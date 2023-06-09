С нами не соскучишься!

8 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...
  • Михаил Васильев
    Как же Вы достали не русской едой!Как наесться на з...
  • Александр Самбур
    10 лучших автомоб...

Как починить липучки на обуви своими руками

Обувь на липучках очень часто приходит в негодность из-за того, что застежка начинает плохо держаться. Это случается потому что жесткая часть забивается грязью, а мягкая сильно распушается.
Особенно часто такая проблема возникает с детской обувью. В этом случае встает вопрос, покупать новую обувь или отнести в ремонт имеющуюся пару. Но на самом деле, исправить проблему очень просто в домашних условиях, не потратив ни копейки.

Как починить липучки на обуви своими руками

Для того чтобы привести в порядок мягкую часть, аккуратно обрежьте ножницами торчащие ворсинки.

Как починить липучки на обуви своими руками

После этого пару раз проведите вдоль липучки спичкой.

Как починить липучки на обуви своими руками

Следующим шагом необходимо убрать мусор с жесткой части липучки. Для этого несколько раз соедините между собой жесткие части липучек на каждом ботинке.

Как починить липучки на обуви своими руками

Оставшуюся грязь можно удалить с помощью металлической расчески с тонкими зубьями.
Как починить липучки на обуви своими руками

После таких простых манипуляций липучки будут как новые.

Как починить липучки на обуви своими руками
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Обувьремонт

Картина дня

наверх