Как починить липучки на обуви своими руками

Обувь на липучках очень часто приходит в негодность из-за того, что застежка начинает плохо держаться. Это случается потому что жесткая часть забивается грязью, а мягкая сильно распушается.

Особенно часто такая проблема возникает с детской обувью. В этом случае встает вопрос, покупать новую обувь или отнести в ремонт имеющуюся пару. Но на самом деле, исправить проблему очень просто в домашних условиях, не потратив ни копейки.







Для того чтобы привести в порядок мягкую часть, аккуратно обрежьте ножницами торчащие ворсинки.







После этого пару раз проведите вдоль липучки спичкой.







Следующим шагом необходимо убрать мусор с жесткой части липучки. Для этого несколько раз соедините между собой жесткие части липучек на каждом ботинке.







Оставшуюся грязь можно удалить с помощью металлической расчески с тонкими зубьями.





После таких простых манипуляций липучки будут как новые.





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