» музыки. Что же, косуху действительно любят всевозможные рокеры, металлисты и прочие неформалы. Ее также любят байкеры, а еще (в некоторых странах) – дальнобойщики! А все потому, что при всей своей вычурности косуха изначально возникла не как субкультурный атрибут, а как обыкновенная кожаная куртка для мотоциклистов.
За основу куртки Шот взял костюм с отворотами XIX века. |Фото: mavink.com.
Фасон современной куртки-косухи был разработан еще в 1928 году дизайнером Ирвином Шотом, одним из основателей компании Schott. Как несложно догадаться, название «косуха» используется только в русском и родственном ему языках. На западе такие куртки принято называть «Perfecto». В свое время Ирвин Шот назвал так свое творение по марке любимых сигар… Создавалась кожаная куртка для мотоциклистов. Первоначально это были достаточно дешевые и низкокачественные изделия. Тем не менее, Шот пытался привлечь к себе покупателей продуманным дизайном и интересным фасоном.
Во второй половине XIX века была страшно популярна одежда внахлест с отворотом, правда не было молний. |Фото: mavink.com.
Так как косуха является мотоциклетной курткой, то она была обречена объединить в себе привлекательный модный внешний вид и продуманный функциональный покрой. Для того, чтобы понять, зачем Ирвин Шот сделал косую молнию, достаточно взглянуть на американские костюмы и мундиры второй половины XIX века (эпоха Гражданской войны страшно популярна в США по сей день). Тогда в США была популярна одежда внахлест. Это было практично, так как складка из двух слоев ткани или кожи позволяла надежно закрывать грудь от холодного воздуха.
Настоящая популярность к косухе пришла уже после Второй мировой войны. |Фото: mavink.com.
Мотоциклетная куртка тоже должна была защищать человека от ветра. Вот только в 1928 году на рынке уже было пруд-пруди кожаных курток. Поэтому Ирвин Шот, желая заработать денег, решил привлечь покупателей необычным фасоном. За основу он взял американский мундир середины XIX с покроем внахлест, добавил ему карманов, заменил сукно на кожу, а пуговицы мундира - на молнию. Никакого сакрального или утилитарного смысла в косой молнии не было. Просто Ирвин нашел наиболее оптимальный и привлекательный способ вписать металлическую дорожку в фасон куртки с отворотом – поместил молнию на один из «фальшивых» лацканов.
Шот мог сделать классическую куртку, прямая без отворота ничем не хуже. Однако, Шот боялся конкуренции. |Фото: nazya.com.
В итоге изделие Шота смогло выделиться своим необычным и «свежим» внешним видом на фоне огромного количества других кожаных курток той поры. А спустя некоторое время и вовсе стало одним из символов целой эпохи. При этом с чисто утилитарной точки зрения косуха мало чем отличается от любой другой кожаной куртки. Например, куртки американских летчиков имеют обычную прямую молнию и не имеют ярко выраженного «фальшивого» отворота даже несмотря на то, что их покрой также выполнен внахлест в месте застежки от продувания.
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