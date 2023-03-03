8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плану

1. Как сэкономить дорогие приправы

Шафран. \ Фото: travart.ru.

Пряный и ароматный шафран. \ Фото: passion.ru.

2. Быстро отделить белок от желтка

Всё гениальное - просто. \ Фото: sovkusom.ru.

3. Чтобы жидкость не «сбегала»

Знакомая ситуация? \ Фото: dailyqudrat.pk.

Как вам такая идея? \ Фото: rafinera.com.

4. Свежевыжатый сок без соковыжималки

Свежевыжатый сок. \ Фото: foodandmood.com.ua.

Фреш на любой вкус и цвет. \ Фото: farmaciarocco.com.

5. Сохраняем свежеть салатных листьев

Листья салата. \ Фото: shia-news.com.

Просто переложите в пакет. \ Фото: vital.de.

6. Как быстро растопить шоколад

Быстрый способ растопить шоколад. \ Фото: birchbox90.rssing.com.

Шоколад и фен. \ Фото: kouzinorama.blogspot.com.

7. Сделать сливочное масло мягким

Просто нарежь кусочками. \ Фото: mosregfermer.ru.

Сливочное масло. \ Фото: thetimes.co.uk.

8. Как быстро охладить вино

Просто заверни в мокрое полотенце и отправь в морозилку. \ Фото: domosedy.com.