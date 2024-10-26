Главные ошибки при строительстве собственного дома

В последнее годы индивидуальное строительство действительно приобрело небывалую популярность. Увы, многие граждане, взявшись за проектировку собственного жилища, из раза в раз допускают одни и те же ошибки. Вот некоторые из числа наиболее вопиющих.

Устранить такие после строительства скорее всего уже не удастся.

1. Экономия на материалах

2. «Специальные» комнаты

3. Высота потолков

4. Отсутствие кухонной кладовки

5. Отсутствие гардеробной

6. Один туалет

7. Неправильный размер

Жалеть о сомнительных решениях придется всю оставшуюся жизнь.Не стоит экономить на материалах.Когда строишь дом, первое, чего нельзя ни в коем случае делать, – это экономить на строительных и отделочных материалах. Если денег впритык, то лучше затянуть стройку. В противном случае пожалеть о своем выборе придется уже в первый же холодный сезон. И важно понимать, что качественная изоляция – это не только вопрос комфорта, но и вопрос денег. Помните поговорку о том, что «скупой платит дважды». Сэкономив на материалах, вы все равно потеряете деньги переплачивая каждый год за отопление.А нужна ли вам та самая гостиная?Занявшись индивидуальным строительством еще на этапе проектировки многие граждане хотят видеть отдельную комнату для гостей, отдельную комнату для развлечений, отдельную комнату для тренажёрного зала. Но правда жизни такова, что от подобных площадей лучше сразу отказаться, даже если позволяют кошелек и площадь. Почему? Потому что, как показывает практика, 98% времени подобные помещения в итоге простаивают без дела. При этом они потребляют тепло, а еще за ними так или иначе приходится ухаживать. В действительности большинство подобных «специальных» помещений можно вполне совместить с обычными комнатами.Чем выше — тем лучше.Не стоит экономить на потолках. В частном доме высота потолка должна быть не ниже 2.7 метров. Конечно, подобный «изыск» потребует дополнительных вложений на этапе строительства. Однако, на практике высокие потолки это не так дорого, как некоторые думают. При этом наслаждаться архитектурным решением вы будете каждый следующий день вашей жизни проведенный в новом доме. Ведь высокие потолки создают чувство свободы и открытого пространства. А настоящий комфорт – стоит любых денег.Выделите комнату под кладовку.Кухня без расположенной рядом кладовки для закаток, консервов и прочих продуктовых запасов – это одно из самых больших упущений, которое можно допустить на этапе проектирования частного дома. В наши дни, когда все больше граждан предпочитает закупаться оптом, актуальность подобных кладовок как никогда высока. Главное, чтобы зона хранения располагалась в шаговой доступности от места готовки. Определенно, хозяйка за такой подарок скажет спасибо.Не скупитесь на гардероб.Еще одно дополнительное помещение, которое в отличие от какой-нибудь гостиной будет абсолютно не лишним. Место для хранения одежды (в первую очередь верхней) и обуви добавит частному дому удобства, порядка и чистоты. Кроме того, добавление в планировку гардеробной поможет сэкономить полезное пространство в жилых комнатах полностью или частично отказавшись в последних от старомодных громоздких шкафов. Так, в спальнях можно оставить разве что мебель для белья и какой-то легкой одежды.Туалетов должно быть минимум два.Даже если дом одноэтажный, туалетов в нем должно быть хотя бы два. Особенно, если речь идет для дома, где будет проживать не один гордый «сыч», а счастливое семейство. Попомните наши слова: ни что не разрушает семейную идиллию так, как ежеутренняя очередь в туалет! Ведь как известно, всякая очередь имеет обычай перерастать в настоящее «ледовое побоище». Особенно, когда всем вдруг становится «очень надо». А для двухэтажных домов два туалета строго обязательны! Особенно, если в доме проживают, в том числе уже не самые молодые граждане.Слишком большой дом — плохо.Не нужно скатываться в показной аскетизм и строить дом размером с коробку… Однако, точно так же не стоит бросаться и в другую крайность. возводя необъятные хоромы. Ведь у больших площадей в действительности есть немало минусов. Так, дом с большой площадью тяжелее и дороже отапливать. Ремонт и обслуживание большого дома также обойдутся в копеечку. Наконец, слишком большой дом банально сложно убирать. Особенно обидно, когда уборку приходится делать в комнатах, который толком-то и не используются.