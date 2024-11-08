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Что написано на американском Колоколе Свободы, почему он треснул и как стал одним из символов Америк




Из всех символов американской независимости Колокол Свободы в Филадельфии - один из самых ранних и известных. Он прославился прежде всего своим основным недостатком - большой трещиной, которая пересекает его боковую поверхность. Как случилось, что Колокол Свободы треснул, когда и почему это произошло? Эта история не менее туманна и витиевата, чем сама знаменитая трещина на Колоколе, и никто не знает точного ответа на эти вопросы.


Как в Америке появился Колокол Свободы и какое послание на нем начертано


Колокол Свободы (картина художника Жана Ферриса, 1913 год) / Фото: prousa.info

Колокол Свободы (картина художника Жана Ферриса, 1913 год) / Фото: prousa.info

Как ни странно, Колокол Свободы, ставший символом американской независимости, был привезен из Англии. Спикер Ассамблеи Пенсильвании Айзек Норрис заказал отлить его на литейном заводе Уайтчепел в Лондоне в 1751 году. Колокол предназначался для Палаты представителей Пенсильвании - будущего места дебатов по Декларации независимости и Конституции, сегодня именуемого Залом Независимости.
Но когда колокол начали проверять на качество звона, он тут же треснул. Его расплавили и добавили меди, чтобы сделать его менее хрупким. Но, по-видимому, меди было добавлено слишком много, из-за чего испортился звук колокола.

Колокол снова перелили, наняв лучших мастеров - Джона Пасса и Джона Стоу. И хотя его звон все еще казался Норрису несовершенным, колокол повесили в здании Палаты представителей Пенсильвании, написав на нем имена Пасса и Стоу, и библейскую цитату: «Провозгласите свободу на земле для всех ее жителей».

По-видимому, Норрис выбрал эту цитату, чтобы отметить 50-ю годовщину Хартии привилегий Уильяма Пенна 1701 года, которая гарантировала религиозную свободу и самоуправление в Пенсильвании.

Колокол предназначался для того, чтобы в определенное время созывать законодателей на собрания. В последние десятилетия XVIII века колокол звонил постоянно. Он отмечал важные события, такие как заседание Первого Континентального конгресса в 1774 году, битву при Лексингтоне и Конкорде в 1775 году, и другие.
Зал независимости, где изначально находился колокол. 1776 год / Фото: allthatsinteresting.com

Зал независимости, где изначально находился колокол. 1776 год / Фото: allthatsinteresting.com

Однако в июле 1776 года колокол замолчал, его не было слышно даже в ознаменование чтения Декларации независимости. Многие предположили, что причиной является колокольня, которая находится в плохом состоянии. На самом деле колокол вообще не звонил во время Войны за независимость. За несколько недель до того, как британцы вошли в Филадельфию, он был спрятан под половицами церкви в Аллентауне.

Когда и почему на Колоколе появились трещины


Колокол Свободы во время путешествия по Америке / Фото: prousa.info

Колокол Свободы во время путешествия по Америке / Фото: prousa.info

Неизвестно, когда Колокол Свободы начал вновь трескаться, но последняя трещина на нем появилась в начале 1840-х годов. Когда город готовился отметить 115-ю годовщину со дня рождения Джорджа Вашингтона в феврале 1846 года, рабочие расширили эту тонкую, как волосок, трещину, чтобы колокол не вибрировал сам по себе и не трескался дальше. Но этот ремонт не смог предотвратить образование других трещин.

«Старый Колокол Независимости прозвенел в последний раз в прошлый понедельник в честь дня рождения Вашингтона и теперь висит на колокольне большого города, непоправимо потрескавшийся и онемевший», - писала газета «Philadelphia Public Ledger» в те годы.

В статье говорилось, что колокол уже имел трещину, но к тому дню был приведен в порядок. Края трещины были тщательно обработаны напильником так, чтобы они не вибрировали относительно друг друга. Колокол издавал чистые и громкие звуки и, казалось, был в отличном состоянии. Но в полдень раздался треск и появилась новая зигзагообразная трещина, прошедшая через одну из сторон колокола, что полностью расстроило его звук и превратило в груду металла.
Колокол Свободы в 1901 году, примерно через 55 лет после того, как он треснул и был выведен из эксплуатации

Колокол Свободы в 1901 году, примерно через 55 лет после того, как он треснул и был выведен из эксплуатации

Появление трещин на Колоколе Свободы по сей день является предметом споров. Историки отмечают, что колокол мог быть поврежден в 1824 году, либо во время празднования прибытия маркиза де Лафайета, героя Войны за независимость, либо из-за сигнала тревоги о пожаре. Он также мог быть поврежден десятилетие спустя во время похорон главного судьи Джона Маршалла в 1835 году. В любом случае Колокол Свободы начал трескаться еще в XIX веке. Одновременно с этим он постепенно становился в сознании народа важным американским символом.

Почему треснувший Колокол Свободы стал символом Америки


Колокол Свободы в Филадельфии

Колокол Свободы в Филадельфии

До 1830-х годов, когда на колоколе, вероятно, уже образовались трещины, он еще не назывался Колоколом Свободы. В 1837 году аболиционистское издание под названием «Anti-Slavery Record» впервые связало колокол с движением за отмену рабства, сославшись на его знаменитую надпись.

Два года спустя издатель аболиционистской газеты Уильям Ллойд Гаррисон опубликовал стихотворение под названием «Колокол Свободы», первое задокументированное использование этого термина применительно к колоколу.

После Гражданской войны Колокол Свободы отправился в общенациональное турне, которое закрепило его место в американской истории. Позже его в качестве мощного символа свободы использовали и другие группы, включая женщин-суфражисток.
Мэр Филадельфии Бернард Сэмюэл на репетиции колокольного звона в честь Дня Д, 16 мая 1944 года / Фото: bells.org

Мэр Филадельфии Бернард Сэмюэл на репетиции колокольного звона в честь Дня Д, 16 мая 1944 года / Фото: bells.org

 

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