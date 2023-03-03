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8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плану


8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плану

Практически каждая хозяйка знает, сколько ей понадобится времени для приготовления того или иного блюда. Но как быть и что делать, если вдруг что-то пошло не так? Главное - не паниковать, ведь всё поправимо. К тому же, несколько простых бытовых лайфхаков значительно облегчат жизнь на кухне, а также сэкономят время и нервы.

1. Как сэкономить дорогие приправы


Шафран. \ Фото: travart.ru.

Шафран. \ Фото: travart.ru.

 

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что во время готовки один из ингредиентов внезапно закончился или его попросту не хватает для приготовления блюда. Ситуация мало приятная, тем более, когда речь идёт о дорогостоящих специях, травах и приправах, как в случае с шафраном. Но выход есть. Достаточно приготовить шафрановую воду, которая поможет добиться нужного результата, не потеряв при этом свой аромат и вкусовые качества. К тому же такой лайфхак поможет более экономично расходовать эту пряность.
Пряный и ароматный шафран. \ Фото: passion.ru.

Пряный и ароматный шафран. \ Фото: passion.ru.


Способ приготовления:

• Шафран подсушить на сухой скороде примерно 10-15 минут на маленьком огне, не забывая периодически помешивать;
• Затем остудить и измельчить;
• 0,5 чайной ложки сушёного шафрана залить тёплой водой (240 мл);
• Дать настояться 5-10 минут и использовать по назначению;

• Шафрановую воду перелить в стеклянную тару и отправить в холодильник (хранить можно не более недели).

2. Быстро отделить белок от желтка


Всё гениальное - просто. \ Фото: sovkusom.ru.

Всё гениальное - просто. \ Фото: sovkusom.ru.

 

На какие только уловки не идут производители кухонных гаджетов, пытаясь навязать хозяйкам «удобные» и «незаменимые» на кухне вещи, которые, по сути, занимают только место, а толку от них ноль. Поэтому, вместо того, чтобы покупать очередное умное приспособление для отделения желтка от белка, воспользуйтесь бесплатным, но эффективным советом.

Всё что вам понадобится, так это небольшая пластиковая бутылка. Поднесите горлышко бутылки к желтку, а затем несильно сожмите бутылку. Таким образом желток в целостности и сохранности окажется в бутылке. И вам попросту останется перелить его аккуратно в миску или любую другую ёмкость.

3. Чтобы жидкость не «сбегала»


Знакомая ситуация? \ Фото: dailyqudrat.pk.

Знакомая ситуация? \ Фото: dailyqudrat.pk.

 

Каждому знакома ситуация, когда оставленная на плите еда успевала «сбежать» в тот самый момент, как только на минутку отлучился. Дабы избежать подобной ситуации в следующий раз, ловите очень крутой и простой лайфхак. Всё, что вам понадобится, так это деревянная ложка или лопатка, которую стоит положить поперёк или вдоль открытой кастрюли.
Как вам такая идея? \ Фото: rafinera.com.

Как вам такая идея? \ Фото: rafinera.com.

 

4. Свежевыжатый сок без соковыжималки


Свежевыжатый сок. \ Фото: foodandmood.com.ua.

Свежевыжатый сок. \ Фото: foodandmood.com.ua.

 

Решили освежиться свежевыжатым соком, но под рукой нет соковыжималки? Не отчаивайтесь и воспользуйтесь блендером. Подготовьте заранее любимые вами фрукты/ягоды или овощи и отправьте их в чашу блендера. Перебейте до однородной массы, затем добавьте немного воды и ещё раз перебейте. Получившуюся жидкость стоит процедить через марлю или мелкое сито. В итоге, у вас получится свежий сок с ненавязчивой мякотью.
Фреш на любой вкус и цвет. \ Фото: farmaciarocco.com.

Фреш на любой вкус и цвет. \ Фото: farmaciarocco.com.

 

5. Сохраняем свежеть салатных листьев


Листья салата. \ Фото: shia-news.com.

Листья салата. \ Фото: shia-news.com.

 

Для хранения зелени и листьев салата существует множество различных способов. Но самый простой и эффективный заключается в простом и скромном пакете, отыскать который можно на любой кухне.
Просто переложите в пакет. \ Фото: vital.de.

Просто переложите в пакет. \ Фото: vital.de.

 

Разделите листья салата на пару равных частей, поместите их в пакеты и слегка надуйте. Несмотря на то, что такие пакеты будут занимать чуть больше места, данный лайфхак поможет гораздо дольше сохранить нежные салатные листья свежими и хрустящими без потери вкусовых и полезных качеств.

6. Как быстро растопить шоколад


Быстрый способ растопить шоколад. \ Фото: birchbox90.rssing.com.

Быстрый способ растопить шоколад. \ Фото: birchbox90.rssing.com.

 

А вот этот лайфках, несмотря на всю его странность, по утверждению многих экспериментаторов работает безотказно. В общем, если вы решили растопить шоколад, но у вас нет микроволновой печи и вам ой как лень возиться с водяной баней, воспользуйтесь феном. Да-да, феном, тем самым, которым сушите волосы. Шоколад разломать на равномерные кусочки средней величины, переложить в жаропрочную посуду и, вооружившись феном, с расстояния вытянутой руки жмите на максимум. Кстати, не забывайте помешивать подтаявший шоколад, меняя при этом направление потока воздуха.
Шоколад и фен. \ Фото: kouzinorama.blogspot.com.

Шоколад и фен. \ Фото: kouzinorama.blogspot.com.

 

7. Сделать сливочное масло мягким


Просто нарежь кусочками. \ Фото: mosregfermer.ru.

Просто нарежь кусочками. \ Фото: mosregfermer.ru.

 

Захотелось хлеба с маслом, но вот незадача, масло твёрдое и совсем не мажется на хлеб? Разделите масло на несколько небольших частей и оставьте его на 5-7 минут при комнатной температуре. За это время оно станет значительно мягче и его запросто можно использовать по назначению, в том числе и для выпечки.
Сливочное масло. \ Фото: thetimes.co.uk.

Сливочное масло. \ Фото: thetimes.co.uk.

 

8. Как быстро охладить вино


Просто заверни в мокрое полотенце и отправь в морозилку. \ Фото: domosedy.com.

Просто заверни в мокрое полотенце и отправь в морозилку. \ Фото: domosedy.com.

 

Бокальчик вина не желаете? Желаете, но, увы, оно оказалось в самый неподходящий момент тёплым, а ведёрка со льдом нет? Что же делать? Следует обернуть бутылку мокрым (можно и влажным бумажным) полотенцем, а после отправить его в морозильную камеру на 5-7 минут.
Охлаждаем вино. \ Фото: uamodna.com.

 

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8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плану

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8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плануПодписаться на мой Instagram
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