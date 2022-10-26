Важные шаги для создания уютной и стильной террасы

Терраса – это небольшая пристройка к дому, которую обычно делают для отдыха на даче. Чтобы построить классную и уютную террасу, придется приложить немало усилий, поэтому мы в статье собрали важные шаги, которые помогут вам начать, а также мы покажем несколько стильных идей красивой террасы.



Определитесь со стилем

Продумайте площадь

Выбирайте форму будущей конструкции

Подобрать материал

Придумать декор

Купить или сделать мебель

Расставьте и посадите растения

Первоочередное нужно определиться со стилем своей террасы. Она может подходить к оформлению дома или выбиваться из общей темы участка. Обычно многие выбирают эко-стиль, который включает натуральные материалы, приятные оттенки и обилие живых растений.Второй шаг – это площадь будущей террасы. Если она будет играть роль вашего личного места для отдыха, то ее можно сделать совсем миниатюрной, но если планируется приглашать друзей, то лучше использовать больше площади.Существует несколько типов: открытая терраса – без крыши и ограждений, закрытая – полностью огорожена стеной и крышей. Выбор должен зависеть от климата, в котором вы проживаете.Немаловажным фактором для постройки террасы является выбор материала. Можно сделать ее из камня, плитки, дерева. Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.Если терраса уже готова, то стоит придумать внутреннюю отделку помещения.Не стоит скупиться на декоре, от него будет зависеть ваше настроение, когда вы находитесь на террасе. Это могут быть самодельные детали, созданные всей семьей или эксклюзивные, купленные на аукционе. Самое главное – придерживайтесь одной стилистики, чтобы помещение казалось целостным и продуманным.Терраса должна быть с мебелью. А какую именно купить – выбирать вам. Отлично вписываются в такие места ротанговые детали, уютные кресла-качалки или скамейки. Если хочется эко-дизайн, то выбирайте деревянную мебель. Не забудьте про пледы и подушки, которые завершат вашу стильную террасу.Терраса во дворе – это отличный вариант создать самое уютное местечко, в которым вы будете наедине с природой полноценно отдыхать. Поэтому заранее продумайте цветы, которые будут стоять в самой террасе или вьющиеся растения, простирающиеся по всей поверхности.Терраса может быть как продолжением дома, так и стоять в отдельном месте на участке. Построить ее не так сложно, самое главное – это продумать все шаги для реализации и начать действовать.