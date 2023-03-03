8 кулинарных лайфхаков, которые выручат, если что-то пошло не по плану

Практически каждая хозяйка знает, сколько ей понадобится времени для приготовления того или иного блюда. Но как быть и что делать, если вдруг что-то пошло не так? Главное - не паниковать, ведь всё поправимо. К тому же, несколько простых бытовых лайфхаков значительно облегчат жизнь на кухне, а также сэкономят время и нервы.
1. Как сэкономить дорогие приправы
Шафран. \ Фото: travart.ru.
Наверняка каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что во время готовки один из ингредиентов внезапно закончился или его попросту не хватает для приготовления блюда. Ситуация мало приятная, тем более, когда речь идёт о дорогостоящих специях, травах и приправах, как в случае с шафраном. Но выход есть. Достаточно приготовить шафрановую воду, которая поможет добиться нужного результата, не потеряв при этом свой аромат и вкусовые качества. К тому же такой лайфхак поможет более экономично расходовать эту пряность.
Пряный и ароматный шафран. \ Фото: passion.ru.
Способ приготовления:
• Шафран подсушить на сухой скороде примерно 10-15 минут на маленьком огне, не забывая периодически помешивать;
• Затем остудить и измельчить;
• 0,5 чайной ложки сушёного шафрана залить тёплой водой (240 мл);
• Дать настояться 5-10 минут и использовать по назначению;
• Шафрановую воду перелить в стеклянную тару и отправить в холодильник (хранить можно не более недели).
2. Быстро отделить белок от желтка
Всё гениальное - просто. \ Фото: sovkusom.ru.
На какие только уловки не идут производители кухонных гаджетов, пытаясь навязать хозяйкам «удобные» и «незаменимые» на кухне вещи, которые, по сути, занимают только место, а толку от них ноль. Поэтому, вместо того, чтобы покупать очередное умное приспособление для отделения желтка от белка, воспользуйтесь бесплатным, но эффективным советом.
3. Чтобы жидкость не «сбегала»
Знакомая ситуация? \ Фото: dailyqudrat.pk.
Каждому знакома ситуация, когда оставленная на плите еда успевала «сбежать» в тот самый момент, как только на минутку отлучился. Дабы избежать подобной ситуации в следующий раз, ловите очень крутой и простой лайфхак. Всё, что вам понадобится, так это деревянная ложка или лопатка, которую стоит положить поперёк или вдоль открытой кастрюли.
Как вам такая идея? \ Фото: rafinera.com.
4. Свежевыжатый сок без соковыжималки
Свежевыжатый сок. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Решили освежиться свежевыжатым соком, но под рукой нет соковыжималки? Не отчаивайтесь и воспользуйтесь блендером. Подготовьте заранее любимые вами фрукты/ягоды или овощи и отправьте их в чашу блендера. Перебейте до однородной массы, затем добавьте немного воды и ещё раз перебейте. Получившуюся жидкость стоит процедить через марлю или мелкое сито. В итоге, у вас получится свежий сок с ненавязчивой мякотью.
Фреш на любой вкус и цвет. \ Фото: farmaciarocco.com.
5. Сохраняем свежеть салатных листьев
Листья салата. \ Фото: shia-news.com.
Для хранения зелени и листьев салата существует множество различных способов. Но самый простой и эффективный заключается в простом и скромном пакете, отыскать который можно на любой кухне.
Просто переложите в пакет. \ Фото: vital.de.
Разделите листья салата на пару равных частей, поместите их в пакеты и слегка надуйте. Несмотря на то, что такие пакеты будут занимать чуть больше места, данный лайфхак поможет гораздо дольше сохранить нежные салатные листья свежими и хрустящими без потери вкусовых и полезных качеств.
6. Как быстро растопить шоколад
Быстрый способ растопить шоколад. \ Фото: birchbox90.rssing.com.
А вот этот лайфках, несмотря на всю его странность, по утверждению многих экспериментаторов работает безотказно. В общем, если вы решили растопить шоколад, но у вас нет микроволновой печи и вам ой как лень возиться с водяной баней, воспользуйтесь феном. Да-да, феном, тем самым, которым сушите волосы. Шоколад разломать на равномерные кусочки средней величины, переложить в жаропрочную посуду и, вооружившись феном, с расстояния вытянутой руки жмите на максимум. Кстати, не забывайте помешивать подтаявший шоколад, меняя при этом направление потока воздуха.
Шоколад и фен. \ Фото: kouzinorama.blogspot.com.
7. Сделать сливочное масло мягким
Просто нарежь кусочками. \ Фото: mosregfermer.ru.
Захотелось хлеба с маслом, но вот незадача, масло твёрдое и совсем не мажется на хлеб? Разделите масло на несколько небольших частей и оставьте его на 5-7 минут при комнатной температуре. За это время оно станет значительно мягче и его запросто можно использовать по назначению, в том числе и для выпечки.
Сливочное масло. \ Фото: thetimes.co.uk.
8. Как быстро охладить вино
Просто заверни в мокрое полотенце и отправь в морозилку. \ Фото: domosedy.com.
Бокальчик вина не желаете? Желаете, но, увы, оно оказалось в самый неподходящий момент тёплым, а ведёрка со льдом нет? Что же делать? Следует обернуть бутылку мокрым (можно и влажным бумажным) полотенцем, а после отправить его в морозильную камеру на 5-7 минут.
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