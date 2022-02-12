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Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Освоение дикой территории Северо-Запада – интереснейшее время в истории Америки XIX века. Тогда люди почти ежедневно испытывали себя на прочность: боролись с деревьями-исполинами, хищными животными и с самой природой. А жить им порой приходилось не в обычных домах, а в самых настоящих пнях.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Северный горный каскад Национального леса Оканоган.

В XIX веке множество людей хлынуло заселять северо-запад страны. Эта дикая территория напоминала сибирскую тайгу. Здесь поселенцы столкнулись со старым густым лесом, где практически не было свободных участков земли. В то же время поселенцы не могли построить себе дома из-за монополии крупных лесозаготовительных компаний на всю древесину.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Технология спиливания громадных деревьев.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Пни деревьев, срубленных больше века назад. Озеро Ратлснейк, штат Вашингтон.

После вырубки вековых лесов в тех краях оставались громадные пустоши, «утыканные» 3-метровыми пнями секвой и кедров. Лесорубы бросали их, считая бесполезными. Ведь древесина в нижней части дерева, у корней, меняет свою структуру и быстро портится.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Кедровый пень, приспособленный под дом. 1901 год.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Люди выдолбили изнутри кедровый пень диаметром 6 метров и сделали себе надежное жилище.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Трехкомнатный дом, сделанный из пенька.

Маунт Плезант (Mount Pleasant), Британская Колумбия, Канада.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Дом в пне. Округ Пасифик, штат Вашингтон.

Территория, ранее занятая лесами, становилась пригодной для сельского хозяйства, если бы не одно «но»: те самые пни. Будь это небольшие пеньки, то их выкорчевали или сожгли. А в случае с 3-метровыми гигантами на это ушли бы годы каторжного труда. Поселенцам приходилось адаптироваться к непростым условиям.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Дом в пне.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Дом в пне. Клаллам Бэй (Clallam Bay), Западный Вашингтон.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

В таком доме вполне можно пережить суровую зиму.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Семья Леннстром, живущая в пне. Эджком (Edgecomb), штат Вашингтон, 1901 год.

Люди самым неожиданным способом приспособили большие пни под свои нужды – они стали в них жить! Внутреннюю часть выдалбливали или выжигали, так что оставалась достаточная толщина стенок. Верх накрывали крышей. Предполагаемыми первопроходцами в выборе необычного жилища стала семья МакАллистеров, поселившаяся в доме из пня в 1847 году. В дальнейшем они смастерили себе традиционное жилье, а «обжитый» пень стали использовали как сарай. Там они прятали кур и скот от медведей, рысей и енотов.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Дом в пне. Округ Пасифик, штат Вашингтон.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Еще одна интересная история связана с Уильямом Д. Макдональдом (William D. McDonald). В 1892 году предприимчивый делец сумел даже открыть в кедровом пне настоящее почтовое отделение.

Необычные жилища американских поселенцев XIX века

Участок Pacific Highway, проложенный сквозь 6-метровый пень красного кедра, 1920 год.

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