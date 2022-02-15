Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Большинство природных бассейнов негостеприимны и небезопасны, но есть среди них настолько прекрасные, что запечатлеть их мечтают многие фотографы.
Мы хотим показать вам красивейшие фотографии природных бассейнов из разных уголков мира – от горных вершин до самых глубоких карстовых воронок. Пусть снимки этих природных чудес принесут вам летнее вдохновение.
Водопад Слайдин Рок (Sliding Rock, или скользящий камень) Северная Каролина, США
Автор фото: Тимоти Флойд
Волшебные бассейны долины Глен Бриттл на острове Скай
Автор фото: Wolfy pics
Автор фото: Мартин Мюллер
Грот в национальном парке Брус, Онтарио, Канада
Автор фото: Эдит Леви
Водопад Куанг Си, Луангпхабанг, Лаос
Автор фото: Dao Pham
Автор фото: Reto Marending
Пляж Бонди, Новый Южный Уэльс, Австралия
Автор фото: Джош Хит
Лагуна Гиола, остров Тасос, Греция
Автор фото: Евгений Динев
Океанический желоб То Суа, Самоа
Автор фото: Энтони Бриттен
Сенот Ик Киль, Юкатан, Мексика
Автор фото: Энтони Шейн
Бухта д’ан Во, Кассис, Франция
Автор фото: Magali COTTEVIEILLE
Сенот Дос Охос, Тулум, Мексика
Полёт. Автор фото: Peter Bublitz
Ванна королевы, Кауаи, Гавайи
Автор фото: Майкл Трелор
Юкатан, Мексика
Автор фото: Tze Mau Ng
Озеро Миватн, Исландия
Автор фото: Карлос М. Альмагро
Водопад Ла Фортуна, Коста-Рика
Автор фото: Микаэль Квист
Селфи под водопадом. Автор фото: Брайан Гибсон
Водопад Эраван, Канчанабури, Таиланд
Фантастическая лагуна. Автор фото: Photos of Thailand
Глубокий лесной водопад в Канчанабури. Автор фото: Prasit Rodphan
Голубая лагуна, Исландия
Автор фото: Лора Стэнли
Автор фото: Питер Вайман
Термальные источники Памуккале, Турция
Автор фото: Елена Павлович
Ванна дьявола, парк Хокинг Хиллз, штат Огайо, США
Ванна дьявола. Автор фото: Summer Kozisek
Водопад Хавасу Гранд-Каньон, Аризона, США
Водопад Хавасу. Автор фото: Даниэль Фисер
Оазис. Автор фото: Франческо Риккардо Якомино
Каньон, Оазис. Автор фото: Гай Шмикле
С любовью. Автор фото: Сандип Нанди
Водопад Хавасу. Автор фото: Майкл Уилсон
Лунный водопад. Автор фото: Уэйн Пинкстон
Бассейн Дьявола, водопад Виктория, Зимбабве
Бассейн Дьявола, водопад Виктория. Автор фото: bob golub
Прыжки в Бассейн Дьявола. Автор фото: MichaelBaynesPhotography
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии