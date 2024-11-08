Что написано на американском Колоколе Свободы, почему он треснул и как стал одним из символов Америк

Как в Америке появился Колокол Свободы и какое послание на нем начертано

Колокол Свободы (картина художника Жана Ферриса, 1913 год) / Фото: prousa.info

Зал независимости, где изначально находился колокол. 1776 год / Фото: allthatsinteresting.com

Когда и почему на Колоколе появились трещины

Колокол Свободы во время путешествия по Америке / Фото: prousa.info

Колокол Свободы в 1901 году, примерно через 55 лет после того, как он треснул и был выведен из эксплуатации

Почему треснувший Колокол Свободы стал символом Америки

Колокол Свободы в Филадельфии

Мэр Филадельфии Бернард Сэмюэл на репетиции колокольного звона в честь Дня Д , 16 мая 1944 года / Фото: bells.org