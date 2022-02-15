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Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Большинство природных бассейнов негостеприимны и небезопасны, но есть среди них настолько прекрасные, что запечатлеть их мечтают многие фотографы.

Мы хотим показать вам красивейшие фотографии природных бассейнов из разных уголков мира – от горных вершин до самых глубоких карстовых воронок. Пусть снимки этих природных чудес принесут вам летнее вдохновение.

Водопад Слайдин Рок (Sliding Rock, или скользящий камень) Северная Каролина, США


Автор фото: Тимоти Флойд

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Волшебные бассейны долины Глен Бриттл на острове Скай


Автор фото: Wolfy pics

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Автор фото: Мартин Мюллер

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Грот в национальном парке Брус, Онтарио, Канада


Автор фото: Эдит Леви

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Водопад Куанг Си, Луангпхабанг, Лаос


Автор фото: Dao Pham

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Автор фото: Reto Marending

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Пляж Бонди, Новый Южный Уэльс, Австралия


Автор фото: Джош Хит

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Лагуна Гиола, остров Тасос, Греция


Автор фото: Евгений Динев

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Океанический желоб То Суа, Самоа


Автор фото: Энтони Бриттен

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Сенот Ик Киль, Юкатан, Мексика


Автор фото: Энтони Шейн

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Бухта д’ан Во, Кассис, Франция


Автор фото: Magali COTTEVIEILLE

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Сенот Дос Охос, Тулум, Мексика


Полёт. Автор фото: Peter Bublitz

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Ванна королевы, Кауаи, Гавайи


Автор фото: Майкл Трелор

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Юкатан, Мексика


Автор фото: Tze Mau Ng

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Озеро Миватн, Исландия


Автор фото: Карлос М. Альмагро

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Водопад Ла Фортуна, Коста-Рика


Автор фото: Микаэль Квист

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Селфи под водопадом. Автор фото: Брайан Гибсон

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Водопад Эраван, Канчанабури, Таиланд


Фантастическая лагуна. Автор фото: Photos of Thailand

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Глубокий лесной водопад в Канчанабури.
Автор фото: Prasit Rodphan

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Голубая лагуна, Исландия


Автор фото: Лора Стэнли

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Автор фото: Питер Вайман

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Термальные источники Памуккале, Турция


Автор фото: Елена Павлович

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Ванна дьявола, парк Хокинг Хиллз, штат Огайо, США


Ванна дьявола. Автор фото: Summer Kozisek

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Водопад Хавасу Гранд-Каньон, Аризона, США


Водопад Хавасу. Автор фото: Даниэль Фисер

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Оазис. Автор фото: Франческо Риккардо Якомино

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Каньон, Оазис. Автор фото: Гай Шмикле

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

С любовью. Автор фото: Сандип Нанди

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Водопад Хавасу. Автор фото: Майкл Уилсон

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Лунный водопад. Автор фото: Уэйн Пинкстон

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Бассейн Дьявола, водопад Виктория, Зимбабве


Бассейн Дьявола, водопад Виктория. Автор фото: bob golub

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

Прыжки в Бассейн Дьявола. Автор фото: MichaelBaynesPhotography

Природные бассейны мира, от которых захватывает дух

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