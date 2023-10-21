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С нами не соскучишься!

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Идеи, как создать рабочее пространство дома используя обычный шкаф

Многие мечтают иметь уютный домашний офис, но, к сожалению, отказываются от своей мечты, считая, что в доме просто нет места для собственного кабинета. Однако даже в самой маленькой квартире можно оборудовать полноценный кабинет. Удивительно, но для этих целей идеально подходит шкаф!
Организуйте функциональное вертикальное хранение, установите легкий, но удобный подвесной стол, подумайте о хорошем освещении, добавьте декор и идеальный офис, скрытый от посторонних глаз, будет готов.


















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