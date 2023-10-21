Идеи, как создать рабочее пространство дома используя обычный шкаф

Многие мечтают иметь уютный домашний офис, но, к сожалению, отказываются от своей мечты, считая, что в доме просто нет места для собственного кабинета. Однако даже в самой маленькой квартире можно оборудовать полноценный кабинет. Удивительно, но для этих целей идеально подходит шкаф!

Организуйте функциональное вертикальное хранение, установите легкий, но удобный подвесной стол, подумайте о хорошем освещении, добавьте декор и идеальный офис, скрытый от посторонних глаз, будет готов.